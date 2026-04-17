Steam verschenkt Legend of Keepers gratis bis 23. April 2026, so gehts

Steam hat gerade wieder eine dieser Aktionen am Start, bei denen man nicht lange überlegen muss: Das Dungeon-Management-Spiel Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager aus dem Jahr 2021 ist aktuell komplett kostenlos und dauerhaft behaltbar. Ihr müsst das Spiel nur rechtzeitig eurer Bibliothek hinzufügen, dann bleibt es euch auch nach dem Ende der Aktion erhalten.

Wichtig ist dabei vor allem der Termin: Die Free-to-Keep-Promo läuft bis zum 23. April 2026. Der Stichtag ist dabei auf 16:00 Uhr deutscher Zeit datiert, entsprechend dem angegebenen ET-Zeitfenster. Danach ist der Gratis-Zeitraum vorbei und das Spiel ist wieder regulär kostenpflichtig.

So funktioniert das Gratis-Angebot auf Steam

Wie bekommt man Legend of Keepers dauerhaft gratis? Im Rahmen der Steam-Free-to-Keep-Aktion gibt es keine besonderen Hürden: Ihr müsst Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager schlicht wie einen normalen Kauf auf Steam zur Bibliothek hinzufügen, nur eben zum Preis von 0 Euro. Sobald es in eurer Bibliothek ist, gehört es euch dauerhaft.

Genau diese Direktheit macht Steam-Giveaways so angenehm. Während externe Gratis-Aktionen oft zusätzliche Schritte erfordern, ist es hier im Prinzip ein Klick wie beim Kaufen. Steam bringt solche Free-to-Keep-Deals außerdem regelmäßig, häufig tauchen pro Woche mehrere neue Gratis-Titel auf.

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Wer also gern kleine Experimente abseits der eigenen Komfortzone mitnimmt, kann in solchen Wochen ohne Risiko zugreifen. Selbst wenn ihr nicht sofort Zeit habt: einmal sichern, später ausprobieren.

Darum geht es in Legend of Keepers

Was für ein Spiel ist Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager? Der Titel verbindet Roguelike-Struktur mit rundenbasiertem Gameplay und einem Management-Ansatz. Ihr seid nicht der Held, der sich durch den Dungeon prügelt, sondern die Person, die den Laden am Laufen hält und die Eindringlinge abwehrt.

Die Prämisse ist herrlich trocken: Ihr arbeitet für eine Dungeon-Firma und werdet dafür bezahlt, den Dungeon zu verwalten. Statt Beute zu jagen, versucht ihr Helden zu besiegen, eure Belegschaft zu organisieren und euch im Unternehmen hochzuarbeiten. Dazu gehören typische Management-Aufgaben wie das Anheuern von Monstern, das Verwalten von Mitarbeitenden und das Planen eurer Verteidigung.

Das Spiel läuft in Phasen ab: Erst steht eine Dungeon-Phase an, in der ihr euch gegen Abenteurer verteidigt, anschließend folgt die Management-Phase, in der ihr die nächste Runde vorbereitet. Genau dieser Kreislauf, kombiniert mit dem Run-basierten Aufbau, verortet Legend of Keepers klar im Roguelike-Umfeld.

Stimmung, Bewertungen und zusätzliche Gratis-Spiele

Wie kommt Legend of Keepers bei der Community an? Auf Steam liegt der Anteil positiver Rezensionen bei 76 Prozent, was dem Spiel ein Mostly Positive-Rating einbringt. Gelobt werden häufig Idee, Stimmung und das grundlegende Konzept. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die mit der Umsetzung nicht in allen Punkten glücklich sind, die Meinungen gehen dort teils auseinander.

Neben Legend of Keepers sind aktuell noch zwei weitere Titel gratis auf Steam erhältlich, allerdings mit anderen Enddaten. Wer ohnehin gerade auf Schnäppchenjagd ist, kann auch diese mitnehmen:

Uncanny Tales: Cold Road (gratis bis 20. April 2026, 16:00 Uhr ): Episodischer Horror, in dem ihr nach einem Crash in einer Schneesturm-Nacht Zuflucht sucht und natürlich in einer Situation landet, die zunächst beruhigend wirkt, bis sie kippt.

(gratis bis ): Episodischer Horror, in dem ihr nach einem Crash in einer Schneesturm-Nacht Zuflucht sucht und natürlich in einer Situation landet, die zunächst beruhigend wirkt, bis sie kippt. Stickman Killing Zombie (gratis bis 19. April 2026, 16:00 Uhr): Ein bewusst simples Zombie-Action-Spiel im Stil klassischer Flash-Game-Ideen, in dem ihr als Strichfigur in Detroit Missionen angeht und vor allem eines macht: Untote wegballern.

Wie immer gilt: Wenn euch auch nur eines davon halbwegs anspricht, lohnt sich das schnelle Sichern, bevor die jeweiligen Deadlines ablaufen.

Habt ihr Legend of Keepers schon gespielt oder nehmt ihr solche Steam-Free-to-Keep-Aktionen grundsätzlich mit? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.