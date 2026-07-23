Bevor ihr den Kortz Center Heist in GTA Online starten könnt, müsst ihr das Museum zunächst gründlich auskundschaften. Dabei untersucht ihr nicht nur das Hauptziel und die mögliche Sekundärbeute. Rund um das Gebäude verstecken sich außerdem insgesamt vier Zugangspunkte.

Lediglich der Personaleingang ist für den Abschluss der Mission zwingend erforderlich. Die drei übrigen Zugänge sind optional, eröffnen euch im Finale aber zusätzliche Vorgehensweisen.

Darüber hinaus könnt ihr während der Erkundungsmission fünf optionale Vorbereitungen freischalten. Diese schwächen die Sicherheitskräfte, zeigen ihre Positionen an oder ermöglichen euch den Zugriff auf zusätzliche Beute.

Alle Zugänge zum Kortz Center Heist im Überblick

Wie viele Zugänge besitzt das Kortz Center? Insgesamt könnt ihr während der Erkundungsmission vier mögliche Einstiegspunkte entdecken:

Zugang Fundort Pflicht? Personaleingang Rechts neben dem unteren Eingang des Bell Building Ja Oberlicht Auf dem Dach des Bell Building Nein Kanalisation Im Heckenlabyrinth des Kortz Centers Nein Verladerampe Am Ende der Rampe neben dem Parkplatz Nein

Um einen Zugang zu registrieren, müsst ihr ein Foto mit eurem Smartphone aufnehmen und es anschließend an Raf schicken. Achtet darauf, dass der jeweilige Eingang vollständig auf dem Bild zu erkennen ist.

© Rockstar Games

Personaleingang finden

Wo befindet sich der Personaleingang des Kortz Centers? Begebt euch zum Bell Building und sucht den unteren Haupteingang des Gebäudes auf. Rechts daneben befindet sich eine unscheinbare Tür, die während der Erkundung zusätzlich mit einem Kamera-Symbol auf der Karte markiert wird.

Fotografiert die Tür und schickt das Bild an Raf. Der Personaleingang ist der einzige Zugang, den ihr zwingend dokumentieren müsst, um die Erkundungsmission abschließen zu können.

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Im späteren Finale könnt ihr diesen Weg mit der geklonten Schlüsselkarte betreten. Dafür müsst ihr zuvor die entsprechende Vorbereitungsmission absolvieren.

Oberlicht auf dem Dach entdecken

Wie findet ihr das Oberlicht? Lauft an der Außenseite des Bell Building entlang und benutzt die Treppen, um auf das Dach zu gelangen. Dort findet ihr ein großes gläsernes Oberlicht.

Nehmt ein Foto davon auf und sendet es an Raf. Anschließend steht euch der Zugang über das Dach als mögliche Infiltrationsroute zur Verfügung.

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Dieser Einstieg bringt euch direkt auf eine der oberen Ebenen des Museums. Bedenkt jedoch, dass ihr für den Zugang zusätzlich eine passende Ausrüstung aus den regulären Vorbereitungsmissionen auswählen müsst.

Kanalisation im Heckenlabyrinth finden

Wo befindet sich der Kanalisationszugang? Dieser Einstieg ist besonders leicht zu übersehen. Er liegt in Form eines Schachtdeckels innerhalb des großen Heckenlabyrinths auf dem Gelände des Kortz Centers.

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Aus der Luft lässt sich die Position wesentlich leichter erkennen. Verwendet nach Möglichkeit einen Hubschrauber, Oppressor oder ein anderes fliegendes Fahrzeug, um euch zunächst einen Überblick über das Labyrinth zu verschaffen. Ihr könnt den Bereich aber auch zu Fuß durchsuchen.

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Fotografiert den Gullideckel, sobald ihr ihn gefunden habt. Damit der Kanalisationsweg später tatsächlich verwendet werden kann, benötigt ihr außerdem einen besonderen Schlüssel.

Schlüssel für die Kanalisation finden

Wo liegt der Schlüssel für den Kanalisationszugang? Der lange goldfarbene Schlüssel erscheint zufällig an einem von mehreren möglichen Orten rund um das Kortz Center. Es handelt sich um einen stabförmigen Gegenstand mit einem dreieckigen Griff.

