Dead by Daylight bekommt Zombie-Modus – Killer gewinnt per Infektion

Dead by Daylight will nach zehn Jahren offenbar noch lange nicht in den Ruhestand: Behaviour Interactive hat während des Zehn-Jahres-Jubiläumsevents in Montreal einen neuen Zombie-Modus angekündigt, der sich aktuell in Entwicklung befindet. Zusammen mit einem ebenfalls geplanten 1v1-Modus soll das ein klarer Schritt weg vom reinen Standardablauf der Trials sein und hin zu mehr Abwechslung für alle, die längst jede Map-Kante im Nebel auswendig kennen.

Auch wenn es noch keinen Release-Termin gibt, klingt das Konzept nach einem der größten Gameplay-Experimente seit Langem. Statt nur an kleinen Stellschrauben zu drehen, setzt Behaviour hier auf ein komplett anderes Zielsystem, das die Rollen neu gewichtet und das Matchtempo verändern dürfte.

So funktioniert der neue Zombie-Modus

Wie unterscheidet sich Zombie Mode vom klassischen Trial? Im Zombie-Modus treten wie gewohnt vier Überlebende gegen einen Killer an, aber die Gewinnbedingung ist eine andere. Der Killer soll die Überlebenden nicht primär opfern, sondern alle infizieren und dadurch nach und nach in Zombies verwandeln.

Damit verschiebt sich der Fokus weg vom typischen Generatorendruck hin zu einem Infektionsmanagement, das stärker nach Kettenreaktion klingt: Wenn die Infektion sich ausbreitet und niemand rechtzeitig eingreift, kippt ein Team womöglich schneller als in normalen Runden.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Welche Werkzeuge bekommen die Überlebenden? Behaviour hat bestätigt, dass Überlebende mit Impfstoffen ausgestattet werden, um infizierte Teammitglieder zu heilen, bevor es zu spät ist. Das eröffnet ganz neue Mikroentscheidungen: Impfstoff sofort einsetzen oder aufheben, um später einen entscheidenden Save zu ermöglichen.

Killer-Ziel: Alle vier Überlebenden infizieren und in Zombies verwandeln.

Überlebenden-Option: Impfstoffe nutzen, um Infektionen bei Teammates zu kurieren.

Matchdynamik: Mehr Druck durch Ausbreitung statt nur durch Hakenstatus.

Warum das für Dead by Daylight ein großer Schritt ist

Warum passt ein Zombie-Modus so gut in den Nebel? Dead by Daylight lebt davon, bekannte Horror-Fantasien in klare Multiplayer-Regeln zu pressen. Zombies sind dafür eine naheliegende Erweiterung, weil sie sofort verständliche Stakes liefern: Infektion, Zeitdruck, Rettungsketten, Panik. Gleichzeitig wirkt das Setup wie eine bewusste Abgrenzung zum etablierten Loop aus Generatoren, Paletten und Haken.

Spannend wird vor allem, wie Behaviour den Killer gestaltet: Wenn die Infektion das zentrale Werkzeug ist, könnten Powers, Add-ons und Perk-Interaktionen völlig anders funktionieren als im Standardspiel. Ebenso wichtig: Wie hart sind Impfstoffe limitiert und wie riskant ist es, sie zu verteilen, wenn der Killer Druck macht?

Welche anderen Neuerungen wurden für die Zukunft angeteasert? Neben Zombie Mode wurde auch ein 1v1-Modus genannt, der ebenfalls in Arbeit ist. Damit würde Dead by Daylight eine weitere Spielvariante bekommen, die nicht vom klassischen 4v1-Design abhängt und besonders für Duelle, Trainingsrunden oder kleinere Session-Formate interessant sein könnte.

Ausblick auf 2027 und neue Tools für die Community

Welche großen Updates plant Behaviour bis 2027? Für 2027 ist ein großes visuelles Upgrade angekündigt. Genannt wurden überarbeitete Charaktermodelle, aufgewertete Umgebungen, dynamische Wettersysteme und zusätzliche Sprachausgabe für originale Charaktere. Das klingt nach einer Modernisierung, die vor allem die Atmosphäre und Lesbarkeit der Maps deutlich anheben könnte.

Was bringen kuratierte Modding-Tools für Dead by Daylight? Schon nächstes Jahr sollen kuratierte Modding-Tools ausgerollt werden, mit denen die Community eigene Inhalte erstellen und teilen kann, darunter benutzerdefinierte Maps und Modi. Gerade im Kontext von Zombie Mode und 1v1 kann das langfristig ein echter Boost sein, weil neue Regelsets und Experimente nicht nur vom Studio selbst kommen müssten.

Angekündigte Initiative Einordnung Zombie-Modus Neuer 4v1-Modus mit Infektion als Siegbedingung 1v1-Modus Zusätzlicher Spieltyp außerhalb des klassischen 4v1 Visuelles Upgrade 2027 Neue Modelle, bessere Umgebungen, dynamisches Wetter, mehr Voice-Lines Kuratierte Modding-Tools nächstes Jahr Erstellen und Teilen von Custom-Content wie Maps und Modi

Was haltet ihr vom Zombie-Modus in Dead by Daylight: genau die Frischekur, die das Spiel braucht, oder zu weit weg vom klassischen Nebel-Feeling? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.