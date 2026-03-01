Doom The Dark Ages DLC angeteasert – Director spricht von Sequel-Gefühl

Doom The Dark Ages ist noch gar nicht richtig verdaut, da wird schon der nächste Hype nachgelegt: Der Director des neuen Doom-Ablegers hat das kommende DLC öffentlich angeteasert und dabei eine Formulierung fallen lassen, die in der Community sofort für erhöhte Pulsfrequenz sorgt. Demnach fühle sich die Erweiterung im Kern weniger wie ein klassischer Nachschlag an, sondern eher wie eine Fortsetzung in kompaktem Format.

Gerade bei Doom ist das eine Ansage, denn DLC bedeutet hier traditionell nicht nur ein paar Arenen und zusätzliche Skins, sondern oft neue Spielräume für Waffen, Gegner und Eskalation. Wenn das Add-on jetzt schon als quasi Sequel beschrieben wird, weckt das Erwartungen an eine spürbar größere, eigenständigere Kampagne als bei üblichen Erweiterungen.

Die Sequel-Ansage sorgt für Spekulationen

Was meint der Director mit einem DLC, das sich wie eine Fortsetzung anfühlt? Die Wortwahl deutet vor allem auf Umfang und Eigenständigkeit hin. Ein DLC kann sich wie ein Sequel anfühlen, wenn es nicht nur einzelne Missionen nachschiebt, sondern eine eigene Dramaturgie, neue Setpieces und klare Gameplay-Schwerpunkte mitbringt, die sich vom Hauptspiel absetzen.

Im Grunde ist es fast wie eine Fortsetzung.

Bei einem Setting wie The Dark Ages passt das besonders gut: Wenn id Software den mittelalterlich-düsteren Ton konsequent weiterdreht, könnte das Add-on als zweite große Etappe funktionieren, statt nur als Epilog. Für Fans wäre das vor allem dann spannend, wenn die Erweiterung neue Umgebungen und Gegner-Fraktionen einführt, die sich nicht wie recycelter Content anfühlen.

Was ein großes Doom-DLC liefern müsste

Welche Inhalte erwarten Fans jetzt ganz automatisch? Die Sequel-Formulierung setzt die Messlatte hoch, weil Doom-Erweiterungen in der Wahrnehmung der Community vor allem über drei Dinge funktionieren: neue Spielzeuge, neue Herausforderungen und ein klarer Grund, den Loop noch einmal von vorn zu lieben.

Wenn das DLC diesen Anspruch erfüllen soll, wären aus Sicht vieler Doom-Veteranen vor allem folgende Punkte entscheidend:

Eine eigenständige Story-Klammer, die sich nicht nur wie ein Anhang zum Hauptspiel anfühlt

Mehrere neue Levels mit klar erkennbarer eigener Identität, nicht nur Varianten bekannter Areale

Mindestens eine neue Waffe oder ein neues Kern-Tool, das den Kampfstil spürbar erweitert

Neue Gegnertypen oder Boss-Begegnungen, die neue Prioritäten im Movement und beim Ressourcen-Management erzwingen

Zusätzliche Progression oder Herausforderungen, die auch auf höheren Schwierigkeitsgraden motivieren

Ob id Software genau diesen Weg geht, bleibt abzuwarten. Die Ansage des Directors legt aber nahe, dass intern nicht nur von einem kleinen Missionspaket gesprochen wird, sondern von einem in sich runden Zusatz, der das Gesamtpaket spürbar aufwerten soll.

Release, Preis und Plattformen sind noch offen

Wann erscheint das DLC zu Doom The Dark Ages in Deutschland? Konkrete Angaben zu Release-Termin, Preis in Euro oder einer möglichen Edition mit Season Pass wurden bislang nicht öffentlich festgezurrt. Ebenso ist offen, ob das DLC zeitgleich auf allen Plattformen startet oder ob einzelne Versionen später folgen.

Spannend wird auch, wie die Erweiterung vermarktet wird: als klassisches DLC, als Teil eines Pass-Modells oder als größere Erweiterung, die inhaltlich fast schon zwischen Hauptspiel und eigenständigem Spin-off steht. Die Sequel-Formulierung klingt jedenfalls so, als könnte der Umfang deutlich über dem liegen, was viele bei einem typischen Add-on erwarten.

Wie groß darf ein Doom-DLC für euch sein, damit es sich wirklich wie eine Fortsetzung anfühlt, und was wäre euch wichtiger: neue Waffen oder neue Gegner? Schreibt es in die Kommentare.