Kontrolliert insbesondere Arbeitsbereiche, Tische, Werkbänke und abgestellte Baumaterialien auf der unteren Ebene rund um das Gebäude. Der Schlüssel liegt nicht zwingend unmittelbar neben dem Labyrinth und kann bei jedem Durchlauf an einer anderen Stelle erscheinen.

Ihr müsst ihn lediglich einsammeln. Ein Foto für Raf ist an dieser Stelle nicht erforderlich. Anschließend ist der Zugang durch die Kanalisation vollständig freigeschaltet. Eine von Spielern erstellte Übersicht zeigt insgesamt fünf mögliche Spawnpunkte des Schlüssels.

Ladebereich fotografieren

Wie findet ihr den Zugang über den Ladebereich? Geht zum seitlichen Parkplatz des Kortz Centers. In der Nähe einer Schranke steht dort ein kleines Pförtnerhäuschen.

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Hinter der Schranke führt eine Rampe nach unten. Folgt ihr bis zum Ende und fotografiert die großen Ladetore. Nachdem ihr das Bild an Raf geschickt habt, wird der Ladebereich als weiterer Zugang registriert.

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Über diese Route könnt ihr im Finale direkt in einen tiefer gelegenen Bereich des Museums gelangen.

Verpasste Zugänge nachträglich auskundschaften

Ihr müsst nicht zwingend alle Zugänge während der ersten Erkundungsmission finden. Habt ihr einen Punkt übersehen oder die Mission bereits beendet, könnt ihr später zum Kortz Center zurückkehren.

Interagiert dafür im Art Studio mit dem entsprechenden Poster an der Planungstafel. Anschließend lässt sich die Erkundung erneut starten. Bereits dokumentierte Zugänge und freigeschaltete Vorbereitungen bleiben erhalten.

Alle optionalen Vorbereitungen freischalten

Welche optionalen Vorbereitungen gibt es beim Kortz Center Heist? Während der Erkundung könnt ihr insgesamt fünf zusätzliche Missionen entdecken:

Optionale Vorbereitung Freischaltung Vorteil im Finale Wachrouten Funkantenne auf dem Dach fotografieren Zeigt Positionen der Wachen EMP-Ladungen Elektrischen Verteilerkasten fotografieren Schaltet Sicherheitssysteme zeitweise aus Waffenlieferungen der Wachen Lieferkisten über die Überwachungskamera untersuchen Schwächt die Bewaffnung der Wachen Glasschneider Verstärkte Vitrine mit Sekundärbeute fotografieren Öffnet bestimmte Vitrinen leise Bohrmaschinen Schließfächer über die Tresorkamera untersuchen Ermöglicht zusätzliche Beute aus Schließfächern

Die zugehörigen Missionen werden dadurch zunächst nur an der Planungstafel freigeschaltet. Ihr müsst die jeweilige Vorbereitung anschließend noch separat starten und abschließen.

Wachdienst-Routen freischalten (Radioturm)

Wie schaltet ihr die Wachdienst-Routen frei? Begebt euch auf das Dach des Bell Building, auf dem sich auch das Oberlicht befindet. Sucht dort nach einer Funkantenne beziehungsweise dem Funkturm der Sicherheitskräfte.

Fotografiert die Anlage und schickt das Bild an Raf. Dadurch erscheint die optionale Vorbereitung Wachdienst-Routen an eurer Planungstafel.

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Nach Abschluss der Mission werden euch im Heist-Finale die Positionen beziehungsweise Bewegungen der Wachleute angezeigt. Für einen möglichst unauffälligen Durchlauf gehört diese Vorbereitung daher zu den hilfreichsten Optionen.

EMP-Ladungen entdecken

Wo findet ihr den Hinweis für die EMP-Ladungen? Begebt euch erneut in den oberen Bereich des Bell Building. In der Nähe des Weges zum Dach befindet sich auf einem etwas tieferen Außensteg ein elektrischer Verteilerkasten an der Wand.

Vom Oberlicht aus blickt ihr in Richtung der angrenzenden niedrigeren Ebene. Lasst euch auf den Außensteg hinunter und fotografiert den Kasten.

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Wichtig: Der Verteiler befindet sich streng genommen nicht ganz oben auf dem Dach, sondern an einer erhöhten Außenebene auf dem Weg dorthin. Schickt das Foto an Raf, um die Vorbereitung EMP-Ladungen freizuschalten.

