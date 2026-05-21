Fast 13 Jahre nach dem ursprünglichen Release schreibt Grand Theft Auto V weiter Videospielgeschichte. Im Rahmen des aktuellen Earnings Calls hat Take-Two Interactive bestätigt, dass sich GTA 5 inzwischen mehr als 230 Millionen Mal verkauft hat.

Damit bleibt Rockstars Open-World-Hit eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten und ein Ende scheint weiterhin nicht in Sicht.

GTA 5 verkauft sich weiter wie verrückt

Obwohl GTA 5 bereits 2013 für PS3 und Xbox 360 erschienen ist, wächst die Zahl der Verkäufe weiterhin konstant weiter. Zusammen mit GTA Online gehört das Spiel noch immer zu den wichtigsten Umsatztreibern von Take-Two.

Allein die neue Marke von über 230 Millionen verkauften Exemplaren zeigt, wie außergewöhnlich langlebig das Spiel geworden ist.

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Zum Vergleich:

Viele erfolgreiche AAA-Spiele erreichen über ihre gesamte Lebenszeit nur wenige Millionen Verkäufe.

GTA 5 liegt inzwischen bei einer Zahl, die selbst in der Entertainment-Branche fast einzigartig ist.

Die gesamte GTA-Reihe knackt 450 Millionen Verkäufe

Neben GTA 5 veröffentlichte Take-Two auch neue Zahlen für die gesamte Grand-Theft-Auto-Reihe. Demnach wurden inzwischen mehr als 450 Millionen GTA-Spiele verkauft.

Ein enormer Teil davon entfällt weiterhin auf GTA 5 selbst. Das Spiel dominiert die Reihe inzwischen seit Jahren:

durch regelmäßige Updates,

die enorme Popularität von GTA Online,

neue Konsolenversionen,

und eine bis heute riesige Streaming- und Modding-Community.

GTA Online bleibt eine riesige Einnahmequelle

Auch fast 13 Jahre nach Release generiert GTA Online weiterhin enorme Umsätze für Rockstar Games und Take-Two. Genau deshalb gilt GTA 5 intern nach wie vor als extrem wichtig für den Publisher.

Die starke Langzeitperformance erklärt auch, warum die Erwartungen an GTA 6 inzwischen so gigantisch geworden sind.

Take-Two selbst rechnet bereits damit, dass der kommende Rockstar-Titel das Geschäftsjahr 2027 massiv antreiben wird. Gleichzeitig zeigt der Erfolg von GTA 5 aber auch, wie schwer es wird, einen solchen Ausnahme-Erfolg überhaupt noch einmal zu wiederholen.

Rockstar richtet den Blick langsam auf GTA 6

Während GTA 5 weiter neue Rekorde aufstellt, rückt GTA 6 immer näher. Take-Two bestätigte im aktuellen Earnings Call erneut den geplanten Release am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S.

Außerdem erklärte CEO Strauss Zelnick, dass Rockstar Games im Sommer mit dem Marketing zu GTA 6 beginnen will.

Damit könnte die nächste große Rockstar-Phase bald starten – auch wenn GTA 5 offenbar noch lange nicht am Ende angekommen ist.

Was denkt ihr?

Wird GTA 6 die gigantischen Verkaufszahlen von GTA 5 irgendwann übertreffen können?