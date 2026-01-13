LEGO Pokémon: Scalper schon jetzt ein echtes Problem

LEGO und Pokémon, zwei der beliebtesten Marken weltweit haben sich für eine neue Kollektion zusammengetan, die bereits vor Verkaufsstart für Furore sorgt. Obwohl die Sets offiziell erst am 27. Februar 2026 erscheinen, werden einige davon bereits jetzt zu überhöhten Preisen auf eBay angeboten. Grund dafür ist das massive Interesse, gepaart mit der limitierten Verfügbarkeit bestimmter Editionen.

Diese Sets gibt es aktuell

Welche LEGO Pokémon Sets wurden angekündigt? Insgesamt wurden sechs verschiedene Produkte rund um das LEGO-Pokémon-Crossover angekündigt. Drei davon sind regulär erhältlich, zwei sind exklusive Boni für besondere Käufergruppen, und eines ist nur über ein Treueprogramm verfügbar:

Set UVP Verfügbarkeit LEGO Pikachu 199,99 € Vorbestellbar LEGO Evoli 59,99 € Vorbestellbar LEGO Bisaflor, Glurak und Turtok 649,99 € Ausverkauft Kanto-Orden-Kollektion Gratiszugabe Nur beim Kauf im Pokémon Center Mini-Pokémon-Center 2500 Insider-Punkte Nur für LEGO-Insider

Was macht diese Sets so besonders? Neben der aufwendigen Gestaltung und der offiziellen Lizenzierung durch The Pokémon Company und LEGO, ist es vor allem die Nostalgie, die diese Sets für viele Fans so begehrenswert macht. Die Kombination aus klassischen Starter-Pokémon wie Glurak oder Turtok mit dem bekannten LEGO-Baustein-Stil trifft den Nerv vieler Sammler und Fans.

Scalper treiben die Preise in die Höhe

Wie reagieren Drittanbieter auf die hohe Nachfrage? Noch bevor die Sets überhaupt im Handel erhältlich sind, finden sich zahlreiche Angebote auf eBay – teils zu schwindelerregenden Preisen. Besonders betroffen ist die Kanto-Orden-Kollektion, die nur als Gratisbeigabe beim Kauf über das Pokémon Center erhältlich ist. Diese wird aktuell für 100 bis 250 € angeboten – ein Vielfaches ihres ursprünglichen Preises.

Auch das LEGO-Set mit Bisaflor, Glurak und Turtok ist betroffen. Obwohl der UVP bei 649,99 € liegt, werden auf eBay derzeit Preise von bis zu 1.000 € verlangt. Selbst das Pikachu-Set wird teilweise für 350 € gelistet, statt der offiziellen 199,99 €.

Warum ist das Problem so groß?

Was begünstigt den Weiterverkauf durch Scalper? Die Hauptursache ist das limitierte Angebot bei gleichzeitig enormer Nachfrage. Besonders Sets mit exklusiver Verfügbarkeit – wie etwa die Kanto-Orden-Kollektion oder das Mini-Pokémon-Center – ziehen Scalper geradezu an. Diese kaufen die Sets entweder direkt zur Weiterveräußerung oder sichern sich Vorbestellungen, um später auf Onlineplattformen Profit zu schlagen.

Hat Pokémon schon Erfahrungen mit Scalpern? Ja, die Pokémon-Marke ist in der Vergangenheit bereits mehrfach Opfer von Scalping geworden – insbesondere im Bereich der Sammelkarten. Dort führte eine ähnliche Nachfrage-Welle zu leergekauften Regalen und künstlich verknapptem Angebot. Nun scheint sich dieses Problem auf den LEGO-Markt zu übertragen.

Wie kannst du noch ein Set bekommen?

Gibt es noch offizielle Vorbestellmöglichkeiten? Laut aktuellem Stand sind die LEGO Sets von Pikachu und Evoli noch im offiziellen LEGO-Onlineshop sowie im deutschen Pokémon Center vorbestellbar. Wer sich für eines dieser Modelle interessiert, sollte also schnell handeln, bevor auch diese Sets von Resellern aufgekauft werden.

Was ist mit der Kanto-Orden-Kollektion? Diese Gratisbeigabe erhältst du nur, wenn du eines der Pokémon-Sets direkt im Pokémon Center bestellst – solange der Vorrat reicht. Aufgrund der hohen Nachfrage ist jedoch nicht garantiert, dass das Angebot noch lange verfügbar bleibt. Auch hier gilt: Schnell sein lohnt sich.

Was bedeutet das für Sammler?

Wie wirkt sich die Situation auf den Sammlermarkt aus? Der frühe Einstieg von Scalpern macht es ehrlichen Sammlern schwer, faire Preise zu zahlen. Gleichzeitig erhöht sich der Wert seltener Sets bereits vor Veröffentlichung, was langfristig für hohe Sammlerpreise sorgen könnte. Wer die Sets aus Leidenschaft und nicht zum Weiterverkauf sammelt, dürfte sich über die aktuelle Entwicklung wenig freuen.

Es bleibt zu hoffen, dass LEGO und The Pokémon Company auf die enorme Nachfrage reagieren und Nachproduktionen oder breitere Verfügbarkeiten nach dem Launch am 27. Februar 2026 in Betracht ziehen.

Was denkst du über die neue LEGO-Pokémon-Kollaboration? Wirst du dir ein Set sichern oder lässt du dich von den aktuellen Preisen abschrecken? Schreib deine Meinung gern unten in die Kommentare!