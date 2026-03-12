Crimson Desert: Launch-Trailer zeigt neue Szenen aus der Open-World kurz vor Release

Kurz vor dem Release hat Pearl Abyss einen neuen Launch-Trailer zu seinem kommenden Open-World-Rollenspiel Crimson Desert veröffentlicht. Das Video liefert frische Eindrücke aus der Spielwelt und zeigt mehrere actionreiche Szenen aus dem Fantasy-Abenteuer.

Der Titel erscheint bereits in wenigen Tagen weltweit und zählt aktuell zu den meist erwarteten Rollenspielen des Jahres.

Launch-Trailer zeigt Kämpfe, Bosse und Drachen

Im neuen Trailer stehen vor allem spektakuläre Gameplay-Momente im Mittelpunkt. Zu sehen sind unter anderem:

intensive Kämpfe gegen große Gegner

mehrere Boss-Begegnungen

verschiedene Kampfstile

actionreiche Szenen in der offenen Spielwelt

Besonders auffällig sind dabei einige dynamische Gameplay-Elemente, darunter Kämpfe auf dem Rücken von Drachen sowie große Schlachten in unterschiedlichen Regionen der Spielwelt.

Auch der Kontinent Pywel, auf dem das Abenteuer spielt, wird erneut ausführlich gezeigt. Die Landschaften reichen von weitläufigen Ebenen bis hin zu dicht bewaldeten Gebieten und mittelalterlich anmutenden Städten.

Über drei Millionen Wishlists vor dem Release

Schon vor dem Release sorgt Crimson Desert für großes Interesse. Laut Pearl Abyss hat das Spiel inzwischen über drei Millionen Wishlists auf den wichtigsten globalen Plattformen erreicht.

Das unterstreicht die hohen Erwartungen vieler Spieler an das neue Fantasy-RPG.

Release und Preload

Der Release von Crimson Desert steht bereits kurz bevor. Der Titel erscheint weltweit am 19. März.

Spieler können das Spiel bereits ab dem 17. März um 23:00 Uhr vorab herunterladen, um direkt zum Start loslegen zu können.

Das Spiel erscheint für folgende Plattformen:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC (Steam und Epic Games Store)

Mac

Open-World-RPG von den Black-Desert-Machern

Mit Crimson Desert arbeitet Pearl Abyss an einem großen Open-World-Action-Adventure mit starkem Fokus auf Story und dynamische Kämpfe. Das Spiel stammt vom selben Studio, das auch das MMORPG Black Desert Online entwickelt hat.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Söldnerführer Kliff, der gemeinsam mit seiner Gruppe durch eine von Konflikten geprägte Fantasy-Welt reist.

Was sagt ihr zum neuen Launch-Trailer? Freut ihr euch auf Crimson Desert oder wartet ihr erst einmal erste Tests und Gameplay-Eindrücke ab?