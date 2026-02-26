Resident Evil Requiem-Spielzeit: Wie lange geht der Horror? Story und 100-Prozent-Run

Die Frage nach der Spielzeit ist bei Horror nie nur Neugier, sondern oft auch Kaufargument. Bei Resident Evil Requiem, das als Resident Evil 9 gehandelt wird, kursieren seit Februar 2026 mehrere Einschätzungen, die zumindest eine klare Richtung vorgeben: Du solltest dich auf einen Umfang einstellen, der sich im Bereich der neueren Serienteile bewegt und deutlich über einen reinen Abendtrip hinausgeht.

Laut den derzeit bekannten Aussagen und Einordnungen ist für den reinen Story-Durchlauf mit ungefähr 10 bis 16 Stunden zu rechnen. Wer dagegen wirklich alles sehen, finden und abschließen will, landet voraussichtlich deutlich höher.

Als grobe Orientierung wird für Komplettist-Spielstände ein Rahmen von etwa 30 bis 40 Stunden genannt. Das umfasst typischerweise Extras wie das Aufräumen aller Nebeninhalte, das Einsammeln von Ressourcen und Upgrades sowie zusätzliche Abschlüsse, die über den ersten Durchlauf hinausgehen.

Erwartete Spielzeit von Resident Evil Requiem

Wie viele Stunden dauert Resident Evil Requiem voraussichtlich? Für die Hauptkampagne werden aktuell rund 10 bis 16 Stunden als realistischer Korridor genannt. Damit würde Requiem in einer Größenordnung liegen, die sich für einen modernen Resident Evil Teil vertraut anfühlt: lang genug für Atmosphäre, Setpieces und Backtracking, aber nicht so ausufernd, dass der Horror durch zu viel Leerlauf verpufft.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ein wichtiger Vergleichspunkt ist Resident Evil 8: Village, das bei einem ersten Durchlauf häufig um die 10 Stunden liegt. In diese Richtung deutet auch die Einordnung, dass Requiem zwar länger als Village, aber etwas kürzer als Resident Evil 4 ausfallen soll.

Für alle, die gerne wirklich alles mitnehmen, steht zusätzlich eine deutlich größere Zahl im Raum: Sogenannte Completionist-Runs sollen bei etwa 30 bis 40 Stunden landen. Das passt zum Serienmuster der letzten Jahre, in denen ein zweiter oder dritter Durchgang und das saubere Komplettieren schnell viele zusätzliche Stunden generieren.

Hauptstory: ca. 10 bis 16 Stunden

ca. 10 bis 16 Stunden Erster Durchlauf als Mittelwert: oft im Bereich 12 bis 14 Stunden erwartet

oft im Bereich 12 bis 14 Stunden erwartet Komplettisten-Spielstand: ca. 30 bis 40 Stunden

Einordnung der Aussagen zur Länge

Welche Hinweise gibt es zur Spielzeit von Resident Evil 9? In den Umlauf gebracht wurden vor allem drei Bezugspunkte: Aussagen aus dem Umfeld der Entwickler sowie die Einordnung des bekannten Insiders Dusk Golem. Ein früheres Signal aus der Produktion ordnete Requiem grob in die Nähe von Resident Evil 4 ein, was bei vielen für die Erwartung eines besonders umfangreichen Serienteils gesorgt hat.

Der Director betonte anschließend jedoch, dass Spielzeit schwer zu beziffern sei, und man eher mit einer typischen Resident Evil-Menge an Content rechnen solle. Das wirkt wie eine bewusste Bremse, um zu starre Erwartungen zu vermeiden.

Ich habe gehört, es ist länger als Village, aber etwas kürzer als Resident Evil 4.

Unterm Strich ergibt sich daraus ein plausibles Zielbild: Requiem positioniert sich zwischen Village und Resident Evil 4, was für die meisten Fans vermutlich genau die Art Kompromiss ist, die Horror und Abwechslung gut zusammenbringt.

Vergleich mit anderen Hauptteilen der Reihe

Wie schlägt sich Resident Evil Requiem im Serienvergleich? Gerade ältere Resident Evil-Teile waren im Vergleich zu heutigen Standards teils erstaunlich kompakt. Spätestens mit Resident Evil 4 hat sich das geändert, denn ab dort wurde die Reihe spürbar größer, länger und in ihrer Struktur variabler. Requiem soll sich laut der aktuellen Einordnung eher an diesem moderneren Verständnis orientieren.

Zur Orientierung werden häufig die Durchschnittswerte von HowLongToBeat herangezogen, die Spielzeiten aus vielen Nutzerberichten bündeln. In der folgenden Tabelle findest du die angegebenen Durchschnittslängen der Hauptreihe, wobei bei Neuauflagen die Remakes herangezogen werden.

Spiel Hauptstory Completionist-Run Resident Evil 2 Stunden 3 Stunden Resident Evil 2 9 Stunden 36 Stunden Resident Evil 3 6 Stunden 20 Stunden Resident Evil 4 16 Stunden 64 Stunden Resident Evil 5 12 Stunden 35 Stunden Resident Evil 6 21 Stunden 52 Stunden Resident Evil 7: Biohazard 9 Stunden 28 Stunden Resident Evil 8: Village 10 Stunden 38 Stunden

Wenn Requiem tatsächlich länger als Village und knapp unter Resident Evil 4 liegt, wäre das für die Hauptstory ein ziemlich attraktiver Sweet Spot. Genug Zeit, um Spannung aufzubauen, ohne dass du das Gefühl bekommst, du müsstest dich durch zu viele Wiederholungen kämpfen.

Wie wichtig ist dir die Spielzeit bei Resident Evil Requiem, und welche Länge würdest du dir für den ersten Durchlauf wünschen? Schreib es gerne in die Kommentare.