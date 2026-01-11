ARC Raiders im Umbruch – Balance-Update ändert Kettle und Trigger Nades ab Januar

ARC Raiders bleibt auch im neuen Jahr ein dominierendes Gesprächsthema in der Shooter-Community. Nach dem preisgekrönten Launch Ende Oktober 2025 arbeitet Embark Studios mit Hochdruck daran, das Spiel weiterhin frisch und fair zu halten. Für den 13. Januar 2026 steht nun ein wichtiges Balance-Update an, das gleich zwei zentrale Waffen des Spiels überarbeitet: das Sturmgewehr Kettle und die explosiven Trigger Nades.

Balance-Update bringt Änderungen für beliebte Waffen

Welche Waffen werden im Januar 2026 angepasst? Das neue Update konzentriert sich auf zwei prominente Waffen in ARC Raiders: Die Kettle, ein Schnellfeuergewehr mit hoher Durchschlagskraft, sowie die Trigger Nades, handliche Granaten mit starker Flächenwirkung.

Die Kettle wird laut Design Lead Virgil Watkins eine reduzierte Feuerrate erhalten. Der Grund liegt in wiederholten Berichten und Videobeweisen, in denen Spieler durch das Ausnutzen der hohen Feuerrate nahezu sofortige Kills erzielen konnten. Dieser Exploit soll nun unterbunden werden, um ein faireres Spielgefühl zu schaffen.

Auch die Trigger Nades werden überarbeitet. Die Explosivwaffen erhalten künftig eine veränderte Schadensverteilung. Spieler müssen deutlich präziser zielen, da der Schaden stärker mit der Entfernung abfällt. Zusätzlich wird die Zündverzögerung angepasst, sodass Granaten nicht mehr unmittelbar nach dem Wurf detonieren.

Einordnung der Änderungen durch die Entwickler

Warum nimmt Embark Studios diese Balance-Anpassungen vor? Watkins betont, dass das Ziel der Änderungen darin besteht, das Spielgeschehen taktischer zu gestalten. Gerade die Trigger Nades sollen künftig mehr Skill erfordern und weniger als „Feuer-und-Vergessen“-Waffe fungieren. Auch das Timing und die Platzierung sollen stärker ins Gewicht fallen.

Bezüglich der Kettle sprach Watkins von einem notwendigen Schritt, um das Meta zu bereinigen. Die Waffe sei in ihrer bisherigen Form zu dominant gewesen. In Zukunft wolle man außerdem untersuchen, an welcher Stelle im Raritätensystem sich diese Waffen überhaupt befinden sollten – ein Hinweis darauf, dass auch Änderungen an der Loot-Verteilung denkbar sind.

ARC Raiders im Aufwind seit Release

Wie erfolgreich ist ARC Raiders bislang? Seit dem Release am 30. Oktober 2025 hat sich der Third-Person-Extraction-Shooter zu einem der größten Überraschungserfolge des Jahres entwickelt. Mehr als 12 Millionen verkaufte Einheiten weltweit, darunter starke Verkaufszahlen in Deutschland, sprechen eine klare Sprache.

ARC Raiders konnte sich nicht nur gegen etablierte Marken wie Call of Duty oder Battlefield behaupten, sondern auch mehrere Preise gewinnen: Bei den Game Awards 2025 erhielt das Spiel den Titel „Bestes Multiplayer-Spiel“, während es bei den Steam Awards unter anderem für „Innovativstes Gameplay“ ausgezeichnet wurde.

Regelmäßige Updates stärken die Community

Wie pflegt Embark Studios das Spiel nach dem Launch? ARC Raiders setzt seit dem Release auf eine transparente Update-Politik. Mit wöchentlichen Patches – unterbrochen nur durch eine kurze Pause über die Feiertage – sorgt Embark für ständige Verbesserungen. Der jüngste Patch 1.7.3 wurde am 10. Januar 2026 veröffentlicht.

Bereits im Dezember brachte das sogenannte „Cold Snap“-Update neue Wettereffekte ins Spiel, die das Gameplay stark beeinflussen: Schneestürme reduzieren die Sichtweite und verschleiern Geräusche, was für spannende taktische Möglichkeiten sorgt.

Was dich in Zukunft erwartet

Wie geht es mit ARC Raiders 2026 weiter? Neben den Balance-Änderungen sind weitere Inhalte in Arbeit. Laut CEO Patrick Söderlund interessieren sich bereits mehrere Studios für eine Serien- oder Filmumsetzung des Spiels. Auch wenn die Nutzung von KI-generierten Assets und Stimmen zuletzt für Kritik sorgte, scheint dies der Popularität keinen Abbruch zu tun.

Mit seinem auf PvPvE fokussierten Gameplay, bei dem du in 30-minütigen Raids auf feindliche Roboter (die ARC), andere Spieler und wertvolle Ressourcen triffst, bietet ARC Raiders ein einzigartiges Erlebnis. Die Möglichkeit, allein oder im Team zu spielen, sowie das komplexe Fortschrittssystem in der unterirdischen Stadt Toledo sorgen für Langzeitmotivation.

Wie erlebst du die aktuelle Meta in ARC Raiders? Freust du dich auf die Änderungen an der Kettle und den Trigger Nades oder hättest du dir andere Anpassungen gewünscht? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!