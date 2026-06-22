Steam Machine kommt am 30. Juni 2026 – Preise ab 1000 Euro

Valve hat den Startschuss für die Steam Machine gesetzt und dabei sowohl den Release-Termin als auch die Preise konkret gemacht. Erste Exemplare des PC-Konsolen-Hybrids sollen am 29. Juni verschickt werden, Vorbestellungen starten bereits am 25. Juni.

Das Gerät positioniert sich preislich eher wie ein kompakter Gaming-PC als wie eine klassische Konsole. Genau das dürfte viele freuen, die eine leistungsstarke SteamOS-Box fürs Wohnzimmer wollen, wird aber gleichzeitig für einige auch eine harte Einstiegshürde.

Preise, Modelle und Vorbestellung

Wie viel kostet die Steam Machine in Deutschland? Valve nennt für die Steam Machine mehrere Varianten, die sich vor allem beim Speicher und beim optionalen Controller-Bundle unterscheiden. Offizielle Euro-Preise für Deutschland stehen dabei im Fokus, da die Konfigurationen klar getrennt angeboten werden.

Diese Modelle sind angekündigt:

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Steam Machine 512 GB : 1.039 Euro

: 1.039 Euro Steam Machine 512 GB mit Controller : 1.108 Euro

: 1.108 Euro Steam Machine 2 TB : 1.359 Euro

: 1.359 Euro Steam Machine 2 TB mit Controller: 1.428 Euro

Wann kannst du vorbestellen und ab wann wird ausgeliefert? Vorbestellungen öffnen am 25. Juni 2026, die Verfügbarkeit im Handel und Versand startet am 30. Juni 2026. Wer zuschlagen will, sollte den Termin im Blick behalten, denn trotz des hohen Preises ist mit schnellen Ausverkäufen zu rechnen.

Hardware im Detail und SteamOS als Basis

Welche technischen Daten stecken in der Steam Machine? Valve setzt beim Innenleben auf eine kompakte PC-Architektur mit semi-custom Hardware von AMD und aktueller Konnektivität. Das Ganze steckt in einem kleinen Formfaktor, der laut den bisherigen Angaben ungefähr einem Würfel mit rund 6 Zoll Kantenlänge entspricht.

Die wichtigsten Spezifikationen im Überblick:

Semi-custom AMD Zen 4 CPU mit 6 Kernen und 12 Threads

Semi-custom AMD RDNA 3 GPU mit 28 Compute Units

16 GB DDR5 Arbeitsspeicher plus 8 GB GDDR6 VRAM

512 GB NVMe-SSD je nach Modell, dazu microSD-Kartenslot zur Erweiterung

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und Gigabit-Ethernet

Integrierter Wireless-Adapter für den Steam Controller

SteamOS 3 als Betriebssystem

Was bringt SteamOS 3 im Wohnzimmer-Setup? SteamOS 3 ist klar darauf ausgelegt, Steam-Bibliotheken bequem auf dem TV zu nutzen und die Stärken des PC-Ökosystems mitzunehmen. Für viele dürfte das der spannendste Punkt sein: ein konsolenartiges Bediengefühl, ohne sich vom klassischen Steam-Kosmos zu verabschieden.

Controller-Bundle, Extras und Einordnung des Preises

Was ist im Controller-Bundle zusätzlich enthalten? Wer zur 2-TB-Variante mit Controller greift, bekommt nicht nur den zusätzlichen Speicher, sondern auch Extras rund um das Gehäuse und die Eingabe. Genannt werden zusätzliche Faceplates in rotem Stoff und in solidem Walnuss-Look, dazu der neue Steam Controller.

Was zeichnet den neuen Steam Controller aus? Der Controller folgt stark der Steam-Input-Philosophie und soll sich nahtlos ins Steam-Ökosystem einfügen, inklusive Kompatibilität mit anderen Geräten wie dem Steam Deck. Technisch setzt er auf ein Setup, das vor allem PC-typische Flexibilität auf die Couch bringen soll:

Zwei Trackpads

Gyro-Aiming

Tiefgehende Input-Anpassung

Warum ist die Steam Machine so teuer? Valve ordnet das Produkt klar näher am PC als an klassischen Konsolen ein, was sich in der Preisgestaltung widerspiegelt. Dazu kommt die aktuell angespannte Lage bei Komponenten wie RAM, die in der Branche seit einiger Zeit spürbar ist und Hardwarepreise generell nach oben drückt.

Wie stehst du zur neuen Steam Machine: reizt dich das SteamOS-Wohnzimmer-Konzept trotz der Preise, oder ist das für dich schon zu nah am klassischen Gaming-PC? Schreib es gern in die Kommentare.