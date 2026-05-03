Heroes of Might and Magic Olden Era startet stark – 500.000 Verkäufe in 72h

Auf Steam geht gerade ein neues Strategie-Rollenspiel durch die Decke: Heroes of Might and Magic: Olden Era. Der frisch in die Early-Access-Phase gestartete Serienableger klettert in Rekordzeit die Verkaufscharts hoch und zeigt, dass rundenbasierte Taktik mit klassischem Fantasy-Flair auch 2026 noch ein echtes Zugpferd sein kann.

Besonders auffällig ist, wie schnell Olden Era nicht nur Nostalgiker abholt, sondern auch Neulinge anzieht. Retro-Feeling, neue Mechaniken und ein klarer Fokus auf Mehrspieler-Modi sorgen dafür, dass das Comeback einer der prägendsten PC-Strategie-Reihen der 90er plötzlich wieder Gesprächsthema Nummer eins ist.

Ein Early-Access-Start mit Ansage

Wie erfolgreich ist Heroes of Might and Magic: Olden Era auf Steam? Laut einem Statement des Entwicklerstudios Unfrozen wurden in nur 72 Stunden nach dem Early-Access-Start mehr als 500.000 Exemplare verkauft. Gleichzeitig steht das Spiel auf Platz 2 der Steam-Top-Seller, direkt hinter dem Free-to-play-Dauerbrenner Counter-Strike 2.

Dass Olden Era dabei etliche große Namen hinter sich lässt, macht den Aufstieg umso bemerkenswerter. In den aktuellen Verkaufslisten rangiert der Titel vor anderen stark beachteten Releases und sogar vor prominenten kommenden Veröffentlichungen, was für ein Early-Access-Spiel keineswegs selbstverständlich ist.

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Welche Community-Zahlen erreicht das Spiel bereits? Unfrozen nennt außerdem über 6.000 Reviews auf Steam, rund 25.000 Mitglieder im offiziellen Discord und einen Peak von über 60.000 gleichzeitig aktiven Accounts. Dazu passt auch die Steam-Wertung, die aktuell bei Sehr positiv liegt. Parallel dazu liefert das Team nach dem Start fortlaufend Updates sowie Bugfixes und reagiert sichtbar auf Rückmeldungen.

Warum Olden Era den Nerv der Genre-Fans trifft

Was macht Olden Era spielerisch so attraktiv? Olden Era greift das klassische Grundgerüst der Reihe auf, die bis ins Jahr 1995 zurückreicht, und kombiniert es mit modernen Komfortfunktionen. Geboten werden strategische, rundenbasierte Kämpfe mit Fantasy-Armeen, dazu Karten, die sowohl handgebaut als auch prozedural generiert sein können.

Inhaltlich setzt der Titel auf eine nicht lineare Singleplayer-Kampagne für alle, die erst einmal allein tüfteln wollen. Gleichzeitig gibt es einen starken Multiplayer-Fokus: Wer lieber gegen echte Gegner antritt, kann sich in PvP-Modi messen oder auch gemeinsam online losziehen.

Welche Meta-Elemente gehören zum typischen Heroes-Gefühl? Neben den Schlachten spielt Olden Era wieder die große Strategiekarte aus: Ihr schließt euch einer von sechs Fraktionen an, baut Städte aus oder erobert sie, rekrutiert neue Helden und erweitert Schritt für Schritt eure Armee. Dazu kommt das Wirtschaftselement, bei dem Ressourcen und Ausbauentscheidungen langfristig über Sieg oder Niederlage bestimmen. Genau dieser Mix aus Taktik-RPG und Grand-Strategy-Ansatz macht das Spiel aktuell so anschlussfähig, auch für Fans ähnlicher Genrevertreter wie Songs of Conquest.

Ein Comeback nach über einem Jahrzehnt

Warum ist der Zeitpunkt für einen neuen Serienteil so besonders? Olden Era ist der erste neue Hauptableger seit Heroes of Might and Magic 7 aus dem Jahr 2015. Nach über zehn Jahren ohne frisches Core-Release ist der Hunger in der Community offensichtlich groß, und das zeigt sich jetzt in Zahlen, Reviews und der Sichtbarkeit in den Steam-Charts.

Der Early-Access-Start am 30. April 2026 dürfte daher erst der Anfang sein: Wenn Unfrozen das Tempo bei Updates und Feinschliff hält, könnte Olden Era nicht nur ein kurzer Chart-Hype bleiben, sondern sich als langfristiger Multiplayer-Titel im Strategie-Bereich etablieren.

Habt ihr Olden Era schon angespielt, und reizt euch eher die Kampagne oder die PvP-Schlachten gegen andere? Schreibt eure Eindrücke und Fraktionsfavoriten gerne in die Kommentare.