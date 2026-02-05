Sony sichert PS5-Versorgung trotz RAM-Knappheit bis Ende 2026 ab

Die anhaltende Knappheit bei Arbeitsspeicher-Komponenten sorgt branchenweit für Unsicherheit – doch Sony gibt nun offiziell Entwarnung für die aktuelle Konsolengeneration. Laut CFO Lin Tao hat das Unternehmen genügend RAM-Bestände gesichert, um die Versorgung mit PlayStation 5-Modellen bis einschließlich der Feiertagssaison 2026 sicherzustellen.

Während andere Hersteller wie Valve geplante Hardware-Releases aufgrund der angespannten Lage verschieben, scheint die PS5 vorerst nicht betroffen zu sein. Die RAM-Knappheit, die im Herbst 2025 durch die zunehmende Nachfrage aus dem KI-Sektor ausgelöst wurde, führt jedoch weiterhin zu steigenden Preisen und Produktionsengpässen in anderen Bereichen der Tech-Industrie.

Sonys Strategie gegen steigende Kosten

Wie will Sony die Folgen der RAM-Knappheit abfedern? Sony verfolgt laut Tao eine zweigleisige Strategie, um den wirtschaftlichen Druck durch erhöhte Materialkosten abzumildern. Erstens will das Unternehmen stärker auf bestehende Konsolennutzer setzen, anstatt sich auf den Verkauf neuer PS5-Geräte zu konzentrieren. Das bedeutet mehr Fokus auf Zubehör, Upgrades und Dienstleistungen für die bestehende Nutzerbasis.

Welche Rolle spielen Software und Services? Zweitens will Sony seine Einnahmen aus Softwareverkäufen und Netzwerkdiensten wie PSN weiter ausbauen. Bereits im letzten Quartal konnte der PlayStation Store Rekordumsätze verbuchen – ein klarer Hinweis darauf, dass digitale Verkäufe eine zentrale Rolle im Geschäftsmodell spielen sollen. Durch diese Einnahmen lässt sich ein möglicher Gewinneinbruch im Hardware-Segment teilweise kompensieren.

Entwicklung der PS5-Preise bis 2026

Droht ein weiterer Preisanstieg bei der PS5? Zwar betonte Lin Tao, dass Sony die Auswirkungen der steigenden RAM-Kosten „minimieren“ wolle, schloss aber nicht aus, dass es zu weiteren Preisanpassungen kommen könnte. Bereits 2025 hatte Sony die Preise der PS5 aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten angehoben. Für Konsumenten bedeutet das: Auch wenn kurzfristig keine weitere Erhöhung droht, ist eine Preisstabilität über 2026 hinaus keineswegs garantiert.

Wie sicher ist die PS5-Versorgung in Deutschland? Für den deutschen Markt ist die Aussage beruhigend: Wer bis Ende 2026 eine PS5 kaufen möchte, sollte keine Engpässe fürchten – weder bei der Standardkonsole noch beim neuen PlayStation 5 Pro-Modell, das seit November 2024 erhältlich ist. Die Pro-Version bietet unter anderem erweiterte 8K-Unterstützung und eine stärkere CPU-Performance.

Auswirkungen auf kommende Konsolengenerationen

Könnte die PS6 vom RAM-Mangel betroffen sein? Während die PS5 vorerst nicht unter der RAM-Knappheit leidet, sieht es für kommende Konsolen weniger rosig aus. Branchenanalysten und Hersteller wie Micron warnen davor, dass sich der RAM-Markt frühestens 2027 wieder stabilisieren werde. Sollte die Knappheit weiter anhalten, könnten sich der Launch der PlayStation 6 sowie der neuen Xbox-Generation verzögern.

Was bedeutet das für technologische Innovationen? Die zunehmende Priorisierung von High-End-RAM für Rechenzentren und KI-Anwendungen könnte dazu führen, dass Konsolenhersteller künftig mit teureren Bauteilen kalkulieren müssen oder auf leistungsschwächere Alternativen ausweichen. Das hätte langfristige Auswirkungen auf die technische Entwicklung neuer Konsolen.

Marktvergleich mit Nintendo

Wie reagiert Nintendo auf die RAM-Knappheit? Auch Nintendo äußerte sich kürzlich zur Lage. Präsident Shuntaro Furukawa kündigte an, dass die kommende Switch 2 voraussichtlich bis Ende 2026 keine Preiserhöhung erfahren werde. Ähnlich wie Sony setzt auch Nintendo auf langfristige Lagerhaltung und laufende Verhandlungen mit Zulieferern – jedoch bleibt ebenfalls offen, wie sich die Preise nach 2026 entwickeln werden.

Gibt es Unterschiede in der Risikobewertung? Beide Plattformbetreiber scheinen zwar vorbereitet, räumen aber ein, dass der Markt aktuell schwer vorhersehbar ist. Während Sony sich auf Software- und Netzwerkdienste als Puffer verlässt, positioniert sich Nintendo traditionell vorsichtiger, was Preisgestaltung und Hardwareentwicklung angeht.

Was du als Konsument jetzt wissen musst

Wie solltest du als Käufer reagieren? Wenn du mit dem Gedanken spielst, dir eine PS5 oder PS5 Pro zuzulegen, ist 2026 ein planungssicheres Jahr. Lieferschwierigkeiten sind laut Sony nicht zu erwarten. Wer jedoch auf einen Preisrückgang spekuliert oder auf die nächste Generation wartet, sollte die Entwicklungen im RAM-Markt genau beobachten.

Worauf solltest du beim Zubehör achten? Da Sony die Monetarisierung seines bestehenden Konsolen-Bestands priorisiert, kannst du mit häufigeren Bundles und Angeboten für Controller, Headsets oder PSN-Abos rechnen. Gerade im deutschen PlayStation Store lohnt es sich, regelmäßig nach Aktionen Ausschau zu halten.

Wie beurteilst du Sonys Strategie? Planst du eine neue PS5 oder wartest du lieber auf die nächste Generation? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!