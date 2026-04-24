Steam Cloud teils offline im Nahen Osten – Valve warnt vor Saveverlust

In Teilen des Nahen Ostens kämpfen Steam-Nutzer aktuell mit spürbaren Einschränkungen: Steam Cloud, also der Dienst für Cloud-Speicherstände und Datensynchronisation, ist dort teilweise nicht erreichbar. Hintergrund ist der weiter eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der laut Valve indirekt auch die Infrastruktur von Drittanbietern in der Region getroffen hat.

Wichtig für alle, die gerade dort unterwegs sind oder Freunde in der Region haben: Spiele lassen sich Berichten zufolge weiterhin herunterladen und starten. Das Problem konzentriert sich vor allem auf den Zugriff auf gespeicherte Daten in der Cloud, was je nach Spiel schnell zur Zitterpartie werden kann, wenn ein lokaler Speicherstand fehlt.

Valve bestätigt Störung bei Steam Cloud

Was ist aktuell bei Steam betroffen? Laut einer Support-Antwort, die Ende April 2026 über soziale Netzwerke geteilt wurde, erkennt Valve die Situation als echte Störung an. Betroffen sei in erster Linie Steam Cloud, wodurch Cloud-Saves auf dem Steam Deck und am PC in der Region zeitweise nicht wie gewohnt funktionieren.

Valve nennt derzeit keinen konkreten Zeitplan, wann alles wieder stabil läuft. In der Support-Kommunikation heißt es sinngemäß, dass der Zeitrahmen für eine vollständige Wiederherstellung unklar bleibt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der Zeitplan bleibt unklar.

Warum der Ausfall für manche besonders bitter werden könnte

Warum könnten Spielstände dauerhaft verloren sein? Laut Valve wurden nicht die eigenen Systeme direkt beschädigt, sondern Infrastruktur von Drittanbietern, also Rechenzentren und Cloud-Provider, die Valve in der Region für Steam Cloud nutzt. Genau dort sollen Angriffe beziehungsweise Schäden zu den Ausfällen geführt haben.

Immerhin: Valve verweist darauf, dass Daten üblicherweise redundant gespeichert werden. Das bedeutet, dass viele Betroffene wahrscheinlich mindestens eine Sicherungskopie besitzen, die nach Rückkehr der regionalen Dienste wiederhergestellt werden kann. Gleichzeitig warnt das Unternehmen aber auch, dass eine kleine Anzahl an Accounts unter Umständen Daten dauerhaft verlieren könnte, falls mehrere Speicherorte gleichzeitig betroffen waren.

Steam Cloud ist regional eingeschränkt, Downloads und Spielen sind weiterhin möglich.

Ursache sind laut Valve Schäden an Rechenzentren und Cloud-Anbietern von Drittparteien.

Redundante Backups sollen viele Daten retten, einzelne Nutzer könnten dennoch dauerhaft Daten verlieren.

Der Konflikt trifft nicht nur Steam

Welche weiteren Games und Dienste sind betroffen? Die Störung bei Steam ist offenbar kein Einzelfall. Auf Social Media häufen sich ebenfalls Meldungen zu Aussetzern bei mehreren Multiplayer-Titeln in der Region, darunter Battlefield 6. Von permanentem Datenverlust ist dort bislang nichts bekannt, aber Verbindungsprobleme und regionale Ausfälle scheinen sich zu häufen.

Der Konflikt selbst hatte sich seit Ende Februar 2026 zugespitzt, als die USA und Israel eine gemeinsame Bombenkampagne gegen den Iran starteten. In den darauffolgenden Wochen kam es zu Gegenangriffen, unter anderem auf Energie- und zivile Infrastruktur im Golfraum. Auch der wiederholte Stillstand rund um die Straße von Hormus sorgte international für zusätzliche Spannungen.

Wie erlebt ihr die Steam-Probleme, falls ihr in der Region spielt oder dort Kontakte habt: Funktionieren eure Cloud-Saves noch, oder seid ihr schon auf lokale Backups umgestiegen? Schreibt es gern in die Kommentare.