Palworld-Kartenspiel – seltene Karten und Booster-Boxen schießen im Preis hoch

Das Palworld Official Card Game ist erst am 30. Juli 2026 erschienen, doch auf dem US-amerikanischen Zweitmarkt hat bereits der große Preiskampf begonnen. Seltene Karten aus dem ersten Set Dawn of Palpagos erzielen umgerechnet vierstellige Eurobeträge, während Wiederverkäufer auch versiegelte Booster-Boxen zu drastisch erhöhten Preisen anbieten.

Besonders begehrt sind aufwendig gestaltete Karten bekannter Pals wie Lyleen und Chillet. Einzelne Full-Art-Varianten wurden auf eBay bereits für mehr als 1.750 Euro verkauft, obwohl das Trading-Card-Game gerade einmal wenige Tage erhältlich ist.

Goldene Cattiva-Karte sorgt für Preissprung

Welche Palworld-Karte ist aktuell besonders wertvoll? Als größte Jagdkarte des Sets gilt eine goldene Soul-Karte mit Cattiva in der Seltenheitsstufe SSS. Ein Exemplar wechselte am 27. Juli 2026 für umgerechnet knapp 3.500 Euro den Besitzer und damit sogar mehrere Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart.

Auch versiegelte Produkte geraten ins Visier von Scalpern. Fälle mit jeweils zwölf Booster-Boxen wurden auf dem amerikanischen Zweitmarkt für mehr als 1.750 Euro verkauft. Die genannten Beträge stammen aus internationalen Verkäufen und stellen keine offiziellen Verkaufspreise für Deutschland dar.

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Für Sammler entsteht dadurch schon zum Start eine schwierige Situation. Wer Karten nicht nur spielen, sondern auch seltene Motive sammeln möchte, muss entweder auf fallende Preise hoffen oder das Glück beim Öffnen regulärer Booster versuchen. Gerade in den ersten Tagen eines neuen Kartenspiels können einzelne Verkäufe die wahrgenommene Marktlage stark beeinflussen.

Ein Druckfehler weckt zusätzliches Sammlerinteresse

Warum interessieren sich Spekulanten für versiegelte Booster-Boxen? Auf zahlreichen Verpackungen von Dawn of Palpagos befindet sich offenbar ein auffälliger Druckfehler. Im Kleingedruckten wird der Name des Spiels teilweise als Palword statt Palworld angegeben.

Solche Fehldrucke entwickeln sich bei etablierten Sammelkartenspielen gelegentlich zu gefragten Kuriositäten. Ob die betroffenen Palworld-Produkte langfristig tatsächlich an Wert gewinnen, bleibt allerdings offen. Die momentanen Preise spiegeln vor allem den Hype rund um den Marktstart und die geringe Zahl verfügbarer Angebote wider.

Das Kartenspiel erscheint zu einem besonders geschäftigen Zeitpunkt für Pocketpair. Palworld erhielt am 10. Juli 2026 sein großes Update auf Version 1.0, das unter anderem 72 neue Pals und den lange erwarteten Weltenbaum ins Spiel brachte. Zusätzlich arbeitet das Studio mit Palworld: Palfarm an einem Spin-off, das den Schwerpunkt auf Landwirtschaft und die Beziehungen zu den Pals legen soll.

Wie bewertet ihr die extremen Preise für die ersten Palworld-Karten? Würdet ihr Dawn of Palpagos sammeln oder wartet ihr lieber ab, bis sich der Markt beruhigt hat? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.