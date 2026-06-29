LEGO-Fan baut Nintendo GameCube im Maßstab 1-1 als detailreiches MOC

Ein LEGO-Fan hat auf Reddit einen richtig starken Nostalgie-Treffer gelandet: Nutzer Rockets_Everywhere zeigt einen selbst entworfenen GameCube-Nachbau aus LEGO-Steinen im Maßstab 1:1. Mit dabei ist nicht nur die Konsole selbst, sondern auch ein passender Controller samt Kabel, der optisch sehr nah am Original bleibt.

Der Clou: Es handelt sich nicht um ein simples Deko-Modell, sondern um ein MOC mit vielen kleinen Details, die man sonst eher von offiziellen Display-Sets kennt. Gerade weil LEGO bislang nur einen Teil der Retro-Konsolenwelt offiziell abdeckt, übernehmen Fans wie Rockets_Everywhere immer häufiger selbst die Rolle der Denkmalpfleger für Gaming-Hardware von früher.

Ein GameCube aus LEGO mit vielen funktionalen Details

Was macht den LEGO-GameCube von Rockets_Everywhere so besonders? Der MOC bildet den Look des Nintendo-Klassikers sehr genau nach und setzt stark auf Details, die GameCube-Fans sofort wiedererkennen. Zu sehen sind unter anderem Anschlussbereiche, ein integrierter Platz für Discs und ein Mechanismus, mit dem sich das Modell öffnen lässt.

Auch der Controller gehört zum Projekt und orientiert sich an den bekannten Tastenfarben des Originals. Laut dem Erbauer sind die Griffe des Controllers noch nicht final, die Abmessungen sollen aber bereits richtig sitzen, damit das Gesamtbild am Ende möglichst authentisch wirkt.

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Rockets_Everywhere plant außerdem, die nötigen Teile zu bestellen, um den eigenen Entwurf künftig komplett als physisches LEGO-Modell umzusetzen. Aktuell steht damit vor allem die Idee und das Design im Vordergrund, doch das Ziel ist klar: ein GameCube zum Anfassen, nur eben Stein für Stein.

Warum der GameCube bis heute Kultstatus hat

Warum fasziniert der GameCube auch 2026 noch so viele Fans? Nintendos Konsole erschien 2001 und gilt für viele als eine der charmantesten Hardware-Generationen des Herstellers. Auch wenn sie sich damals gegen Rivalen wie die PlayStation 2 schwer tat, hat sich der GameCube mit seinem unverwechselbaren Design und starken Spielen einen festen Platz in der Retro-Community gesichert.

Zu den Titeln, die viele bis heute mit der Konsole verbinden, gehören unter anderem Pikmin und Metroid Prime. Und auch wenn aktuelle Dienste wie Nintendo Switch Online immer wieder Klassiker zurückbringen, ist der emotionale Wert der Originalkonsole für viele Veteranen schlicht unersetzlich. Genau an diesem Punkt treffen Fan-Projekte wie dieses den Nerv der Zeit: Sie holen ein Stück Kindheit ins Regal zurück, nur auf eine kreativere Art.

LEGO und Retro-Gaming bleiben ein großes Thema

Welche Retro-Konsolen hat LEGO bereits offiziell umgesetzt? In den letzten Jahren hat LEGO mehrere lizenzierte Retro-Gaming-Sets veröffentlicht, darunter den Atari 2600 und den Game Boy. Zuletzt kam im Juni 2026 außerdem ein SEGA-Genesis-Set mit 479 Teilen auf den Markt.

Parallel dazu kursieren Gerüchte, dass im Dezember 2026 ein offizielles PlayStation-1-Set erscheinen könnte, möglicherweise ebenfalls inklusive Controller. Bestätigt ist dazu bislang nichts, eine Ankündigung in den kommenden Monaten bleibt aber denkbar, gerade weil Retro-Hardware als Display-Set weiterhin hervorragend funktioniert.

Unabhängig davon zeigt der GameCube-MOC von Rockets_Everywhere, wie viel Liebe in Fan-Builds stecken kann. Der Erbauer hat übrigens bereits weitere Konsolenideen umgesetzt, darunter einen Entwurf für eine Wii mit Fernbedienung und Nunchuk sowie eine zuvor angepasste PlayStation-4-Konstruktion.

Wie gefällt dir der LEGO-GameCube im 1:1-Maßstab, und welche Konsole würdest du dir als offizielles LEGO-Set wünschen? Schreib es gerne in die Kommentare.