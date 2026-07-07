LEGO Dungeons and Dragons Set bekommt kostenlosen Umbau ohne Extrateile

Ein Fan hat dem offiziellen LEGO-Set zu Dungeons and Dragons kurz vor dem Ruhestand noch einmal frisches Leben eingehaucht und zwar komplett ohne zusätzliche Steine. Aus der bekannten Szenerie mit Taverne, Ruinen und dem markanten Roten Drachen entsteht in der neuen Variante ein ganz anderes Diorama: eine imposante Küstenspire, die eher nach Bosskampf am Meer als nach klassischem Stadt-Abenteuer aussieht.

Das Beste daran: Die Alternativanleitung ist kostenlos verfügbar und richtet sich an alle, die das Set bereits besitzen oder noch eines ergattern können, bevor es ausläuft. Gerade jetzt ist das für Sammler und Bastler spannend, denn das Set wird am 31. Juli 2026 offiziell eingestellt.

Ein Abschieds-Highlight für das offizielle Dungeons-and-Dragons-Set

Wie lange ist das LEGO Dungeons and Dragons Set noch erhältlich? Offiziell endet der Lebenszyklus am 31. Juli 2026, danach wird es regulär nicht mehr nachproduziert. Wer das Set noch auf der Wunschliste hat, sollte sich deshalb beeilen, denn je näher das Datum rückt, desto häufiger steigen die Preise im Handel.

Was ist an diesem Alternativbau so besonders? Der Clou ist, dass wirklich nur die Teile aus der Originalbox verwendet werden. Kein Zusatzkauf, kein Ausschlachten anderer Sets, keine Kompromisse bei der Stabilität, sondern ein vollständiger Umbau, der wie ein offizielles Zweitmodell wirkt.

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Hinter dem Entwurf steckt mit Bolt Builds ausgerechnet der Master Builder, der auch das ursprüngliche Ideenmodell entworfen hat, das später als LEGO-Ideas-Produkt offiziell umgesetzt wurde. Entsprechend durchdacht ist die Konstruktion: Aus Taverne und Burgruinen wird eine hohe Spire mit deutlich stärkerem Küsten- und Klippen-Flair.

Neue Monster und mehr Abwechslung auf dem Spieltisch

Welche neuen Monster stecken im alternativen Build? Der Umbau liefert eine ganze Reihe frischer Gegner und Kreaturen, die das Szenario mehr in Richtung Monsterinsel und Überraschungsbegegnungen schieben. Mit dabei sind:

Riesen-Einsiedlerkrebs

Couatl

Junger Roter Drache

Mimic

Flammenschädel

Was macht den Umbau spielerisch interessant? Der Riesen-Einsiedlerkrebs ist das heimliche Highlight, weil er als großer Gegenspieler im Küstensetting extrem gut funktioniert und in einer Dungeons-and-Dragons-Runde eine andere Art von Bedrohung darstellt als der obligatorische Drache. Der Couatl wird dabei clever aus Teilen umgesetzt, die im Originalset für andere Kreaturen vorgesehen sind, und die bekannten Mimic-Elemente werden in dieser Version zu einer kleineren, fokussierteren Mimic-Variante umgebaut.

Zusätzlich gibt es neue Charaktere und Klassenideen, die Dungeons-and-Dragons-Fans direkt in eine Session übernehmen können. Der ausführliche Dungeons-and-Dragons-Guide aus dem Originalset gehört zwar nicht zu dieser Alternativversion, aber als Basis reichen die üblichen Regelwerke, um das neue Szenario am Tisch zum Laufen zu bringen.

Für wen sich der kostenlose Umbau jetzt besonders lohnt

Wer profitiert am meisten von der Alternativanleitung? Wenn du das Set schon gebaut hast und nach einem guten Grund suchst, es nicht einfach im Regal verstauben zu lassen, ist dieser Umbau ideal. Du bekommst ein komplett anderes Display-Modell, das sich optisch stark vom Standardaufbau absetzt und gleichzeitig neue Encounter-Ideen für eine Runde liefert.

Was solltest du bei Minifiguren und Zubehör beachten? Für die vollständige Besetzung sind die passenden Dungeons-and-Dragons-Minifiguren natürlich ein Bonus. Falls du sie nicht hast, lässt sich der Küstenaufbau trotzdem umsetzen, und durch die zusätzlichen Figurenideen im MOC bekommst du sogar Anregungen, wie du das Setting mit dem vorhandenen Material abwechslungsreicher machst.

Wie gefällt dir die Idee, ein großes Lizenz-Set komplett ohne Extrateile in ein alternatives Szenario zu verwandeln, und würdest du dir solche offiziellen Zweitmodelle von LEGO künftig häufiger wünschen? Schreib es mir in die Kommentare.