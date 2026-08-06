Halo Studios streicht Stellen nach Release von Halo Campaign Evolved

Bei Halo Studios sind offenbar mehrere Stellen gestrichen worden. Betroffene ehemalige Mitarbeiter machten ihre Entlassungen selbst über berufliche Netzwerke öffentlich. Wie viele Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verloren haben, ist bislang nicht bekannt.

Die Meldung trifft das Studio nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Halo: Campaign Evolved. Das Remake von Halo: Combat Evolved erschien am 28. Juli 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Unterstützt werden unter anderem Crossplay, gemeinsame Fortschritte zwischen den Plattformen und ein Online-Koop-Modus für bis zu vier Personen.

Mehrere langjährige Mitarbeiter betroffen

Wer musste Halo Studios verlassen? Zu den bekannten Betroffenen gehört Producer Nick Treitman. Er arbeitete mehr als sechs Jahre an der Halo-Reihe und war unter anderem an Halo Infinite sowie Halo: Campaign Evolved beteiligt. Nach dem Ende seiner Tätigkeit sucht er nun im Raum Seattle oder im Homeoffice nach einer neuen Position als Producer oder Projektmanager.

Ebenfalls nicht mehr für Halo Studios tätig ist Paul Morris. Er unterstützte das Entwicklerteam rund zwei Jahre lang als externer Scrum Master. Seine Stelle fiel nach der Veröffentlichung von Halo: Campaign Evolved weg.

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Darüber hinaus hat Softwareentwickler Caleb Lawrence öffentlich angegeben, wieder für neue berufliche Möglichkeiten zur Verfügung zu stehen. Eine genaue Zahl der gestrichenen Stellen wurde weder von Halo Studios noch von Microsoft genannt. Nach dem derzeitigen Stand scheinen sowohl langjährige Mitarbeiter als auch externe Vertragskräfte betroffen zu sein.

Weitere Einschnitte im Xbox-Geschäft

Warum sorgen die Entlassungen für zusätzliche Aufmerksamkeit? Microsoft hatte bereits am 6. Juli 2026 einen umfassenden Stellenabbau angekündigt. Konzernweit sollten 4.800 Arbeitsplätze wegfallen, darunter 1.600 Positionen innerhalb der Xbox-Sparte. Weitere Kürzungen wurden im Zuge der laufenden Umstrukturierung des Gaming-Geschäfts in Aussicht gestellt.

Für Halo Studios kommt die neue Meldung zu einem sensiblen Zeitpunkt. Das früher als 343 Industries bekannte Entwicklerteam erhielt im Oktober 2024 nicht nur einen neuen Namen, sondern leitete auch einen technologischen Neustart ein. Künftige Halo-Projekte entstehen mit der Unreal Engine 5, während die zuvor für Halo Infinite verwendete Slipspace Engine schrittweise in den Hintergrund rückt.

Mit Halo: Campaign Evolved veröffentlichte das Studio sein erstes großes Spiel innerhalb dieser neuen Phase. Neben der modernisierten Kampagne enthält das Remake drei zusätzliche Missionen unter dem Namen Operation: Meteorite. Neue Waffen, überarbeitete Zwischensequenzen, angepasste Steuerung und zusätzliche Fahrzeuge sollen den Klassiker von 2001 für ein heutiges Publikum neu aufbereiten.

Unklar bleibt, ob die aktuellen Stellenstreichungen Auswirkungen auf kommende Halo-Spiele oder die weitere Unterstützung von Halo: Campaign Evolved haben werden. Halo Studios hatte zuvor bestätigt, parallel an mehreren Projekten arbeiten zu wollen. Konkrete Details zu diesen Spielen stehen weiterhin aus.

Wie bewertet ihr die erneuten Entlassungen bei einem der wichtigsten Xbox-Studios? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.