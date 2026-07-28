Tom Holland steht vor einer ausgesprochen erfolgreichen Kino-Doppelspitze. Nachdem der Schauspieler bereits in Christopher Nolans The Odyssey zu sehen war, kehrt er nur zwei Wochen später als Peter Parker auf die große Leinwand zurück.

Die Aussichten könnten kaum besser sein: Spider-Man: Brand New Day soll an seinem ersten Wochenende allein in den USA zwischen 180 und 190 Millionen US-Dollar einspielen. Damit würde der Marvel-Blockbuster den bislang größten Kinostart des Jahres 2026 hinlegen.

Der bisherige Spitzenreiter Toy Story 5 startete in Nordamerika mit 159,6 Millionen Dollar. Hält sich die aktuelle Prognose, könnte Spider-Man diesen Wert um mehr als 20 Millionen Dollar übertreffen.

Spider-Man steht vor dem größten Kinostart des Jahres

Die Prognose stammt aus dem sogenannten Three-Week-Tracking, mit dem Marktforschungsunternehmen wenige Wochen vor einem Filmstart das Zuschauerinteresse, die Kaufabsicht und weitere relevante Faktoren erfassen.

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Laut einem Bericht von Deadline deutet das Tracking für Spider-Man: Brand New Day auf ein US-Ergebnis zwischen 180 und 190 Millionen Dollar hin. Der Film würde dadurch nicht nur den größten Start des Jahres erreichen, sondern auch den zweitbesten Auftakt der gesamten Spider-Man-Reihe.

An der Spitze bleibt voraussichtlich Spider-Man: No Way Home. Das Multiversumsabenteuer spielte im Dezember 2021 an seinem ersten Wochenende in den USA gewaltige 260,1 Millionen Dollar ein.

Damit ergibt sich folgende Reihenfolge:

Spider-Man: No Way Home: 260,1 Millionen Dollar Spider-Man: Brand New Day: 180 bis 190 Millionen Dollar prognostiziert Spider-Man 3: 151,1 Millionen Dollar Spider-Man: Across the Spider-Verse: 120,7 Millionen Dollar Spider-Man: Homecoming: 117 Millionen Dollar

Sollte Brand New Day das obere Ende der Prognose erreichen, würde der Film sogar Doctor Strange in the Multiverse of Madness übertreffen. Das Marvel-Abenteuer startete 2022 mit 187,4 Millionen Dollar.

Vorverkauf liegt nur hinter No Way Home

Bereits der Start des Vorverkaufs hatte auf das enorme Interesse hingedeutet. Spider-Man: Brand New Day erzielte den besten ersten Verkaufstag eines Films seit No Way Home vor rund fünf Jahren.

Im direkten Vergleich liegt der neue Film weiterhin hinter dem Multiversumsabenteuer. Angesichts dessen außergewöhnlicher Besetzung und der Rückkehr der früheren Spider-Man-Darsteller Tobey Maguire und Andrew Garfield ist das allerdings keine große Überraschung.

Bemerkenswerter ist, welche Marvel-Produktionen Brand New Day bei der sogenannten „First Choice“ bereits übertrifft. Dabei werden Zuschauer gefragt, welchen Film sie momentan am liebsten im Kino sehen möchten.

Der neue Spider-Man liegt dem Bericht zufolge unter anderem vor:

Deadpool & Wolverine

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

The Fantastic Four: First Steps

Spider-Man: Far From Home

Besonders groß fällt das Interesse bei Männern unter 25 Jahren aus. In dieser Zielgruppe soll Brand New Day sogar stärker abschneiden als No Way Home zum vergleichbaren Zeitpunkt.

The Odyssey nimmt Spider-Man die wichtigsten Leinwände weg

Die Prognose ist noch aus einem anderen Grund beeindruckend: Spider-Man: Brand New Day kann in den USA nicht auf die volle Unterstützung von IMAX zählen.

Die entsprechenden Säle sind zum Kinostart weiterhin Christopher Nolans The Odyssey vorbehalten. Das Historienepos wurde vollständig mit IMAX-Kameras gedreht und erhielt eine besonders lange exklusive Reservierung der Premiumleinwände.

Brand New Day muss deshalb überwiegend auf andere Premiumformate wie Dolby Cinema, ScreenX, 4DX und reguläre Premium Large Formats ausweichen. Einzelne internationale Märkte können davon abweichen.

Normalerweise helfen die höheren Ticketpreise der IMAX-Vorstellungen einem großen Blockbuster erheblich beim Startwochenende. Dass Spider-Man trotzdem auf bis zu 190 Millionen Dollar zusteuert, unterstreicht die enorme Nachfrage.

Gleichzeitig entsteht eine ungewöhnliche Situation: Mit The Odyssey und Brand New Day konkurrieren zwei Filme miteinander, in denen Tom Holland eine wichtige Rolle übernimmt.

Das Marvel-Kino könnte einen neuen Schub gebrauchen

Ein starker Start wäre nicht nur für Sony ein Erfolg. Auch Marvel Studios dürfte auf ein deutliches Zeichen des Publikums hoffen.

In den vergangenen Jahren konnten nicht mehr alle Superheldenfilme an die beinahe automatischen Erfolge der früheren MCU-Phasen anknüpfen. Einzelne Produktionen blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück, während sich andere erst über längere Zeit ein solides Ergebnis erarbeiteten.

Spider-Man bildet dabei weiterhin eine Ausnahme. No Way Home spielte weltweit mehr als 1,9 Milliarden Dollar ein, obwohl der Film während der Corona-Pandemie erschien und in China keinen regulären Kinostart erhielt.

Brand New Day muss diesen Ausnahmeerfolg nicht wiederholen, um als großer Erfolg zu gelten. Ein Auftakt von 180 bis 190 Millionen Dollar würde bereits zeigen, dass Tom Hollands Spider-Man nach seiner mehrjährigen Pause nichts von seiner Zugkraft verloren hat.

Der zweitgrößte Spider-Man-Start ist noch nicht sicher

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um eine Prognose und nicht um das garantierte Einspielergebnis. Das tatsächliche Startwochenende kann durch kurzfristige Faktoren noch höher oder niedriger ausfallen.

Eine wichtige Rolle spielen unter anderem die ersten Kritiken, Reaktionen aus den Vorpremieren und die weitere Entwicklung des Vorverkaufs. Auch die Konkurrenz durch The Odyssey könnte sich stärker bemerkbar machen als bislang angenommen.

Um Toy Story 5 als erfolgreichsten US-Start des Jahres abzulösen, müsste Brand New Day mehr als 159,6 Millionen Dollar einspielen. Dafür besitzt der Film nach dem derzeitigen Tracking einen komfortablen Vorsprung.

Noch weiter entfernt bleibt Avengers: Endgame. Der Marvel-Blockbuster hält mit 357,1 Millionen Dollar weiterhin den Rekord für das größte nordamerikanische Startwochenende aller Zeiten.

Spider-Man: Brand New Day startet am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos. In den USA folgt die Veröffentlichung am 31. Juli.

Glaubt ihr, dass Brand New Day sogar die Marke von 200 Millionen Dollar knacken kann? Oder werden The Odyssey und die fehlenden IMAX-Leinwände den Start stärker ausbremsen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.