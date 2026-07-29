Halo Campaign Evolved – Alle 4 Gratis-Rüstungsstile, so schaltest du sie frei

Zum Start von Halo: Campaign Evolved können Fans ihre Sammlung ohne zusätzliche Kosten um bis zu vier Rüstungsstile erweitern. Zwei Belohnungen werden über allgemeine Codes freigeschaltet, eine weitere wartet bereits im Anpassungsmenü und für den vierten Skin muss lediglich eine kurze Discord-Quest abgeschlossen werden.

Das Remake der ursprünglichen Kampagne ist am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erschienen. Neben der modernisierten Präsentation bietet es drei neue Missionen, zusätzliche Waffen und Fahrzeuge sowie Online-Koop für bis zu vier Personen.

Alle vier kostenlosen Rüstungsstile

Welche kostenlosen Skins gibt es für Halo: Campaign Evolved? Die Aktion umfasst insgesamt vier kosmetische Belohnungen für den Master Chief. Während Silver Anniversary automatisch verfügbar ist, müssen Sandstone Ancient und Damascus Prototype über Halo Waypoint eingelöst werden.

Silver Anniversary: Dieser Rüstungsstil befindet sich direkt im Anpassungsmenü und muss nicht über einen Code freigeschaltet werden.

Dieser Rüstungsstil befindet sich direkt im Anpassungsmenü und muss nicht über einen Code freigeschaltet werden. Sandstone Ancient: Der benötigte Code lautet L563-J46G-PZN1-SBF2-AXN6.

Der benötigte Code lautet L563-J46G-PZN1-SBF2-AXN6. Damascus Prototype: Der benötigte Code lautet GWT9-DNBT-7X9S-DJCX-8KH3.

Der benötigte Code lautet GWT9-DNBT-7X9S-DJCX-8KH3. Hidden Blade: Diese Belohnung wird über eine kurze Video-Quest bei Discord freigeschaltet.

Für die beiden allgemeinen Codes meldet ihr euch mit dem Microsoft-Konto bei Halo Waypoint an, das auch mit eurem Spielstand verbunden ist. Anschließend öffnet ihr den Bereich zur Code-Einlösung, gebt den jeweiligen 25-stelligen Code ein und bestätigt die Freischaltung.

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Hidden Blade über Discord freischalten

Wie lässt sich der Hidden-Blade-Skin erhalten? Für diese Belohnung benötigt ihr ein Discord-Konto und Zugriff auf den Quest-Bereich der Plattform. Dort müsst ihr die Kampagne zu Halo: Campaign Evolved annehmen und den zugehörigen Trailer ansehen.

Nach Abschluss der Aufgabe stellt Discord einen persönlichen Code bereit. Dieser wird ebenfalls über Halo Waypoint eingelöst und ist an das verwendete Konto gebunden. Falls die Quest nicht direkt angezeigt wird, lohnt sich ein Blick in den Entdecken-Bereich unter Quests, da entsprechende Kampagnen abhängig vom Konto unterschiedlich eingeblendet werden können.

Die kosmetischen Inhalte verändern ausschließlich das Aussehen des Master Chiefs und haben keinen Einfluss auf Waffenwerte oder Schwierigkeitsgrad. Da insbesondere die Discord-Belohnung nur für einen begrenzten Zeitraum angeboten wird und auch allgemeine Aktionscodes später deaktiviert werden können, solltet ihr die Freischaltungen möglichst zeitnah abschließen.

Zusätzliche Inhalte im Remake

Auf welchen Plattformen lassen sich die neuen Skins verwenden? Halo: Campaign Evolved ist auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar. Die Standardversion gehört außerdem zum Angebot von Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass.

Die neuen Rüstungsstile können in der Kampagne sowie im Kampagnen-Remix ausgerüstet werden. Damit erhalten Fans eine kostenlose Alternative zu den kosmetischen Inhalten der Premium Edition, ohne dafür ein zusätzliches Paket kaufen zu müssen.

Welcher der vier kostenlosen Rüstungsstile gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.