DOOM: The Dark Ages – Limited Edition Xbox Controller stark reduziert erhältlich

Die Gaming-Welt erlebt derzeit einige spannende Entwicklungen, und wenn du ein Fan von DOOM bist, gibt es gute Neuigkeiten für dich. Der DOOM: The Dark Ages Limited Edition Xbox Wireless Controller und das Spiel selbst sind derzeit stark reduziert erhältlich. Dies ist die perfekte Gelegenheit, dein Gaming-Setup um einige ikonische Stücke zu erweitern und gleichzeitig deinen Geldbeutel zu schonen.

Die Details zum DOOM: The Dark Ages Limited Edition Controller

Was macht diesen Controller so besonders? Der DOOM: The Dark Ages Limited Edition Xbox Wireless Controller ist mehr als nur ein gewöhnliches Zubehör. Er besticht durch sein einzigartiges Design, das direkt vom Slayer’s Kampfsuit inspiriert wurde. Mit einer matten, grünen Rüstungsschale und 3D-Helmspikes sieht er aus, als könnte er als mittelalterliche Waffe durchgehen. Die lederähnlich texturierten Griffe sorgen für besseren Halt, selbst wenn deine Hände während intensiver Gefechte ins Schwitzen geraten.

Die ABXY-Tasten sind mit dem Sentinel-Alphabet graviert und verleihen dem Controller eine zusätzliche Portion Lore für alle, die das DOOM-Universum lieben. Außerdem enthält der Controller das DOOM Slayer Executioner Skin DLC, sodass dein In-Game-Krieger den gleichen bedrohlichen Stil tragen kann, den du in deinen Händen hältst.

DOOM: The Dark Ages – Ein Rückblick in die Vergangenheit

Warum solltest du dieses Spiel nicht verpassen? DOOM: The Dark Ages ist ein Prequel zu den gefeierten Spielen DOOM (2016) und DOOM Eternal und nimmt dich mit in die Ursprünge des Zorns des Doom Slayers. Anstatt in neonbeleuchteten Labors oder hochtechnologischen Raumstationen zu kämpfen, findest du dich inmitten eines dunklen mittelalterlichen Krieges gegen die Hölle wieder. Die zerstörten Burgen und verbrannten Schlachtfelder schaffen eine düstere Atmosphäre, die jeden DOOM-Fan begeistern wird.

Das Spiel wird von id Software entwickelt und läuft auf der neuesten idTech-Engine, die beeindruckende visuelle Effekte bietet. Neue Waffen wie die Schildsäge und das anpassbare Schwierigkeitsgrad-System sorgen dafür, dass du die richtige Balance zwischen Herausforderung und Spielspaß findest. Mit neuen DOOM-Titeln am Horizont ist dies der perfekte Zeitpunkt, um deine Sammlung zu vervollständigen.

Nutze die Gelegenheit

Warum jetzt zuschlagen? Der Controller ist ein Sammlerstück, das Charakter ausstrahlt und jede Spielsession zu einem kleinen Rollenspiel-Moment macht. Er ist funktionale Kunst, egal ob du ihn für DOOM, Halo Infinite oder sogar Minecraft nutzt. Das Spiel selbst ist ein spannendes Kapitel in der DOOM-Saga, das sowohl langjährige Veteranen als auch neue Spieler in seinen Bann ziehen kann.

Mit 26 Euro Rabatt auf den Controller und 20 Euro auf das Spiel kannst du sogar noch einen Monat Game Pass Ultimate kaufen, um deine Spielebibliothek weiter auszubauen. Wenn du jemals davon geträumt hast, auf einem brennenden Schlachtfeld zu stehen und die Dämonen der Hölle herauszufordern, ist dies deine Chance.

Was hältst du von diesen Angeboten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!