Die EMP-Ladungen können im Finale die Kameras deaktivieren und die Sichtfelder der Wachleute einschränken. Besonders nach dem Einsammeln des Hauptziels kann euch das den Rückweg deutlich erleichtern.

Waffenlieferungen der Wachen freischalten

Wie entdeckt ihr die Waffenlieferungen? Während der Erkundung gelangt ihr in das Sicherheitsbüro und könnt dort auf die Überwachungskameras des Museums zugreifen.

Schaltet durch die Kameraansichten, bis ihr die Verladerampe seht. Bewegt die Kamera anschließend so nach rechts, dass eine der dort abgestellten Lieferkisten erfasst wird. Ihr müsst davon kein Smartphone-Foto aufnehmen.

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Sobald das Spiel die Kisten erkannt hat, wird die optionale Vorbereitung Wachdienst-Lieferungen freigeschaltet. Da ihr die Überwachungskameras ohnehin nach Hauptziel und Sekundärbeute durchsucht, entdeckt ihr diesen Hinweis häufig automatisch.

Schließt ihr die spätere Mission ab, treten die Sicherheitskräfte im Finale mit schwächerer Ausrüstung beziehungsweise Bewaffnung an.

Glasschneider freischalten

Wie erhaltet ihr Zugriff auf die Vorbereitung für den Glasschneider? Nachdem ihr das Sicherheitsbüro verlassen habt und euch frei im Kortz Center bewegen könnt, müsst ihr eine verstärkte Ausstellungsvitrine fotografieren.

Achtet auf eine große Glasvitrine mit roter Anzeige, in der sich ein mögliches Sekundärziel befindet. Eine gewöhnliche Dekorationsvitrine reicht unter Umständen nicht aus: Das Spiel muss den Inhalt als stehlbare Sekundärbeute erkennen.

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Fotografiert die gesamte Vitrine und schickt das Bild an Raf. Danach erscheint die Vorbereitung Glasschneider auf der Planungstafel.

Mit dem Glasschneider könnt ihr entsprechende Vitrinen im Finale leise öffnen. Ohne das Werkzeug müsst ihr auf andere Methoden zurückgreifen und riskiert dabei, Aufmerksamkeit zu erregen.

Bohrmaschinen für die Schließfächer entdecken

Wie schaltet ihr die Bohrmaschinen frei? Benutzt erneut die Kameras im Sicherheitsbüro und wechselt zur Ansicht aus dem Inneren des Tresorraums.

Schwenkt die Kamera zur Wand mit den kleinen Schließfächern. Sobald diese vollständig erfasst wurden, wird die Vorbereitung Bohrmaschinen automatisch freigeschaltet. Ein zusätzliches Foto ist nicht notwendig.

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Nach dem Abschluss der Vorbereitungsmission könnt ihr die Schließfächer während des Heists aufbohren und zusätzliche Beute mitnehmen. Das kostet allerdings Zeit und lohnt sich deshalb vor allem, wenn ihr das Museum unter Kontrolle habt.

Welche optionalen Vorbereitungen lohnen sich?

Müsst ihr alle optionalen Missionen absolvieren? Nein, der Kortz Center Heist kann grundsätzlich ohne sie gestartet und abgeschlossen werden. Wer möglichst unbemerkt vorgehen und viel Beute mitnehmen möchte, sollte jedoch mindestens die Wachdienst-Routen und EMP-Ladungen vorbereiten.

Unsere Priorisierung:

Wachdienst-Routen: Erleichtern die Orientierung und das unbemerkte Vorgehen. EMP-Ladungen: Helfen gegen Kameras und Wachleute. Glasschneider: Wichtig, wenn ihr zusätzliche Beute aus Vitrinen mitnehmen wollt. Bohrmaschinen: Ermöglichen weitere Einnahmen aus den Schließfächern. Wachdienst-Lieferungen: Besonders hilfreich, falls die Situation eskaliert.

Plant ihr einen möglichst vollständigen Durchlauf oder spielt den Heist zum ersten Mal, solltet ihr dennoch alle fünf Missionen erledigen. Dadurch lernt ihr gleichzeitig das Gelände und die verschiedenen Mechaniken kennen.

Welchen Zugang nutzt ihr für den Kortz Center Heist am liebsten? Schreibt uns gerne in die Kommentare.