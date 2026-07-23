Avatar Legends The Fighting Game – Xbox Series X verschoben auf 3. September 2026

Nur wenige Stunden vor dem geplanten Release am 23. Juli 2026 hat das Team hinter Avatar Legends: The Fighting Game eine kurzfristige Verschiebung für eine wichtige Plattform bestätigt. Betroffen ist die Xbox-Series-X-Version, die nun nicht wie vorgesehen heute erscheint, sondern erst später nachgereicht wird.

Die Ankündigung kommt ausgerechnet in einer Phase, in der das Avatar-Franchise insgesamt weiter wächst und der Hype rund um das handgezeichnete 2D-Prügelspiel zuletzt durch positive Eindrücke weiter angeheizt wurde. Umso bitterer ist die Nachricht für alle, die den Launch auf Xbox fest eingeplant hatten.

Verschiebung auf Xbox Series X mit neuem Termin

Was wurde zur Xbox-Version von Avatar Legends: The Fighting Game angekündigt? Laut offizieller Mitteilung wurde die Xbox-Series-X-Fassung in letzter Minute verschoben und soll nun am 3. September 2026 erscheinen. Vorbestellungen bleiben bestehen, ein Storno ist dafür nicht notwendig.

Als Auslöser nennt das Team unvorhergesehene Umstände rund um ein Backend-Feature. Konkrete technische Details wurden nicht genannt, der Tenor der Botschaft ist jedoch klar: Man wolle auf jeder Plattform die bestmögliche Erfahrung sicherstellen, statt unter Zeitdruck eine Version zu veröffentlichen, die nicht den eigenen Qualitätsansprüchen genügt.

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Durch unvorhergesehene Umstände bei einem Backend-Feature sind wir gezwungen, den Xbox-Release zu verschieben, um auf jeder Plattform die bestmögliche Spielerfahrung zu gewährleisten.

Nintendo Switch mit abgespecktem Umfang zum Start

Welche Einschränkungen hat die Nintendo-Switch-Version? Neben der Xbox-Verschiebung gab es auch ein Update zur Nintendo Switch. Dort wird es zum Start nur eine Standard-Version geben, die im Vergleich zu anderen Plattformen auf Funktionen verzichtet.

Konkret fehlen zum Launch laut Ankündigung Crossplay sowie weitere Sprachlokalisierungen über Englisch hinaus. Gleichzeitig wurde bekräftigt, dass man die Deluxe-Version und die fehlenden Features nachreichen möchte, ein konkreter Zeitplan dafür wurde allerdings nicht genannt.

Dichter Release-Herbst und offene Fragen zum Post-Launch-Plan

Warum ist der neue Termin im September für das Spiel besonders knifflig? Die Verschiebung trifft einen Zeitraum, der ohnehin schon vollgepackt ist. Viele Veröffentlichungen drängen in den Herbst, auch weil der Release von Grand Theft Auto 6 im November 2026 den Kalender zusätzlich unter Druck setzt.

Gerade für Fighting-Fans ist das Timing nicht ideal: Die Xbox- und Nintendo-Fassungen von Avatar Legends: The Fighting Game landen damit nach Marvel Tokon: Fighting Souls. Zusätzlich stehen große Genre-Marken mit frischen Inhalten im Raum, darunter neue DLCs für Street Fighter 6, Tekken 8 und Fatal Fury: City of the Wolves.

Welche Inhalte sind nach dem Release geplant? Offen bleibt, ob die Verschiebung Auswirkungen auf den Post-Launch-Fahrplan hat. Bekannt ist: Bei der EVO 2026 war der vollständige Roster bereits vor Ort zu sehen. Als kommende Kämpfer wurden Bolin und Lin Beifong aus Die Legende von Korra genannt sowie Ty Lee und Onkel Iroh aus Avatar: Der Herr der Elemente. Der fünfte Platz soll per Fan-Voting entschieden werden, zur Wahl stehen Amon, Asami Sato, König Bumi, Kuvira und Tenzin.

Was sagt ihr zur kurzfristigen Xbox-Verschiebung und den Switch-Einschränkungen: nachvollziehbarer Schritt für Qualität oder unnötig ärgerlich kurz vor Release? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.