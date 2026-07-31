Im Finale des Kortz Center Heists müsst ihr unmittelbar vor dem Tresor eine neuartige Tastatur hacken. Das Minispiel zeigt euch mehrere aufleuchtende Punkte, deren Reihenfolge ihr anschließend korrekt wiederholen sollt.

Was zunächst ziemlich unübersichtlich wirkt, folgt einer einfachen Regel: Entscheidend ist ausschließlich das zuletzt angezeigte Muster. Wir erklären euch, worauf ihr achten müsst und wie ihr das Rätsel ohne einen Fehlversuch löst.

So funktioniert das Rätsel an der Tresor-Tastatur

Nach dem Start des Hacks erscheinen auf dem Bildschirm nacheinander mehrere Muster. Die ersten drei Sequenzen dienen lediglich der Ablenkung und müssen nicht nachgeklickt werden.

Erst die vierte und letzte Sequenz ist entscheidend:

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Beobachtet die ersten drei Muster, ohne euch die Positionen merken zu müssen. Wartet auf die vierte Sequenz. Diese wird insgesamt dreimal hintereinander angezeigt. Ein zusätzliches Tonsignal weist euch auf das entscheidende Muster hin. Merkt euch die Reihenfolge der aufleuchtenden Punkte. Wählt die Punkte anschließend in exakt derselben Reihenfolge aus.

Ihr müsst das Minispiel während des Hacks insgesamt dreimal erfolgreich abschließen. Bei jeder Runde erscheint ein neues Muster.

© Rockstar Games

Nur die vierte Sequenz ist wichtig

Die größte Schwierigkeit besteht darin, die unwichtigen Anzeigen von dem tatsächlich gesuchten Muster zu unterscheiden. Versucht ihr euch von Beginn an sämtliche Punkte zu merken, wird das Rätsel unnötig kompliziert.

Ignoriert deshalb die ersten drei Sequenzen. Sobald die vierte Sequenz beginnt, ertönt ein akustischer Hinweis. Außerdem wird das relevante Muster dreimal wiederholt. Erst jetzt solltet ihr euch auf die Positionen und deren Reihenfolge konzentrieren.

Wichtig ist nicht nur, welche Punkte aufleuchten. Ihr müsst sie anschließend auch in der richtigen Reihenfolge auswählen.

Ihr müsst dreimal das richtige Muster nachklicken. © Rockstar Games

Mit einem Handyfoto könnt ihr das Muster sichern

Falls euch das Einprägen schwerfällt, könnt ihr die entscheidende Sequenz mit eurem Smartphone fotografieren oder als Video aufnehmen. Ein einzelnes Foto hilft allerdings nur eingeschränkt, da darauf möglicherweise nicht mehr erkennbar ist, in welcher Reihenfolge die Punkte aufgeleuchtet haben.

Praktischer ist deshalb eine kurze Videoaufnahme. Alternativ könnt ihr jedem Feld gedanklich eine Nummer zuweisen und euch die Abfolge merken.

Lasst euch dabei nicht zu viel Zeit: Für das gesamte Minispiel stehen euch lediglich 100 Sekunden zur Verfügung.

Zeitlimit und maximale Fehlversuche

Für den vollständigen Hack gelten zwei Einschränkungen:

Ihr habt insgesamt 100 Sekunden Zeit.

Nach fünf verbrauchten Versuchen scheitert das Minispiel.

Wählt ihr einen falschen Punkt aus, erscheint an dieser Stelle lediglich ein kleiner roter Punkt. Eine korrekte Eingabe wird dagegen als großer blauer Punkt dargestellt.

Auch das erneute Abspielen einer Sequenz verbraucht einen Versuch. Nutzt diese Möglichkeit deshalb nur, wenn ihr euch wirklich nicht mehr an das Muster erinnert.

Nach ungefähr 20 Sekunden ohne Eingabe wird zudem ein neues Muster erzeugt. Wartet nach der entscheidenden Sequenz daher nicht zu lange, sondern beginnt möglichst direkt mit der Eingabe.

© Rockstar Games

Sequenz erneut anzeigen lassen

Habt ihr das Muster nicht richtig erkannt, könnt ihr es euch erneut anzeigen lassen. Drückt dafür:

Dreieck auf der PlayStation

Y auf der Xbox

die im Spiel eingeblendete Taste auf dem PC

Bedenkt jedoch, dass die Wiederholung als verbrauchter Versuch zählt. Da euch insgesamt nur fünf Versuche zur Verfügung stehen und ihr den Hack dreimal lösen müsst, solltet ihr diese Funktion sparsam verwenden.

Im Zweifel ist eine Wiederholung aber immer noch besser, als mehrere Punkte auf Verdacht auszuwählen.

Das bedeuten die farbigen Punkte

Das Spiel zeigt euch direkt an, ob eure Auswahl richtig war:

Anzeige Bedeutung Großer blauer Punkt Richtiger Knoten in der korrekten Reihenfolge Kleiner roter Punkt Falscher Knoten beziehungsweise falsche Eingabe Erneut aufleuchtende Sequenz Das gesuchte Muster wird wiederholt

Erscheint ein roter Punkt, habt ihr einen eurer fünf Versuche verbraucht. Konzentriert euch anschließend wieder auf das zuletzt angezeigte Muster.

Tresor-Tastatur im Mansion üben

Ihr könnt den Hack bereits vor dem nächsten Finale trainieren. Kauft dazu die Tresor-Tastatur über die Planungswand im Atelier eurer Mansion.

Rechts oben unter den Zielen könnt ihr die Tresor-Tastatur zum üben erwerben. © Rockstar Games

Das Übungsgerät ermöglicht euch, das Minispiel ohne den Zeitdruck eines laufenden Heists kennenzulernen. Besonders vor dem ersten Solo-Durchlauf kann sich der Kauf lohnen, da während des Finales kein Mitspieler die Aufgabe für euch übernehmen kann.

Die wichtigsten Tipps für den Hack

Ignoriert die ersten drei angezeigten Sequenzen.

Achtet beim Tonsignal auf das vierte und entscheidende Muster.

Merkt euch nicht nur die Positionen, sondern auch deren Reihenfolge.

Beginnt nach der Anzeige möglichst sofort mit der Eingabe.

Nutzt bei Bedarf eine kurze Videoaufnahme statt eines einzelnen Fotos.

Fordert eine Wiederholung nur an, wenn ihr das Muster wirklich vergessen habt.

Achtet auf den Unterschied zwischen großen blauen und kleinen roten Punkten.

Übt das Minispiel vorab an der Tresor-Tastatur im Atelier.

Habt ihr den Hack erfolgreich abgeschlossen, könnt ihr den Tresor betreten und das Hauptgemälde stehlen. Achtet anschließend auf den Wärmesensor und verliert bei der zusätzlichen Beute nicht zu viel Zeit.

Weitere Hilfen zu den Vorbereitungen, zur Alpha-Mail-Route und zur Auszahlung findet ihr in unserer großen Komplettlösung zum Kortz Center Heist.