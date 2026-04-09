GTA 6 – Ex-Rockstar-Entwickler erklärt, warum Trailer nicht das Spiel sind

Trailer-Hype gehört bei Grand Theft Auto 6 längst zum Alltag, und seit Trailer 2 warten Fans auf das nächste große Lebenszeichen von Rockstar. Jetzt sorgt ausgerechnet ein ehemaliger Entwickler für neue Einordnung: David O’Reilly, früher Environmental Artist bei Rockstar, freut sich selbst auf Trailer 3, warnt aber davor, das Gezeigte eins zu eins als fertiges Spiel zu interpretieren.

Der Kern seiner Botschaft: Trailer werden oft wie eine Momentaufnahme der finalen Qualität gelesen, sind aber in Wahrheit ein extrem gezielt kuratiertes Schaufenster. Gerade bei einem Projekt dieser Größenordnung kann sich bis zum Release noch einiges verändern, selbst wenn die Stimmung, der Look und das Grundgefühl schon sehr klar rüberkommen.

Ein ehemaliger Rockstar-Artist bremst die Erwartungen

Wer ist David O’Reilly und warum ist seine Aussage relevant? O’Reilly hat mehrere Jahre bei Rockstar gearbeitet und laut eigener Aussage zu Red Dead Redemption 2, GTA 5 und auch GTA 6 beigetragen. In einem Gespräch im Kiwi Talkz Podcast spricht er darüber, wie sehr er sich auf den nächsten Trailer freut, gerade weil er viele der neuen Aspekte selbst erst als Zuschauer sehen wird.

Ich kann den nächsten Trailer kaum erwarten, all die Sachen, von denen ich keine Ahnung habe: die Charakterisierung, die Stadt so viel stärker ausgearbeitet zu sehen als damals, als ich zuletzt darin herumgelaufen bin. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Spannend ist dabei, dass er nicht aus einer Perspektive spricht, die alles über die aktuelle Version von GTA 6 weiß. Im Gegenteil: Seine Aussagen wirken wie ein Blick hinter die Kulissen der Produktionsrealität, nicht wie ein Teaser aus dem Maschinenraum der Story.

Warum Trailer nicht das fertige Spiel abbilden

Warum sieht ein Trailer oft besser aus als das, was später überall im Spiel zu sehen ist? O’Reilly beschreibt sehr konkret, wie Trailer in großen Studios gebaut werden. Nicht die gesamte Spielwelt bekommt gleichzeitig den letzten Schliff, sondern vor allem die Bereiche, die im Trailer vorkommen. Dort wird jedes Detail im Bildausschnitt priorisiert, weil genau diese Sekunden später millionenfach analysiert werden.

Wenn du einen Trailer machst, schauen sie sich an, wohin die Kamera geht, und genau dieser Blickwinkel wird extrem poliert.

Alles, was nicht in diesem Blickwinkel ist, wird noch nicht so extrem poliert. Die ganze Welt sieht nicht so aus. Du fokussierst dich auf die Bereiche des Trailers.

Das heißt nicht, dass Rockstar am Ende ein Downgrade abliefert. Es bedeutet eher, dass Trailer vor allem Stimmung transportieren sollen, während sich Details, Beleuchtung, Dichte von NPCs, Effekte oder sogar einzelne Assets bis zum Release noch verändern können. Gerade Open-World-Spiele sind iterativ: Dinge werden umgebaut, verschoben, optimiert oder gestrichen, damit Performance, Streaming und Stabilität am Ende passen.

Trailer-Shots werden gezielt für die Kamerafahrt optimiert.

Polishing passiert häufig zuerst dort, wo es im Marketing sichtbar ist.

Bis zum Release können Details, Dichte und Effekte je nach Plattform-Optimierung variieren.

Er kennt die Story kaum, obwohl er jahrelang daran gearbeitet hat

Wie viel weiß ein Entwickler wirklich über Handlung und Figuren? Eine weitere Aussage von O’Reilly räumt mit einer verbreiteten Annahme auf: Nur weil jemand am Spiel mitarbeitet, kennt er nicht automatisch die ganze Story oder alle Systemdetails. Er betont, dass er als Teil der Art-Abteilung zwar lange am Projekt saß, aber über die Handlung praktisch nichts wisse.

Bei GTA 6 fragen die Leute: Wie ist die Story? Und ich sage: Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe fünf Jahre daran gearbeitet, aber ich weiß nichts über die Story, außer dass ich wusste, dass es zwei Charaktere hat, und das war das Ausmaß meines Wissens.

Für Fans ist das eine gute Erinnerung daran, wie strikt Aufgaben in AAA-Produktionen getrennt sind. Wer an Umgebungen baut, arbeitet an Atmosphäre, Architektur, Vegetation, Straßenszenen und Welt-Details, aber nicht zwangsläufig an Missionen, Dialogen oder dem finalen Story-Flow.

Wie stark achtet ihr bei GTA-6-Trailern auf einzelne Details und erwartet ihr, dass Trailer 3 eher Gameplay zeigt oder wieder vor allem Stimmung liefert? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.