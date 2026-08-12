Xbox-Chefin sah Live-Demo von The Elder Scrolls 6 – Lob für Umfang und Story

Seit der ersten Ankündigung von The Elder Scrolls 6 im Jahr 2018 hält sich Bethesda Game Studios mit konkreten Informationen auffällig zurück. Nun sorgt ausgerechnet Xbox-Chefin Asha Sharma für eines der bislang deutlichsten Lebenszeichen des kommenden Fantasy-Rollenspiels.

Sharma erklärte am 11. August 2026 über X, dass sie am selben Morgen eine Live-Vorführung von The Elder Scrolls 6 gesehen habe. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von den Dimensionen des Spiels und der geplanten Geschichte.

Heute Morgen habe ich eine Live-Vorführung von The Elder Scrolls VI: ******** gesehen. Umfang und Erhabenheit sind unglaublich. Die Geschichte ist sogar noch größer.

Ein wichtiges Lebenszeichen aus der Entwicklung

Wie weit ist The Elder Scrolls 6 inzwischen entwickelt? Eine konkrete Antwort liefert Sharmas Beitrag zwar nicht, doch eine intern präsentierbare Spielfassung ist ein positives Signal. Unklar bleibt, ob die Xbox-Chefin selbst Hand anlegen durfte, einem Entwickler beim Spielen zusah oder eine zuvor aufgezeichnete Präsentation gezeigt bekam.

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The Elder Scrolls 6 wechselte nach der Veröffentlichung von Starfield im Jahr 2023 in die aktive Entwicklungsphase bei Bethesda Game Studios. Einen offiziellen Untertitel, einen Veröffentlichungstermin oder bestätigte Zielplattformen gibt es weiterhin nicht.

Die acht Sternchen hinter dem Namen des Spiels haben innerhalb der Community bereits neue Spekulationen ausgelöst. Denkbar ist, dass Bethesda den tatsächlichen Untertitel damit verdecken wollte. Ebenso gut könnten die Zeichen lediglich als allgemeiner Platzhalter dienen, weshalb sich daraus noch kein verlässlicher Name ableiten lässt.

Große Erwartungen an Bethesdas Fantasy-Rollenspiel

Welche Bedeutung hat die Aussage der Xbox-Chefin? Sharmas Lob deutet darauf hin, dass Bethesda bei The Elder Scrolls 6 erneut auf eine besonders umfangreiche Spielwelt setzt. Ihre Hervorhebung der Geschichte ist ebenfalls bemerkenswert, da bislang weder Handlung noch Schauplatz oder zentrale Figuren offiziell vorgestellt wurden.

Der neue Serienteil steht dabei unter enormem Erwartungsdruck. The Elder Scrolls 5: Skyrim erschien bereits im Jahr 2011 und entwickelte sich durch zahlreiche Neuauflagen zu einem der bekanntesten Rollenspiele überhaupt. Auch The Elder Scrolls Online wird weiterhin mit neuen Inhalten versorgt, während The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered die klassische Reihe wieder stärker ins Rampenlicht gerückt hat.

Bethesda arbeitet parallel an der Zukunft weiterer großer Marken. Dazu zählt unter anderem Fallout 5, das allerdings erst nach The Elder Scrolls 6 erscheinen soll. Wann das Studio sein Fantasy-Projekt ausführlich präsentiert, bleibt offen.

Plattformen und Veröffentlichung bleiben ungeklärt

Für welche Systeme erscheint The Elder Scrolls 6? Bethesda und Xbox haben bislang keine vollständige Plattformliste veröffentlicht. Damit steht weiterhin nicht fest, ob das Rollenspiel ausschließlich innerhalb des Xbox-Ökosystems für Xbox-Konsolen und PC erscheint oder später auch andere Plattformen berücksichtigt werden.

Die Plattformfrage bleibt besonders spannend, weil Xbox seine Strategie zuletzt erneut angepasst hat. Während Halo: Campaign Evolved neben Xbox und PC auch für PlayStation 5 vorgesehen ist, sollen Clockwork Revolution und Gears of War: E-Day auf Konsolen zunächst der Xbox vorbehalten bleiben.

Sharmas Beitrag ersetzt somit noch keine große Enthüllung mit Trailer und Erscheinungstermin. Er bestätigt jedoch, dass The Elder Scrolls 6 intern bereits in einer Form vorgeführt werden kann und die Entwicklung sichtbar voranschreitet. Was haltet ihr von der Aussage der Xbox-Chefin und welcher Schauplatz wäre euer Favorit? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.