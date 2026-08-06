Beaten Path angekündigt – Taktik-RPG mit Dual Job System kommt 2027

Fans von Fire Emblem und Final Fantasy Tactics dürfen sich ein neues Strategie Rollenspiel vormerken. Beaten Path erscheint im Jahr 2027 für PC über Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Entwickelt wird das Fantasy Abenteuer von Peacebreak Studio, während Wales Interactive als Publisher an Bord ist.

Im Mittelpunkt steht Panna, die gemeinsam mit ihren Gefährten eine Welt voller gefallener Götter und uralter Maschinen erkundet. Vergessene Kriege, verlorene Erinnerungen und eine rätselhafte Zeitschleife bilden dabei den erzählerischen Rahmen.

Taktische Schlachten mit vielen Möglichkeiten

Wie orientiert sich Beaten Path an Fire Emblem? Die Gefechte finden rundenbasiert auf Rasterkarten statt, auf denen Positionierung und Zusammenarbeit entscheidend sind. Gelände, Höhenunterschiede und elementare Stärken beeinflussen, welcher Angriff in einer bestimmten Situation die besten Erfolgsaussichten besitzt.

Zusätzlich müssen die verfügbaren Aktionspunkte jeder Einheit sorgfältig verwaltet werden. Sync Angriffe ermöglichen abgestimmte Attacken zwischen mehreren Gruppenmitgliedern, während Break Effekte Verteidigungen aufbrechen und neue Angriffsmöglichkeiten schaffen können. Unüberlegte Bewegungen könnten deshalb schnell den Ausgang eines Kampfes verändern.

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Die Entwickler nennen Fire Emblem und Final Fantasy Tactics ausdrücklich als wichtige Inspirationsquellen. Beaten Path möchte deren strategische Grundlagen übernehmen, zugleich aber ein eigenes Kampfsystem mit flexiblen Gruppenaufstellungen und mächtigen Kombinationen bieten.

Umfangreiche Anpassung der eigenen Gruppe

Welche Möglichkeiten bietet das Charaktersystem? Peacebreak Studio plant mehr als 25 vollständig vertonte und rekrutierbare Charaktere. Dazu kommen über 250 Fähigkeiten sowie mehr als 100 Waffen, die auf zehn unterschiedliche Waffenklassen verteilt sind.

Besonders viel Freiheit verspricht das Dual Job System. Jeder Job verfügt über eigene Talentbäume, Statusentwicklungen, Resistenzen und Schwächen. Durch die Kombination zweier Rollen lassen sich Einheiten stärker an den bevorzugten Spielstil anpassen, etwa als robuste Frontkämpfer, mobile Unterstützer oder spezialisierte Fernkampfeinheiten.

Freischaltbare Outfits und zusätzliche Eigenschaften sollen die persönliche Gestaltung weiter vertiefen. Wer gerne lange an seiner idealen Gruppe tüftelt, dürfte somit zahlreiche Möglichkeiten erhalten, Fähigkeiten und Ausrüstung aufeinander abzustimmen.

Eine Fantasy Welt abseits der Schlachtfelder

Was erwartet euch außerhalb der Kämpfe? Beaten Path beschränkt sich nicht auf eine Abfolge taktischer Missionen. Die Reise führt durch eine erkundbare dreidimensionale Welt mit wechselndem Wetter, ungewöhnlichen Sehenswürdigkeiten, versteckten Hintergrundgeschichten und optionalen Ereignissen.

Panna und ihre Begleiter reisen über verschiedene Kontinente, nutzen Schiffe und Pferde und entdecken versunkene Tempel oder von Stürmen gezeichnete Küsten. Eine wichtige Rolle spielt außerdem The Haven. In diesem zentralen Rückzugsort versammeln sich Verbündete, Gespräche entwickeln sich im Laufe der Handlung weiter und Geschäfte bieten neue Ausrüstung sowie Verbesserungen an.

Das Projekt konnte seine Kickstarter Finanzierung bereits innerhalb von sechs Tagen sichern. Bis zur Veröffentlichung bleibt allerdings noch etwas Geduld gefragt. Beaten Path soll im Jahr 2027 für Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen, ein genauer Termin wurde bislang nicht genannt.

Erinnert euch Beaten Path ebenfalls an Fire Emblem und Final Fantasy Tactics, oder sucht ihr bei taktischen Rollenspielen nach einem ganz anderen Ansatz? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.