DOOM The Dark Ages – McFarlane Toys führt Elite Edition Actionfigur ein

Mit der Veröffentlichung des heiß erwarteten Spiels DOOM: The Dark Ages, das am 15. Mai 2025 für PC, Xbox Series X und PlayStation 5 erscheint, bringt McFarlane Toys eine neue Dimension in die Welt der Actionfiguren. Die erste Elite Edition Figur, der Doom Slayer, ist ein 7-Zoll-Deluxe-Modell, das Sammlerherzen höher schlagen lässt. Diese Figur ist nicht nur ein Spielzeug, sondern ein Kunstwerk, das mit seinem detaillierten Design und den hochwertigen Bemalungen besticht.

Was macht die McFarlane Elite Edition besonders?

Welche Besonderheiten hat die neue Doom Slayer Figur? Die Doom Slayer Figur bietet einige bemerkenswerte Features, die sie von anderen Actionfiguren abheben. Sie ist mit bis zu 22 beweglichen Teilen ausgestattet, die eine Vielzahl von Posen ermöglichen. Zudem kommt sie mit einer Vielzahl von Accessoires, darunter ein weicher Kunstpelzumhang, zwei alternative Hände, eine Basis zum Aufstellen und vier Elite-Waffen: der Pulveriser, eine Kugel, eine Kampfschrotflinte und ein Schildsäbel. Diese Accessoires bieten eine enorme Bandbreite an Darstellungsmöglichkeiten.

Ein weiteres spannendes Feature ist die Elite Points Karte, die mit der Figur geliefert wird. Diese Punkte können eingelöst werden, um erstaunliche Belohnungen und einzigartige Prototypen zu erhalten. Die Verpackung der Figur ist ebenfalls ein Highlight: Sie kommt in einer Fensterbox mit goldenen Folienakzenten, die das Sammlerstück besonders edel wirken lässt.

DOOM: The Dark Ages – Ein neues Kapitel

Wie reiht sich DOOM: The Dark Ages in die Serie ein? DOOM: The Dark Ages ist ein weiterer spannender Teil der beliebten Doom-Serie von id Software. Dieses neue Spiel folgt auf DOOM Eternal von 2020 und bietet eine Origin-Story für den Doom Slayer. Die Ereignisse des Spiels finden vor denen von DOOM (2016) statt und geben den Spielern einen tieferen Einblick in den Ursprung der Wut des Doom Slayers. Mit neuen Mechaniken und einer großen filmischen Kampagne ist es ein ambitionierter neuer Ableger, der die Spieler mitreißen soll.

DOOM: The Dark Ages ist für 69,99 Euro erhältlich, und für Besitzer des Game Pass ist das Spiel ohne zusätzliche Kosten spielbar. Die Kritiken sind bisher positiv und loben die ambitionierte Umsetzung und die spannenden neuen Features.

Warum ist die Actionfigur ein Must-Have?

Was macht die Doom Slayer Figur besonders begehrenswert? Für Sammler und Fans der Doom-Serie ist die Doom Slayer Elite Edition Figur ein absolutes Must-Have. Der Preis von 59,99 Euro mag zwar hoch erscheinen, doch die Qualität und die Detailtreue rechtfertigen diese Investition. Die Möglichkeit, Elite Points zu sammeln und einzulösen, bietet zusätzlich einen Anreiz, diese Figur zu erwerben.

McFarlane Toys hat mit der Einführung der Elite Edition einen neuen Standard gesetzt, und es wird spannend zu sehen, welche weiteren Figuren in dieser Reihe folgen werden. Die Kombination aus Spiel und Sammelobjekt macht die Doom Slayer Figur zu einem besonderen Highlight für Fans von DOOM.

Was hältst du von der neuen Elite Edition von McFarlane Toys? Welche Figur würdest du dir als nächstes wünschen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!