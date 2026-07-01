Kalyskah auf Steam – Vampir-Action-RPG mit Witcher-Vibes startet 2026 im Early Access

Blood and Wine gilt bis heute als Blaupause dafür, wie groß und hochwertig eine Story-Erweiterung ausfallen kann. Zehn Jahre nach dem Release von The Witcher 3 schwärmen Fans noch immer von Toussaint, den Vampir-Quests, den schrägen Märchen-Referenzen und dem Gefühl, in einer komplett eigenen Open World zu stecken, die sich wie ein neues Spiel anfühlt.

Während für 2027 mit Songs of the Past ein weiteres The Witcher 3-DLC als Abschied von Geralt von Riva angekündigt ist, schlägt ein anderes Spiel auf Steam jetzt in eine Kerbe, die viele eher bei Blood and Wine 2 vermutet hätten: Kalyskah. Statt Hexer-Action gibt es hier Vampire, Verführung, Stealth und eine düstere Fantasy-Welt, in der ihr selbst zum übernatürlichen Jäger werdet.

Ein Vampir-Rollenspiel mit deutlichen Witcher-Vibes

Was ist Kalyskah und warum erinnert es an Blood and Wine? Kalyskah ist ein Third-Person-Action-RPG mit Open-World-Struktur, in dem ihr die titelgebende Vampirin spielt, die als Erste ihrer Art gilt. Laut Beschreibung baut sie nach Verrat und einem Überleben am Rande des Todes ihre Macht neu auf, rekrutiert Verbündete und arbeitet sich Stück für Stück durch ihre eigene Vergangenheit, denn auch hier spielt Amnesie eine zentrale Rolle.

Die Parallelen zu The Witcher 3 sind dabei schwer zu übersehen: Statt Hexer-Sinne sollen vampirische Fähigkeiten beim Aufspüren von Gefahren helfen, es gibt alternative Outfits in der Welt zu finden, und das Spiel setzt stark auf Entscheidungen, die Quests und Konsequenzen spürbar verändern können.

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Besonders spannend für Fans von Blood and Wine: Ein eigenes Zuhause ist fest eingeplant. Ähnlich wie Geralts Anwesen dürfen sich Kalyskah-Fans eine Unterkunft in Thulgatha sichern und dekorieren, inklusive Trophäen-Feeling und dem typischen Komfort, nach Abenteuern irgendwo wirklich anzukommen.

Diese Features verspricht die Steam-Seite

Welche Kern-Features sind bereits offiziell genannt? Kalyskah wirbt mit einem ganzen Paket an Systemen, das nach einem ambitionierten Mix aus Action-RPG und schleichlastiger Entscheidungsfreiheit klingt. Genannt werden unter anderem:

Dynamische Kämpfe und vollständig vertonte Quests für ein immersives Erlebnis

Progressionssysteme für spürbare Charakter-Verbesserungen im Verlauf

Stealth- und Verführungs-Optionen, um Quests auf unterschiedliche Arten zu lösen

Entscheidungen beim Quest-Abschluss, wahlweise im eigenen Interesse oder zum Wohl der Menschheit

Erkundbare Open World mit neuen Figuren, Bedrohungen und alternativen Outfits für die Protagonistin

Auch bei den Gegnern wird klar, wohin die Reise geht: Banditen, Trolle und Untote stehen auf der Speisekarte, während Kalyskah ihre vampirischen Kräfte ausbaut und sich entweder als geläuterte Figur oder als rücksichtlose Herrscherin entwickeln kann.

Early Access, Prolog und zusätzliche Systeme für Immersive-Sim-Fans

Wann erscheint Kalyskah und wie viel Inhalt steckt zum Start drin? Auf Steam ist für 2026 ein Release-Zeitfenster angegeben, allerdings soll das Spiel zunächst im Early Access erscheinen. Zum Start ist demnach nicht das komplette Abenteuer spielbar, sondern ein kleinerer Prolog-Bereich, der in seiner Funktion eher an White Orchard aus The Witcher 3 erinnern soll: ein Einstieg, der Systeme vorstellt und eine begrenzte Zone bietet.

Dazu kommt: Mit zunehmenden Updates soll der Umfang wachsen, und der Preis soll im Laufe der Entwicklung schrittweise steigen. Wer also sofort ein fertiges Blood and Wine-ähnliches Gesamtpaket erwartet, wird eher Geduld brauchen. Wer hingegen gern bei einem RPG im Aufbau früh reinschnuppert, bekommt hier genau dieses Modell.

Welche zusätzlichen Mechaniken klingen besonders spannend? Über die Basis-Features hinaus werden mehrere Systeme genannt, die vor allem Fans von Immersive-Sims aufhorchen lassen dürften:

Blutdurst als Mechanik: Kalyskah muss sich von Menschen ernähren

Ausgebautes Sonnenlicht-System, das Vampire zwingt, drinnen zu bleiben, um keinen Schaden zu nehmen

Optionaler First-Person-Modus für mehr Spielstil-Varianz

Erreichte Wunschlisten-Meilensteine bestätigen spielbare Begleiter

Ein Management-System für Kalyskahs Legionen als zusätzliche Meta-Ebene

Ein finaler Meilenstein nennt eine vollständig anpassbare Burg für die Vampir-Armee, ist aber noch nicht bestätigt

Unterm Strich wirkt Kalyskah wie ein Projekt, das ganz bewusst die Lücke für alle füllen will, die nach The Witcher 3 vor allem dieses spezielle Blood and Wine-Gefühl suchen: düstere Mythen, übernatürliche Kräfte, Entscheidungen mit Biss und ein eigener Rückzugsort, den man ausbauen kann.

Wie klingt Kalyskah für euch: eher ein spannender Blood and Wine-Ersatz bis Songs of the Past 2027 erscheint, oder nur ein Witcher-Klon mit Vampir-Lackierung? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.