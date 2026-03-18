GTA 6 soll auch für Spieler mit wenig Zeit funktionieren – sagt Take-Two-CEO Zelnick

GTA 6 dürfte in vielerlei Hinsicht ein Blockbuster werden, aber gerade die Größe der Open World sorgt bei einigen Fans auch für Nervosität. Wenn Leonida und Vice City tatsächlich die bislang größte Spielwelt der Seriengeschichte abliefern, stellt sich schnell die ganz praktische Frage: Reicht die eigene Freizeit überhaupt aus, um da sinnvoll reinzukommen?

Genau diese Sorge wurde jetzt auch Take Two CEO Strauss Zelnick in einem Interview mit The Game Business vorgelegt. Seine Antwort fällt deutlich aus: Rockstar Games und Take Two würden ihre Zielgruppen sehr genau kennen und das Spiel so positionieren, dass niemand automatisch außen vor ist.

Zelnick sieht GTA 6 als Angebot für verschiedene Lebensrealitäten

Warum soll GTA 6 auch mit wenig Zeit funktionieren? Zelnick bleibt beim Blick auf die Zielgruppe gelassen, auch mit Blick auf Leute, die mit GTA groß geworden sind und inzwischen mitten im Job oder im Familienalltag stehen. Seine grundsätzliche Linie: Take Two veröffentlicht Spiele für unterschiedliche Gruppen und vermarktet diese entsprechend.

Dazu gehört auch die klare Einordnung nach Altersfreigabe und Publikum. Während manche Titel ein breites Spektrum ansprechen sollen, ist GTA traditionell auf ein Publikum ab 17 Jahren ausgerichtet, ohne damit automatisch ältere Fans auszuschließen.

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Viele unserer Spiele sprechen alle Zielgruppen an. Andere sind speziell auf ein Publikum ab 17 Jahren zugeschnitten, wie zum Beispiel GTA. Wir bedienen alle Zielgruppen und vermarkten unsere Produkte entsprechend der jeweiligen Zielgruppe.

In diesem Zusammenhang spricht Zelnick auch vom Anspruch, die beste Unterhaltung der Welt zu erschaffen. Der Subtext ist klar: Umfang allein soll kein Ausschlusskriterium sein, sondern eher ein Buffet, aus dem du dir passend zu deinem Alltag etwas ziehen kannst.

Neueinsteiger sollen nicht an der Serienhistorie scheitern

Wen soll GTA 6 laut Take Two erreichen? Neben den Veteranen hat Zelnick auch die nächste Welle im Blick, also Menschen, die mit GTA 6 erstmals ein Grand Theft Auto anfassen. Die lange Historie der Reihe sieht er nicht als Einstiegshürde, weil kaum jemand ernsthaft davon abhängig mache, alle Vorgänger gespielt zu haben.

Ich denke, wir werden eine Menge 17-Jähriger haben, die GTA 6 spielen. Ich glaube nicht, dass das Risiko besteht, dass jemand sagt: Wenn ich den fünften, vierten, dritten, zweiten oder ersten Teil nicht gespielt habe, bin ich nicht dabei. Ich denke, wir werden in der Lage sein, jede passende Person für GTA 6 zu begeistern.

Interessant ist auch sein Vergleich mit Musik. Die Begeisterung für ein Hobby bleibe oft erhalten, selbst wenn sich Lebensumstände verschieben. Wer sich als Teenager in Games verliebt hat, höre damit nicht automatisch auf, nur weil später weniger Zeit übrig ist.

Wenn du dich mit 17 in Videospiele verliebt hast und jetzt 40 bist, weißt du was? Du spielst immer noch Videospiele.

Aktueller Stand zu Trailern, Marketing und Release

Wann erscheint GTA 6 und was passiert als Nächstes? Während die Community aktuell auf den dritten Trailer wartet, kursieren Gerüchte, dass dieser im April 2026 erscheinen könnte. Außerdem wird ein Start der Marketingkampagne im Sommer 2026 erwartet, was zur aktuellen Schlagzahl rund um das Spiel passen würde.

Beim Release gibt es dagegen einen konkreten Termin: Nach zwei Verschiebungen soll GTA 6 nun am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series erscheinen. Bis dahin dürfte sich auch zeigen, wie Rockstar Games Progression, Tempo und Einstiegshürden so austariert, dass das Spiel nicht nur riesig ist, sondern sich auch im Alltag vieler Fans gut anfühlt.

Wie wichtig ist dir bei GTA 6 ein klarer roter Faden, der dich auch mit wenig Zeit durch die Story trägt, und wie viel Sandbox willst du stattdessen? Schreib es gern in die Kommentare.