Avatar 3 – Feuer und Asche bringt neue Na’vi-Antagonisten

James Cameron hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten intensiv mit der Schaffung der Welt von Pandora beschäftigt. Nach dem überwältigenden Erfolg des ersten Avatar-Films, der 2009 erschien, mussten Fans dreizehn Jahre auf die Fortsetzung Avatar: Der Weg des Wassers warten, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde. Diese lange Entwicklungszeit war notwendig, um die relativ schnelle Veröffentlichung des nächsten Teils zu ermöglichen, da der dritte Film, Avatar: Feuer und Asche, noch in diesem Jahr erscheinen soll. Mindestens zwei weitere Fortsetzungen sind für 2029 und 2031 geplant. Diese langfristige Bindung an ein einziges Franchise ist selten, selbst für die erfolgreichsten Regisseure. In einem neuen Interview erklärte Cameron seine persönliche Philosophie, die ihn so sehr an die Na’vi und ihre Geschichte bindet.

James Camerons Vision für Avatar

Warum macht James Cameron immer noch Avatar-Filme? Cameron hat klargestellt, dass seine Motivation nicht hauptsächlich finanzieller Natur ist. In einem Interview sagte er:

Ich habe für mich selbst gerechtfertigt, Avatar-Filme zu machen, nicht basierend auf dem Geld, das wir verdienen, sondern in der Hoffnung, dass es etwas Gutes tun kann, dass es uns verbinden kann, dass es uns mit unserem verlorenen Aspekt verbindet, der sich mit der Natur verbindet und die Natur respektiert.

Cameron betrachtet die Avatar-Filme als eine Art Trojanisches Pferd, das das Publikum mit Unterhaltung lockt, aber gleichzeitig Herz und Verstand anspricht.

Obwohl der finanzielle Erfolg nicht Camerons Hauptmotivator ist, sind die Avatar-Filme unbestreitbar kommerzielle Machtpakete. Der erste Film ist nach wie vor der weltweit erfolgreichste Film aller Zeiten mit einem Lebenszeit-Brutto von über 2,92 Milliarden Euro. Die Fortsetzung, Der Weg des Wassers, bewies die anhaltende Anziehungskraft des Franchise und wurde mit einem weltweiten Einnahmen von 2,32 Milliarden Euro der dritterfolgreichste Film der Geschichte. Dieser überwältigende Erfolg bietet Cameron die finanzielle Grundlage, seine ambitionierte Vision für die Zukunft von Pandora fortzusetzen.

Avatar: Feuer und Asche erweitert die Saga

Was erwartet dich in Avatar: Feuer und Asche? Der nächste Teil von Camerons Saga, Avatar: Feuer und Asche, wird die Mythologie von Pandora erheblich erweitern, indem eine neue antagonistishe Fraktion der Na’vi eingeführt wird. Die Geschichte setzt nach den tragischen Ereignissen von Der Weg des Wassers an und wird den Mangkwan-Clan vorstellen, ein vulkanischer Stamm, der oft als die Asche-Menschen bezeichnet wird. Dieser Clan wird von der beeindruckenden Kriegerin Varang angeführt, gespielt von Oona Chaplin.

Cameron möchte in den Fortsetzungen komplexere moralische Territorien erkunden und über das einfache „Menschen sind schlecht, Na’vi sind gut“-Thema des ersten Films hinausgehen. Die Feuer beherrschenden Asche-Menschen werden eine dunklere Seite der Na’vi repräsentieren, die durch eine rauere Umgebung geformt wurden, und könnten sogar ein Bündnis mit den menschlichen RDA-Kräften unter der Führung des wiederbelebten Colonel Miles Quaritch eingehen.

Perspektivwechsel und zukünftige Pläne

Welche neuen Perspektiven bietet Avatar: Feuer und Asche? Avatar: Feuer und Asche markiert auch einen erzählerischen Wechsel, da die Geschichte nun aus der Perspektive von Lo’ak (Britain Dalton) anstatt seines Vaters Jake Sully (Sam Worthington) erzählt wird. Dieser Wechsel spiegelt die wachsende Bedeutung der jüngeren Generation wider, die laut Cameron in den kommenden Filmen immer wichtiger werden wird. Schlüsselfiguren wie Neytiri (Zoe Saldaña), Kiri (Sigourney Weaver), Ronal (Kate Winslet) und die menschliche Figur Spider (Jack Champion) kehren für den dritten Teil zurück, um sicherzustellen, dass die Sully-Familie zusammenbleibt, während sie neuen Bedrohungen gegenübersteht.

Camerons Ambitionen für den Aufbau der Welt gehen über die fünfteilige Saga hinaus. Kürzlich enthüllte er, dass er aktiv an einer animierten Avatar-Anthologie-Serie arbeitet, um unerforschte Ecken des Franchise zu erkunden. Inspiriert von Projekten wie The Animatrix würde die Serie Geschichten ermöglichen, die nicht in die Hauptnarrative passen, wie zum Beispiel die erste menschliche Expedition nach Pandora oder andere tangentiale Ereignisse. Dieses Spin-off zeigt Camerons Engagement, der Welt von Avatar reiche Textur und Detail zu verleihen, indem ein vielschichtiges Universum geschaffen wird, das durch verschiedene Medien erkundet werden kann.

Avatar: Feuer und Asche kommt am 19. Dezember 2025 in die Kinos.