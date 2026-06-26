GTA 6 treibt Nachfrage – Händler warnen vor PS5- und Xbox-Engpässen 2026

Die Warnlampen in der Branche gehen wieder an: Mehrere Händler stellen sich für das Weihnachtsgeschäft 2026 auf Engpässe bei PlayStation 5 und Xbox Series X|S ein. Der Auslöser ist dabei nicht nur die ohnehin angespannte Komponentenlage, sondern vor allem ein Release, der die Nachfrage schlagartig nach oben treiben dürfte: Grand Theft Auto 6, das im November 2026 für PS5 und Xbox-Konsolen erscheinen soll.

Intern rechnen Händler damit, dass die Nachfrage in den Wochen rund um den Launch die verfügbaren Stückzahlen übersteigen wird. Offizielle Statements von Sony oder Microsoft zu konkreten Liefermengen für den deutschen Handel stehen zwar aus, aber die Signale aus dem Markt sind deutlich: Wer im Winter 2026 noch eine Konsole kaufen oder verschenken will, sollte sich frühzeitig damit beschäftigen.

Warum der Zeitpunkt besonders brisant ist

Warum könnten PS5 und Xbox Series X|S ausgerechnet Ende 2026 knapp werden? Ein zentraler Faktor ist die anhaltende Knappheit bei RAM-Chips, die zuletzt branchenweit für Druck auf Lieferketten und Preise gesorgt hat. Besonders problematisch: Der Konkurrenzkampf um Speicherkomponenten hat sich durch den Ausbau von KI-Rechenzentren verschärft, was die Verfügbarkeit für klassische Consumer-Hardware zusätzlich belastet.

Der Effekt trifft nicht nur PCs, sondern auch Konsolenproduktionen. Wenn wichtige Bauteile teurer und schwerer zu beschaffen sind, kommt es schnell zu geringeren Auslieferungen, höheren Endkundenpreisen oder beidem. Für die Feiertage ist das eine gefährliche Mischung, weil in dieser Phase traditionell ohnehin deutlich mehr Hardware verkauft wird.

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Dazu kommt der GTA-6-Faktor: Ein großer Teil der Community plant rund um den Release ein Upgrade, weil das Spiel auf PS5 und Xbox Series X|S zielt und die alte Konsolengeneration bei neuen Blockbustern immer häufiger außen vor bleibt.

Händler rechnen mit Nachfragewelle rund um GTA 6

Welche konkrete Warnung geben Händler für das Weihnachtsgeschäft 2026? Aus dem Umfeld eines großen Spielehändlers heißt es, dass die Nachfrage im späten Jahr 2026 das Angebot übersteigen werde. Der Launch von Grand Theft Auto 6 im November 2026 gilt dabei als unmittelbarer Katalysator für einen erneuten Run auf PS5- und Xbox-Konsolen.

Die Nachfrage wird das Angebot im späten Jahr 2026 übersteigen.

Auch die Plattformstrategie vieler Publisher spielt hier mit rein. Immer mehr große Releases lassen die alte Generation hinter sich, was Wechselwillige zusätzlich Richtung PS5 und Xbox Series X|S schiebt. Als prominentes Beispiel wird Call of Duty: Modern Warfare 4 genannt, das bei der Ankündigung klar auf aktuelle Systeme setzt.

Parallel ziehen sich einige Live-Service-Titel schrittweise von älteren Konsolen zurück. Genannt werden unter anderem Genshin Impact, das Ende 2025 die Unterstützung für ältere Systeme zurückgefahren hat, sowie Call of Duty: Warzone im Umfeld von Modern Warfare 4. Unterm Strich wächst damit der Druck, auf aktuelle Hardware zu wechseln, gerade wenn man 2026 die großen Releases ohne Kompromisse mitnehmen will.

Preise und Ausblick für den deutschen Markt

Was bedeutet das für Preise und Verfügbarkeit in Deutschland? Fest steht: Beide Hersteller haben in den letzten Monaten bereits an der Preisschraube gedreht. Sony hat im April 2026 die Preise der PlayStation 5 angehoben. Microsoft hat ebenfalls mehrere Preiserhöhungen bei Xbox-Konsolen umgesetzt und weitere Anpassungen angekündigt, die im Laufe des Sommers in Kraft treten sollen.

Für Käuferinnen und Käufer in Deutschland ist damit vor allem eines wichtig: Wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, für GTA 6 oder andere große Herbst-Releases aufzurüsten, sollte die Entwicklung der Händlerkontingente im Blick behalten. Im Weihnachtsgeschäft selbst könnten kurzfristige Nachkäufe schwieriger werden, wenn sich die Warnungen bewahrheiten.

Hinzu kommt, dass die RAM-Knappheit laut Branchenstimmen über 2026 hinaus nachwirken könnte. Auch andere Hardwareprojekte sollen bereits von steigenden Speicherpreisen betroffen sein, was insgesamt für ein teureres und unruhigeres Hardware-Jahr spricht.

Wie plant ihr den Konsolenkauf für Ende 2026: Wartet ihr bis kurz vor GTA 6, oder sichert ihr euch eure PS5 oder Xbox Series X|S lieber frühzeitig? Schreibt es gern in die Kommentare.