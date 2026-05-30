TBH Task Bar Hero stürmt Steam, doch Spyware-Vorwürfe drücken Reviews

Ein neues Free-to-Play-Spiel sorgt gerade auf Steam für richtig viel Wirbel: TBH: Task Bar Hero. Das Idle-RPG ist erst am 27. Mai 2026 erschienen und hat es in kürzester Zeit in die Top 15 der meistgespielten Titel auf der Plattform geschafft. In der Spitze waren innerhalb von rund 72 Stunden nach Release über 100.000 gleichzeitig online, ein Tempo, das selbst für Steam-Verhältnisse auffällig ist.

Doch während die Spielerzahlen explodieren, zieht sich durch die Community eine klare Warnung: Der Hype hat einen Haken. Denn parallel zum rasanten Erfolg häufen sich negative Rückmeldungen, technische Probleme und vor allem schwere Vorwürfe rund um Datenerfassung.

Rasanter Aufstieg mit Mixed-Bewertung

Wie erfolgreich ist TBH: Task Bar Hero auf Steam? Der bisherige Peak lag bei 104.957 gleichzeitigen Nutzern. Für ein kleines Indie-Projekt ist das ein echter Meilenstein und zeigt, wie gut Idle-Games auf Steam aktuell funktionieren, gerade wenn sie schnell verständlich sind und im Hintergrund laufen können.

Idle-Games sind dort schon länger ein Trend, aber nur wenige Titel schaffen den Sprung in diese Größenordnung. Als bekanntes Beispiel gilt Bongo Cat, das mit seiner extrem simplen Idee trotzdem einen All-Time-Peak von über 190.000 gleichzeitigen Nutzern erreicht hat. TBH: Task Bar Hero wirkt nun wie der nächste Kandidat, der genau diese Lücke füllt.

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Was ist der Haken am aktuellen Hype? Die Steam-Reviews sind zuletzt auf Mixed gefallen, nachdem das Spiel mit einer Welle negativer Bewertungen überzogen wurde. Der Hauptgrund: Vorwürfe aus der Community, die weit über Balancing oder Content hinausgehen.

Spyware-Vorwürfe und Performance-Probleme

Welche Vorwürfe stehen im Raum? Ein Teil der Community beschuldigt TBH: Task Bar Hero, Spyware zu sein und potenziell Nutzerdaten zu sammeln. Das hat die Diskussion schnell eskalieren lassen, weil Free-to-Play-Spiele bei sensiblen Themen wie Telemetrie und Anti-Cheat besonders kritisch beäugt werden.

Wie reagieren die Entwickler auf die Datenerfassungs-Debatte? Das Team hat in einem Community-Statement erklärt, welche Daten erhoben werden und wann. Die Aussage der Entwickler lautet sinngemäß, dass Daten nur gespeichert werden, wenn es wirklich nötig ist und zusätzliche Informationen nur dann abgefragt würden, wenn ein möglicher Einsatz von Cheat-Software erkannt wird. Für die große Mehrheit solle laut Team über die Steam-ID hinaus nichts gespeichert werden.

Daten werden nur gespeichert, wenn es tatsächlich notwendig ist. Zusätzliche Informationen werden nur dann geprüft, wenn ein möglicher Einsatz von Cheat-Software erkannt wird. Für die meisten Nutzer wird über die Steam-ID hinaus nichts gespeichert.

Welche technischen Probleme berichten Nutzer zusätzlich? Neben der Datendiskussion gibt es Beschwerden über Performance und Stabilität. Besonders ärgerlich: Einige berichten vom zufälligen Verlust hart erarbeiteter Items und in Einzelfällen sogar von verlorenen Käufen.

Die Entwickler führen einen großen Teil dieser Probleme auf Steam selbst zurück, konkret auf Server-Ausfälle, und wollen dazu mit Valve im Austausch stehen. Gleichzeitig wurde angekündigt, nach einer Stabilisierung eine Kompensationsphase einzuführen, um verlorene Inhalte wiederherzustellen.

Darum bleibt das Spiel trotz Ärger so beliebt

Was macht TBH: Task Bar Hero für Idle-Fans interessant? Trotz allem scheint das Grundgerüst viele zu überzeugen. In der Community wird vor allem gelobt, dass sich das Spiel optisch und vom Konzept her frisch anfühlt, statt nur eine weitere Klickschleife zu sein.

Welche Inhalte bietet das Spiel zum Start? Laut den bisherigen Infos steckt schon jetzt überraschend viel drin, vor allem für ein Free-to-Play-Idle-RPG:

Über 500 Sammelobjekte, die auf dem Steam-Markt handelbar sind

Mehr als 50 Gegnertypen

Mehrere Schwierigkeitsgrade für zusätzliche Motivation und Replay-Value

Unterm Strich wirkt es so, als hätte TBH: Task Bar Hero die Zutaten für einen Dauerbrenner, kämpft aber gerade mit einem holprigen Start. Entscheidend wird sein, ob die Hotfixes weiter in diesem Tempo kommen und ob die Entwickler die Vorwürfe sowie die Item-Verluste dauerhaft in den Griff bekommen.

Habt ihr TBH: Task Bar Hero schon ausprobiert, oder schrecken euch die Diskussionen rund um Datenerfassung und verlorene Items ab? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.