Seit der Ankündigung des Remakes von „Max Payne“ und „Max Payne 2: The Fall of Max Payne“ hält sich Remedy Entertainment mit konkreten Informationen zurück. Einen Trailer, erste Spielszenen oder gar einen Veröffentlichungstermin gibt es weiterhin nicht.

Der aktuelle Halbjahresbericht des finnischen Studios liefert nun zumindest ein neues Lebenszeichen. Demnach befindet sich „Max Payne 1&2 Remake“ nach wie vor in voller Produktion. Die Entwicklung schreitet laut Remedy planmäßig voran.

Grund zur Sorge über eine mögliche Einstellung des Projekts besteht damit nicht. Auf eine baldige Enthüllung lässt sich aus dem unveränderten Entwicklungsstatus allerdings ebenfalls nicht schließen.

Max Payne 1&2 Remake bleibt in voller Produktion

Wie steht es um das Remake von Max Payne 1 und 2? Remedy führt die Neuauflage in seinem Bericht für das erste Halbjahr 2026 weiterhin unter den Spielen in voller Produktion. Publisher ist Rockstar Games.

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Das Projekt erreichte diese Entwicklungsphase bereits im zweiten Quartal 2024. Seitdem hat Remedy den Status in seinen Geschäftsberichten nicht verändert. Die volle Produktion umfasst üblicherweise die umfangreichste Phase der Entwicklung, in der die Spielinhalte fertiggestellt und zu einer vollständigen Fassung zusammengefügt werden.

Im aktuellen Bericht heißt es allgemein, dass die weiteren Entwicklungsprojekte des Studios wie geplant vorangekommen seien. Eine gesonderte Beschreibung der jüngsten Arbeiten am „Max Payne“-Remake liefert Remedy jedoch nicht.

Dass die Entwicklung weiterhin aktiv voranschreitet, zeigt auch der Blick auf die Geschäftszahlen. Entwicklungsgebühren für „Max Payne 1&2 Remake“ und „Control Resonant“ gehörten im ersten Halbjahr 2026 zu den wichtigsten Einnahmequellen des Studios.

Keine zwei getrennten Remakes geplant

Obwohl häufig von den „Max-Payne-Remakes“ gesprochen wird, entwickelt Remedy keine zwei separat erhältlichen Spiele. Die Geschichten von „Max Payne“ und „Max Payne 2: The Fall of Max Payne“ werden als ein gemeinsamer Titel neu aufgelegt.

Technisch basiert die Neuauflage auf Remedys eigener Northlight-Engine, die unter anderem bei „Control“ und „Alan Wake 2“ zum Einsatz kam. Das Entwicklungsbudget wird vollständig von Rockstar Games finanziert und soll sich auf einem für Remedy typischen AAA-Niveau bewegen.

Nach der Deckung der Entwicklungs-, Marketing- und Vertriebskosten erhält Remedy einen Anteil an den Einnahmen. Rockstar besitzt die Rechte an der Marke, übernimmt die Veröffentlichung und dürfte daher auch entscheiden, wann das Spiel erstmals ausführlich präsentiert wird. Remedy kündigte das Projekt bereits im April 2022 an. Seitdem durchlief die Neuauflage mehrere Entwicklungsphasen, bevor sie im zweiten Quartal 2024 die volle Produktion erreichte.

Deshalb bleibt es weiterhin still

Warum zeigt Remedy noch kein Gameplay? Da Rockstar Games als Publisher auftritt, liegt die Kontrolle über die Vermarktung nicht allein bei Remedy. Das Studio kann den Zeitpunkt einer Enthüllung daher nicht unabhängig bestimmen.

Die Vermutung, Rockstar werde das Remake wegen „GTA 6“ grundsätzlich erst 2027 bewerben, ist derzeit allerdings reine Spekulation. Weder Remedy noch Rockstar haben ein entsprechendes Marketingfenster genannt.

Auch ein Veröffentlichungstermin lässt sich aus der Dauer der vollen Produktion nicht zuverlässig ableiten. Das Projekt befindet sich zwar schon seit rund zwei Jahren in dieser Phase, doch Umfang und notwendige Qualitätssicherung können die weitere Entwicklung erheblich beeinflussen.

Rückkehr auf PS5, Xbox Series und PC

„Max Payne 1&2 Remake“ entsteht für PS5, Xbox Series X/S und PC. Versionen für PS4, Xbox One oder Nintendo Switch 2 wurden bislang nicht angekündigt.

Die Neuauflage soll die beiden von Remedy entwickelten Klassiker modernisieren, ohne deren Neo-Noir-Atmosphäre, Geschichte und charakteristisches Bullet-Time-Gameplay aus den Augen zu verlieren. Ob sich das Studio bei Inszenierung, Levelaufbau und Spielmechanik eng an die Originale hält oder größere Änderungen vornimmt, ist noch nicht bekannt.

Auch zur Besetzung der Hauptfigur gibt es offene Fragen. Max-Payne-Darsteller James McCaffrey verstarb im Dezember 2023. Remedy hat bislang nicht erklärt, ob vorhandene Sprachaufnahmen verwendet werden oder ein neuer Sprecher die Rolle übernimmt.

Fest steht damit vorerst nur: Die Entwicklung wurde nicht eingestellt und läuft laut dem aktuellen Geschäftsbericht weiter wie geplant. Wann Rockstar den Vorhang für Max Paynes Rückkehr hebt, bleibt jedoch offen.