Palworld 1.0 überarbeitet Wildtier-Refugien – Barrieren, Drohnen, Bosse

Palworld steht kurz vor dem großen Schritt aus dem Early Access: Am 10. Juli 2026 erscheint Version 1.0 und Pocketpair macht schon jetzt klar, dass es nicht bei ein paar Bugfixes bleibt. Besonders im Fokus stehen die Pal-Wildtier-Refugien, die auf der Weltkarte bislang eher als abgelegene Farmspots auf einsamen Inseln bekannt waren. Genau dieses System wird mit dem Release sichtbar umgebaut.

Die Entwickler haben dazu einen kurzen Teaser veröffentlicht, der zeigt, wie stark sich das Gefühl in diesen Arealen verändern soll. Wer bislang einfach per Flugmount oder Schwimmrunde vorbeischaute, muss sich künftig offenbar auf deutlich mehr Gegenwehr einstellen.

Die neuen Pal-Wildtier-Refugien

Was ändert sich an den Wildtier-Refugien in Palworld 1.0? Laut Pocketpair werden die Refugien überarbeitet und deutlich stärker abgesichert: Statt frei zugänglicher Felsinseln sind die Gebiete künftig von Barrieren umgeben und zusätzlich von fliegenden Drohnen bewacht. Damit dürfte das heimliche Eindringen spürbar schwieriger werden, egal ob ihr auf Stealth setzt oder euch sonst eher durchmogelt.

Gleichzeitig sollen die Refugien mehr als nur Beuteplätze sein. Jedes einzelne Gebiet bekommt ein eigenes Ökosystem, das sich klar vom Rest der Palpagos-Inseln abhebt. Im Teaser werden unter anderem ein üppiger Wald sowie ein felsiges Areal mit heißen Quellen angedeutet.

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Welche Belohnungen und Pals warten in den überarbeiteten Refugien? Pocketpair spricht von einzigartigen Materialien, die es in den neuen Refugien zu finden geben soll, und von starken Bossen, die dort zuhause sind. Außerdem sollen in den Zonen seltene und besonders mächtige Pals auftauchen. Im Video waren unter anderem Astegon, Frostallion Noct und Shadowbeak zu sehen, was schon jetzt nach deutlich höherem Risiko und entsprechendem Jagdreiz klingt.

Mehr Leben auf den Palpagos-Inseln

Welche weiteren Inhalte bringt Palworld 1.0 abseits der Refugien? Die Änderungen betreffen nicht nur einzelne Hotspots, sondern auch die Spielwelt insgesamt. Für Version 1.0 sind storygetriebene Missionen angekündigt, außerdem sollen bestehende Gebiete ausgebaut werden. Ein wichtiger Punkt dabei: Mehr menschliche NPCs und Pals sollen sichtbar koexistieren, sodass die Inseln weniger wie reine Survival-Kulisse wirken und mehr wie eine bewohnte Welt.

Ein zweiter Teaser gibt dafür konkrete Beispiele: Zu sehen sind etwa eine Fischerhütte sowie eine Grabungsstelle an einer Klippe, bei denen Menschen und Pals gemeinsam arbeiten und leben. Das wirkt wie ein klares Signal, dass Pocketpair stärker auf Weltaufbau und Alltagsszenen setzt, statt nur auf Kampf, Crafting und Sammeln.

Kommt mit 1.0 auch mehr für Base-Building? Offiziell hält sich Pocketpair hier noch bedeckt, aber nach dem bauorientierten Update aus Dezember 2025 liegt nahe, dass Version 1.0 auch beim Ausbauen und Organisieren eurer Basen nachlegt. Gerade wenn Missionen und NPC-Hubs eine größere Rolle spielen, würde mehr Baukomfort und mehr nutzbare Strukturen gut ins Gesamtbild passen.

Savegames, Neustart-Empfehlung und Ausblick

Müsst ihr euren Spielstand vor dem Update auf Version 1.0 löschen? Nein: Pocketpair stellt klar, dass bestehende Speicherdaten nicht vorher gelöscht werden müssen. Gleichzeitig gibt es aber eine Empfehlung, nach dem Update einen neuen Spielstand anzulegen, um die Version 1.0 wie einen frischen Start zu erleben.

Warum könnte sich ein Neustart trotzdem lohnen? Weil sich die Spielwelt an mehreren Stellen verändert, kann ein neuer Durchlauf dafür sorgen, dass ihr die Umstellungen, neue Missionen und die überarbeiteten Refugien in einer sauberen Progression erlebt. Wer daran hängt, seine Sammlung mitzunehmen, hat immerhin eine Option: Pals lassen sich über die Global Palbox zwischen Spielständen übertragen. Ob ihr wirklich komplett neu anfangt oder lieber euren alten Fortschritt weiterführt, bleibt damit eine Stilfrage.

Nach dem Refugien-Teaser hat Palworld außerdem ein weiteres Video angekündigt, das die kommenden 1.0-Änderungen im Detail vorstellen soll. Bis zum Launch am 10. Juli 2026 dürfte also noch mehr konkret werden, was sich auf den Palpagos-Inseln wirklich alles verschiebt.

Wie steht ihr zur Refugien-Überarbeitung mit Barrieren und Drohnen: genau die richtige Herausforderung oder eher eine unnötige Hürde fürs Sammeln? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.