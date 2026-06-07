DOOM The Dark Ages – Erweiterung Revelations kommt am 7. Juli 2026

id Software hat beim Xbox Games Showcase den nächsten großen Nachschlag für DOOM: The Dark Ages vorgestellt. Die Erweiterung trägt den Namen DOOM: The Dark Ages | Revelations und erscheint am Dienstag, den 7. Juli 2026, auf allen Plattformen, auf denen auch das Hauptspiel verfügbar ist.

Mit Revelations soll es laut Studio nicht nur um ein paar neue Arenen gehen, sondern um ein eigenständiges, brutales Kapitel in der Geschichte des Doom Slayers. Der erste Trailer macht direkt klar: Thematisch wird es düsterer, surrealer und deutlich persönlicher als im Basisspiel.

Handlung und Setting der Erweiterung

Worum geht es in DOOM: The Dark Ages | Revelations? Revelations spielt in einer Art Fegefeuer, das sich im Geist des Doom Slayers befindet. Statt klassischer Schauplätze steht diesmal eine innere Gefängniswelt im Mittelpunkt, in der Realität und Albtraum ineinanderlaufen.

id Software deutet an, dass der Doom Slayer dabei nicht in Bestform startet: Teile seines Arsenals sind beschädigt oder eingeschränkt. Genau daraus soll sich ein anderer Rhythmus ergeben, bei dem du dir deine gewohnte Dominanz erst wieder erarbeiten musst.

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Interessant ist außerdem der neue Story-Aufhänger: Der Doom Slayer verbündet sich mit einem mysteriösen Verbündeten, um die Gefahren dieses mentalen Kerkers zu überstehen. Im Zentrum steht eine neue Bedrohung, die als Abscheulichkeit der Götter beschrieben wird und die Slayer aufhalten muss, um seine Anhänger wieder auf den richtigen Weg zu führen.

Neuer Inhalt, Waffen und Kampf-Ansatz

Welche Neuerungen bringt Revelations beim Gameplay? Das Highlight im Trailer ist eine neue Waffe: der Chain Spear. Die Kettenlanze soll dem Doom Slayer mehr Mobilität und Durchschlagskraft geben und wirkt wie eine Mischung aus Werkzeug und Waffe für aggressives Vorwärts-Spiel.

Besonders spannend: Der Chain Spear kann nicht nur für heftige Nahkampftreffer genutzt werden, sondern auch Kugeln parieren. Das klingt nach einem zusätzlichen Skill-Layer im Kampf, der das Timing stärker belohnt und dir in chaotischen Gefechten neue Optionen gibt.

Was bislang gezeigt wurde, lässt außerdem erwarten, dass Revelations stärker mit dem Gefühl von Verwundbarkeit spielt, ohne den typischen DOOM-Flow zu opfern. Wenn das Arsenal angeknackst ist und du gleichzeitig eine neue defensive Mechanik wie das Parieren bekommst, könnte das die Kämpfe spürbar anders takten als im Hauptspiel.

Release: Dienstag, 7. Juli 2026

Dienstag, 7. Juli 2026 Plattformen: alle Systeme, auf denen das Hauptspiel verfügbar ist

alle Systeme, auf denen das Hauptspiel verfügbar ist Setting: Fegefeuer im Geist des Doom Slayers

Fegefeuer im Geist des Doom Slayers Story-Ansatz: neuer Verbündeter, Kampf gegen eine Abscheulichkeit der Götter

neuer Verbündeter, Kampf gegen eine Abscheulichkeit der Götter Neues Werkzeug: Chain Spear für Nahkampf, Mobilität und Kugel-Paraden

Wie klingt Revelations für euch: genau die Art von storylastiger Erweiterung, die DOOM: The Dark Ages noch gefehlt hat, oder hättet ihr lieber mehr Fokus auf reine Arena-Action? Schreibt es gern in die Kommentare.