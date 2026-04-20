Dungeon Masters – Dungeons and Dragons startet eigene Actual-Play-Serie am 22. April

Dungeons and Dragons setzt beim Streaming-Boom rund um Pen-and-Paper-Kampagnen jetzt noch einen drauf und startet eine eigene, offiziell produzierte Actual-Play-Reihe. Das neue Format heißt Dungeon Masters und soll nicht nur bekannte Gesichter an einen Tisch bringen, sondern auch mit klarer Wizards-of-the-Coast-Integration, hochwertiger Inszenierung und direktem Material für die Community punkten.

Zum Auftakt wird es direkt prominent: In der ersten Kampagne sitzen Stars aus Baldurs Gate 3, Critical Role und Dispatch zusammen. Der Start ist schon in wenigen Tagen, samt Doppel-Episode als Einstieg.

Offizieller Start und besonderes Konzept

Wann startet Dungeon Masters? Die ersten beiden Episoden erscheinen am 22. April 2026 um 03:30 Uhr deutscher Zeit. Danach geht es im Wochenrhythmus weiter: Neue Folgen laufen jeweils mittwochs zur gleichen Uhrzeit.

Dungeons and Dragons hatte zwar bereits in der Vergangenheit eigene Actual-Play-Projekte, aber Dungeon Masters soll sich klar absetzen: angekündigt sind custom Sets, eine cinematische Präsentation, auffälliges Production Design und eine enge Verzahnung mit offiziellem D&D-Content, inklusive Material, das zum Zeitpunkt der Ausstrahlung teils noch unveröffentlicht ist.

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Ein weiterer Baustein für alle, die lieber selbst leiten oder direkt am Tisch nachspielen: Nach jeder Episode sollen Play-Along Packs erscheinen. Darin stecken Inhalte, die von den Ereignissen der Folge inspiriert sind, damit DMs ähnliche Encounters und Situationen in die eigene Runde übernehmen können.

Ashes of the Black Rose führt nach Ravenloft

Worum geht es in der ersten Kampagne? Die Premiere trägt den Namen Ashes of the Black Rose und schickt vier Abenteurer in eine der düstersten Ecken des D&D-Kosmos: Sie sind im Ravenloft Domain of Dread gefangen, das vom Death Knight Lord Soth beherrscht wird. Ziel ist es, aus diesem apokalyptischen Albtraum zu entkommen.

Regel- und Lore-Fans bekommen dabei einen direkten Draht zu neuem Material: Die Kampagne nutzt Inhalte aus Ravenloft: The Horrors Within, einem neuen D&D-Buch, das am 16. Juni 2026 erscheint. Mehrere Mitglieder des Casts spielen sogar Subclasses aus diesem Band, was dem Format einen spürbaren Preview-Charakter gibt, ohne wie reine Werbung wirken zu müssen.

Auch musikalisch will die Reihe groß auffahren: Für Dungeon Masters ist ein Original-Score von David Arkenstone angekündigt, einem in der Fantasy-Szene bekannten Komponisten, der unter anderem Musik für zahlreiche World-of-Warcraft-Erweiterungen beigesteuert hat.

Cast aus Baldurs Gate 3, Critical Role und Dispatch

Wer sitzt am Tisch? Wizards of the Coast setzt zum Start auf ein Ensemble, das in der Gaming- und Actual-Play-Szene sofort Wiedererkennungswert hat. Die Rollen und Klassen für Ashes of the Black Rose sind bereits bekannt:

Neil Newbon als Crem , Reanimator Artificer

, Reanimator Artificer Devora Wilde als Zora , Shadow Sorcery Sorcerer

, Shadow Sorcery Sorcerer Christian Navarro als Eloin , Winter Walker Ranger

, Winter Walker Ranger Mayanna Berrin als Wesley , Grave Domain Cleric

, Grave Domain Cleric Jasmine Bhullar als Dungeon Master

Devora Wilde und Neil Newbon dürften vielen vor allem durch Baldurs Gate 3 ein Begriff sein, wo sie Laezel und Astarion verkörperten. Christian Navarro war als Gast bei Critical Role dabei und ist darüber hinaus auch aus Serien- und Filmrollen bekannt. Mayanna Berrin wiederum kommt aus dem Dispatch-Umfeld.

Als DM steht Jasmine Bhullar hinter dem Sichtschirm, die bereits Erfahrung mit Actual Plays wie Dimension 20, DesiQuest und Battle for Beyond gesammelt hat und zudem als Autorin und Cultural Advisor rund um Marquet für Critical Role tätig war. Wie lang einzelne Folgen werden und wie viele Episoden die Kampagne insgesamt umfasst, ist zum Start noch offen.

Werdet ihr Dungeon Masters direkt zum Launch einschalten, oder bleibt ihr bei euren bisherigen Actual-Play-Favoriten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.