GTA 6 bindet Ressourcen – Darum stocken RDR2 Next Gen und Switch-2-Port

Rund um Grand Theft Auto 6 wird es immer heißer (wie bei uns in DE!), aber genau dieser Hype könnte intern gerade dafür sorgen, dass andere Rockstar-Projekte hinten runterfallen. Aktuell verdichten sich Spekulationen, dass die massive Produktionslast von Grand Theft Auto 6 eine geplante Next-Gen-Version von Red Dead Redemption 2 sowie eine mögliche Umsetzung für eine kommende Nintendo-Konsole ausgebremst haben könnte.

Offiziell bestätigt ist davon nichts, doch die Gemengelage passt: Rockstar hat mit Grand Theft Auto 6 ein Projekt, das technisch, organisatorisch und marketingseitig alles überstrahlt. Und wenn Ressourcen knapp sind, trifft es oft zuerst die vermeintlich kleineren Vorhaben, selbst wenn sie für viele Fans extrem spannend wären.

Ressourcenfresser Grand Theft Auto 6

Warum könnte Grand Theft Auto 6 andere Releases ausbremsen? Ein neuer Serienteil in dieser Größenordnung zieht in einem Studioverbund wie Rockstar fast alles an sich: Engine-Weiterentwicklung, Tools, QA, Performance-Optimierung, Build-Pipelines, Zertifizierung und am Ende auch die komplette PR-Maschinerie.

Selbst wenn Red Dead Redemption 2 technisch schon steht, ist ein sauberes Next-Gen-Update kein Klick auf einen Schalter. Höhere Auflösung, stabilere Bildraten, bessere Schatten, verbesserte Vegetation, schnellere Ladezeiten und sauberes HDR müssen getestet, angepasst und auf Konsolenstandards gebracht werden. Genau diese Teams werden typischerweise dort gebraucht, wo der Druck am größten ist.

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Gerade weil Grand Theft Auto 6 als das nächste große Aushängeschild gilt, ist es naheliegend, dass Rockstar interne Prioritäten so setzt, dass der Haupttitel möglichst reibungslos ins Ziel kommt, auch wenn das bedeutet, dass andere Projekte länger in der Warteschleife bleiben.

Next-Gen-Pläne für Red Dead Redemption 2

Welche Vorteile hätte ein Red Dead Redemption 2 Next-Gen-Update? Viele in der Community wünschen sich seit Jahren eine aktuelle Konsolenfassung, die Red Dead Redemption 2 technisch auf das Niveau moderner Veröffentlichungen hebt. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X wäre vor allem ein 60-FPS-Modus der große Traum, kombiniert mit einer höheren Auflösung und stabilerer Darstellung in fordernden Szenen.

Ein solches Update wäre nicht nur Komfort, sondern könnte Red Dead Redemption 2 auch wieder stärker in den Fokus rücken, ähnlich wie es andere Publisher mit Next-Gen-Patches oder Complete Editions machen. Dazu kommt: Ein Upgrade könnte neue Zielgruppen anlocken, die den riesigen Open-World-Trip bislang aufgeschoben haben, weil ihnen die Performance auf Konsole nicht mehr zeitgemäß genug ist.

Die Kehrseite: Wenn Rockstar die Kapazitäten auf Grand Theft Auto 6 bündelt, landet ein Red Dead Redemption 2 Update schnell in der Kategorie Nice-to-have, selbst wenn es wirtschaftlich durchaus Sinn ergeben würde.

Port-Chancen auf der nächsten Nintendo-Konsole

Wie realistisch wäre ein Red Dead Redemption 2 Port auf Switch 2? Sollte Nintendos nächste Hardware deutlich stärker ausfallen als die aktuelle Switch, wird die Frage nach großen Open-World-Ports automatisch lauter. Red Dead Redemption 2 wäre dafür ein Prestige-Projekt, aber auch eine technische Herausforderung, die viel Optimierungsarbeit frisst.

Bei einem Port geht es nicht nur um die reine Lauffähigkeit. Entscheidend wären saubere Streaming-Systeme, angepasste Texturen, Speicher-Management, Performance-Ziele und ein stabiler Gesamteindruck, der dem Original gerecht wird. Genau diese Art von Arbeit ist zeitintensiv und bindet erfahrene Teams, die Rockstar bei einem Mammutprojekt wie Grand Theft Auto 6 vermutlich ungern abzweigt.

Für Nintendo-Fans wäre ein solcher Port trotzdem ein starkes Signal: Wenn ein Titel dieser Größenordnung auf der neuen Konsole vernünftig läuft, sagt das viel über die Leistungsreserven aus. Aktuell bleibt das aber vor allem eine spannende Möglichkeit, kein festes Versprechen.

Was das für Fans in Deutschland bedeuten könnte

Wann könnten Next-Gen-Update oder Port trotzdem noch kommen? Wenn Grand Theft Auto 6 in die heiße Endphase geht und anschließend Ressourcen frei werden, wäre der Zeitpunkt ideal, um Red Dead Redemption 2 wieder anzuschieben. Denkbar wäre auch, dass Rockstar solche Projekte in Wellen plant: Erst der Blockbuster, dann ein technisch aufgewerteter Backkatalog zur Überbrückung weiterer Release-Fenster.

Für dich als Fan heißt das vor allem: Nicht zu früh auf konkrete Termine hoffen, aber die Augen offen halten. Ein Next-Gen-Update für Red Dead Redemption 2 oder ein Port auf eine neue Nintendo-Konsole wären beides perfekte Kandidaten für eine Ankündigung, wenn Rockstar nach dem Grand Theft Auto 6 Marketing-Feuerwerk wieder Platz für zusätzliche Schlagzeilen schaffen will.

Wie würdet ihr euch entscheiden: Lieber erst Grand Theft Auto 6 ohne Ablenkung, oder hättet ihr gern vorher schon ein Red Dead Redemption 2 Next-Gen-Update und einen Port auf Nintendos nächste Konsole? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.