Nintendo und Monolith Soft haben während der aktuellen Nintendo Direct ein neues Spiel der Xenoblade-Reihe angekündigt. Der Titel heißt Xenoblade Genesis und soll 2027 für Nintendo Switch 2 erscheinen.

Damit bekommt die erfolgreiche Rollenspielreihe nach Xenoblade Chronicles 3 aus dem Jahr 2022 erstmals wieder einen komplett neuen Ableger. Gleichzeitig deutet die Ankündigung an, dass Nintendo die Serie auf der neuen Konsole weiter groß aufstellen möchte.

Xenoblade Genesis soll ein neuer Anfang für die Reihe werden

Der erste Trailer zu Xenoblade Genesis zeigte bereits mehrere neue Charaktere, filmische Szenen und erste Hinweise auf die Handlung. Viele konkrete Details zur Story nannte Nintendo während der Präsentation allerdings noch nicht.

Besonders auffällig ist aber die Formulierung, dass Xenoblade Genesis einen neuen Anfang für die Reihe darstellen soll. Das könnte darauf hindeuten, dass Monolith Soft entweder eine Vorgeschichte zu den bisherigen Teilen erzählt oder die Reihe in eine neue erzählerische Richtung führt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ob Xenoblade Genesis tatsächlich ein Prequel, ein Soft-Reboot oder ein komplett eigenständiger neuer Teil innerhalb des Xenoblade-Universums wird, ist bislang noch nicht offiziell bestätigt. Der Titelname und die gezeigten Szenen lassen aber bewusst Raum für Spekulationen.

Erster neuer Teil seit Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Genesis ist der erste komplett neue Hauptableger seit Xenoblade Chronicles 3, das 2022 für Nintendo Switch erschienen ist. Seitdem wurde die Reihe zwar weiter gepflegt, unter anderem durch zusätzliche Inhalte und Neuauflagen, ein vollständig neuer Teil blieb bislang aber aus.

Mit Xenoblade Genesis geht die Serie nun in die Switch-2-Generation. Im Trailer wurde der Titel für Nintendo Switch 2 gezeigt, Hinweise auf eine Version für die ursprüngliche Switch gab es während der Präsentation nicht.

Das passt zur technischen Ausrichtung der Reihe. Xenoblade-Spiele sind bekannt für große offene Areale, weite Landschaften, aufwendige Zwischensequenzen und komplexe Kampfsysteme. Die zusätzliche Leistung der Switch 2 könnte Monolith Soft hier deutlich mehr Spielraum geben.

Auch Xenoblade Chronicles 1 bis 3 kommen für Switch 2

Nintendo beließ es aber nicht nur bei der Ankündigung von Xenoblade Genesis. Zusätzlich wurden neue Switch-2-Versionen der bisherigen Hauptteile angekündigt.

Demnach erscheinen Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 2 und Xenoblade Chronicles 3 ebenfalls für Nintendo Switch 2. Die neuen Versionen sollen grafisch und technisch verbessert werden.

Geplant sind unter anderem eine flüssigere Performance mit 60 FPS sowie höhere Auflösungen. Im TV-Modus sollen bis zu 4K möglich sein, im Handheld-Modus bis zu 1080p. Zusätzlich sollen die Spiele neue Inhalte erhalten.

Release-Termine der Switch-2-Versionen

Die Switch-2-Versionen erscheinen nicht alle gleichzeitig. Nintendo plant offenbar eine gestaffelte Veröffentlichung.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition soll digital bereits heute erscheinen. Xenoblade Chronicles 2 folgt am 30. Juli. Xenoblade Chronicles 3 ist für den 3. Dezember geplant.

Physische Versionen sollen ebenfalls folgen, erscheinen aber offenbar erst später. Damit können Fans die komplette Reihe nach und nach auf Nintendo Switch 2 nachholen, bevor Xenoblade Genesis 2027 den nächsten großen Schritt macht.

Ein starkes Paket für Xenoblade-Fans

Für Fans der Reihe war die Nintendo Direct damit besonders ergiebig. Einerseits wurde mit Xenoblade Genesis ein komplett neuer Teil angekündigt, andererseits bringt Nintendo die bisherigen Hauptspiele technisch verbessert auf Switch 2.

Gerade die Kombination aus 60 FPS, höherer Auflösung und zusätzlichen Inhalten dürfte viele Spielerinnen und Spieler interessieren, die Xenoblade Chronicles 1 bis 3 entweder erneut erleben oder erstmals nachholen möchten.

Gleichzeitig wirkt die Ankündigung wie ein klares Signal: Xenoblade soll auch auf Nintendo Switch 2 eine wichtige Rolle spielen. Mit den überarbeiteten Versionen der bisherigen Teile baut Nintendo die Grundlage, bevor Xenoblade Genesis 2027 als neuer Anfang der Reihe erscheinen soll.

Was Xenoblade Genesis jetzt spannend macht

Gerade weil Nintendo den neuen Teil als „neuen Anfang“ für die Reihe beschreibt, ist Xenoblade Genesis mehr als nur der nächste Ableger nach Xenoblade Chronicles 3. Der Titel könnte für Monolith Soft die Gelegenheit sein, die bekannten Stärken der Serie in die Switch-2-Generation zu übertragen: große Welten, emotionale Geschichten, komplexe Kampfsysteme und spektakuläre Inszenierung.

Spannend wird vor allem, wie stark sich Xenoblade Genesis von den bisherigen Teilen löst. Der Verzicht auf eine Nummer im Titel wirkt jedenfalls bewusst gewählt. Ob das Spiel am Ende eine Vorgeschichte, ein Soft-Reboot oder eine eigenständige neue Richtung einschlägt, dürfte Nintendo in den kommenden Monaten genauer zeigen.