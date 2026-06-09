Nintendo hat während der aktuellen Nintendo Direct eine der wohl größten Überraschungen der Präsentation enthüllt: The Legend of Zelda: Ocarina of Time kommt zurück. Der legendäre Zelda-Klassiker wurde für Nintendo Switch 2 angekündigt und soll 2026 erscheinen.

Damit kehrt eines der bekanntesten und einflussreichsten Spiele der Nintendo-Geschichte auf eine moderne Plattform zurück. Für viele Fans dürfte genau diese Ankündigung eines der Highlights der gesamten Direct gewesen sein.

Mysteriöser Teaser führte zur großen Enthüllung

Die Ankündigung begann zunächst mit einem düsteren, bewusst geheimnisvollen Teaser. Zu sehen war eine Szene mit einer auf einem Bett liegenden Figur, einer leuchtenden Stelle auf der Hand und einer deutlich ernsteren Atmosphäre. Schon in diesen ersten Sekunden dürften viele Zelda-Fans hellhörig geworden sein.

Kurz darauf folgte dann die Auflösung: Nintendo blendete das Logo von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ein und bestätigte damit offiziell die Rückkehr des Klassikers.

Gerade weil die Präsentation zunächst nicht direkt mit dem Namen startete, funktionierte die Enthüllung besonders stark. Erst wurde spekuliert, dann kam der Moment, auf den viele Fans seit Jahren hoffen.

Ocarina of Time erscheint 2026 für Nintendo Switch 2

Einen taggenauen Release-Termin nannte Nintendo während der Präsentation noch nicht. Fest steht aber: The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint noch 2026 für Nintendo Switch 2.

Weitere Details zum Umfang, zu möglichen grafischen Verbesserungen oder neuen Inhalten wurden in der kurzen Ankündigung noch nicht ausführlich genannt. Auch ob es sich um ein komplettes Remake, eine stark überarbeitete Neuauflage oder eine modernisierte Version handelt, muss Nintendo noch genauer erklären.

Klar ist aber bereits jetzt: Ocarina of Time wird auf Nintendo Switch 2 zurückkehren und dürfte damit eines der wichtigsten Spiele im kommenden Nintendo-Jahr werden.

Warum Ocarina of Time bis heute so wichtig ist

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien ursprünglich für Nintendo 64 und gilt bis heute als Meilenstein des Action-Adventure-Genres. Das Spiel prägte nicht nur die Zelda-Reihe nachhaltig, sondern beeinflusste auch zahlreiche 3D-Abenteuer, die danach erschienen.

Viele Elemente, die heute selbstverständlich wirken, wurden durch Ocarina of Time besonders populär: eine große 3D-Welt, lock-on-basierte Kämpfe, komplexe Dungeons, Zeitreisen, ikonische Musikstücke und eine Inszenierung, die für damalige Verhältnisse enorm filmisch wirkte.

Für Nintendo ist die Rückkehr des Spiels deshalb mehr als nur ein Nostalgie-Moment. Ocarina of Time gehört zu den Titeln, die bis heute regelmäßig genannt werden, wenn es um die besten Spiele aller Zeiten geht.

Ein starkes Signal für Switch 2

Die Ankündigung ist auch für Nintendo Switch 2 wichtig. Mit Ocarina of Time bringt Nintendo nicht irgendeinen Klassiker zurück, sondern einen der größten Namen der eigenen Geschichte.

Gerade zum Start einer neuen Konsolengeneration können solche Spiele eine wichtige Rolle spielen. Sie sprechen langjährige Fans an, holen aber gleichzeitig auch jüngere Spielerinnen und Spieler ab, die Ocarina of Time vielleicht nur aus Bestenlisten, Videos oder Erzählungen kennen.

Sollte Nintendo den Klassiker technisch und spielerisch umfassend modernisieren, könnte daraus einer der wichtigsten Switch-2-Titel des Jahres 2026 werden.

Viele Fragen bleiben noch offen

Noch ist allerdings einiges unklar. Nintendo hat bislang nur die Rückkehr von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für 2026 bestätigt. Offen bleibt unter anderem, wie stark das Spiel überarbeitet wird.

Spannend sind vor allem diese Fragen:

Wird Ocarina of Time komplett neu entwickelt oder handelt es sich um eine modernisierte Version des Originals?

Welche grafischen Verbesserungen bietet die Switch-2-Version?

Bleibt das Gameplay nah am Original oder passt Nintendo einzelne Systeme an heutige Standards an?

Gibt es neue Inhalte, zusätzliche Komfortfunktionen oder überarbeitete Dungeons?

Erscheint das Spiel nur digital oder auch als physische Version?

Antworten darauf dürfte Nintendo in den kommenden Monaten liefern.

Eine der größten Überraschungen der Direct

Mit der Ankündigung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat Nintendo der heutigen Direct einen echten Höhepunkt verpasst. Der Titel war schon im Vorfeld immer wieder Teil von Gerüchten und Fan-Wünschen, offiziell bestätigt war bislang aber nichts.

Nun ist klar: Ocarina of Time kehrt 2026 zurück und erscheint für Nintendo Switch 2. Für Zelda-Fans dürfte das eine der spannendsten Ankündigungen des Jahres sein.