GTA 6 Vorbestellungen – Microsoft weist PS5-zu-Xbox-Vergleich 8 zu 1 zurück

Rund um Grand Theft Auto 6 ist die Vorbestellphase kaum angelaufen, da kocht die Konsolen-Debatte schon wieder hoch. Auslöser sind Berichte, nach denen die PS5-Version in den Vorbestellungen angeblich klar dominiert. Microsoft geht jetzt öffentlich dagegen vor und spricht der Erzählung die Grundlage ab.

Grand Theft Auto 6 ist seit dem 25. Juni 2026 vorbestellbar. Während sich Fans auf den Release am 19. November 2026 einstimmen, dreht sich ein Teil der Diskussion weniger um Vice City und mehr um die Frage, auf welcher Plattform das Spiel gerade besser läuft.

Microsoft widerspricht dem Acht-zu-eins-Narrativ

Was sagt Xbox zu den angeblichen PS5-Vorbestellzahlen? Ein Xbox-Sprecher hat die kursierenden Vergleiche deutlich zurückgewiesen. Demnach würden die Aussagen, die PS5-Vorbestellungen lägen bei Grand Theft Auto 6 im Verhältnis acht zu eins vor der Xbox-Version, kein tatsächliches Vorbestellbild abbilden.

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Gleichzeitig betont Microsoft, dass man auf der eigenen Plattform sehr starke Ergebnisse sehe. Die Rede ist von Rekordbestellungen im gesamten Xbox-Ökosystem. Konkrete Zahlen nennt das Unternehmen dabei nicht, aber die Ansage ist klar: Die Schlussfolgerungen aus den bisherigen Kursdaten seien voreilig.

Woher kam die Acht-zu-eins-Angabe überhaupt? Der Wert ging auf einen Bericht zurück, der sich auf interne Signale einer Deal- und Shopping-Sparte stützte, die über Affiliate-Aktivitäten erfasst werden. Genau diesen Punkt greift Microsoft an und fordert sinngemäß, auf harte Verkaufsdaten zu warten statt sich von Affiliate-getriebenen Momentaufnahmen leiten zu lassen.

Warum die Konsolenbasis trotzdem eine Rolle spielt

Welche Marktverhältnisse würden einen Vorsprung erklären? Dass die PS5 in absoluten Zahlen bei Vorbestellungen vorne liegen kann, überrascht kaum, weil die installierte Basis deutlich größer ist. Als grobe Orientierung kursieren zuletzt Schätzungen von rund 35 Millionen verkauften Xbox-Series-Konsolen bis Mitte 2026, während Sony offiziell 93,7 Millionen verkaufte PS5-Konsolen bis Ende des ersten Quartals 2026 genannt hat.

Warum wirkt acht zu eins trotzdem extrem? Selbst mit dieser Ausgangslage läge die PS5-Basis grob bei etwa dem 2,7-Fachen. Ein Acht-zu-eins-Verhältnis würde also einen Abstand suggerieren, der deutlich über die reine Marktverteilung hinausgeht. Genau deswegen sorgt der Vergleich für so viel Gesprächsstoff, gerade wenn Xbox parallel von Rekordwerten spricht.

Unterm Strich bleibt: Ein Vorsprung für PlayStation ist plausibel, die konkrete Größenordnung wird aber erst dann greifbar, wenn belastbare, offizielle Zahlen auftauchen.

Wann könnten offizielle Zahlen zu GTA 6 folgen

Wer könnte als Erstes echte Vorbestellzahlen nennen? Wahrscheinlicher als ein plattformspezifisches Statement von Sony oder Microsoft ist eine Einordnung durch den Publisher. In der Branche gilt es als typisch, dass erste harte Kennzahlen im Rahmen von Finanzberichten oder Investoren-Updates auftauchen.

Welches Zeitfenster steht im Raum? Erwartet wird, dass der nächste konsolidierte Finanzbericht von Take Two Interactive gegen Ende August 2026 relevante Hinweise liefern könnte, da er das entsprechende Quartal abdeckt. Ob darin überhaupt plattformspezifische Details auftauchen, ist offen, aber zumindest könnte es eine offizielle Größenordnung zur Dynamik der Vorbestellungen geben.

Parallel machen bereits inoffizielle Analystenschätzungen die Runde, die von einem extrem starken Start sprechen und sogar Vorbestellumsätze in Milliardenhöhe innerhalb kürzester Zeit ins Spiel bringen. Bestätigt ist davon bislang nichts, zeigt aber, wie riesig das Interesse am nächsten Rockstar-Release ist.

Wie seht ihr das: Glaubt ihr, dass Grand Theft Auto 6 auf PS5 deutlich stärker vorbestellt wird als auf Xbox, oder wird die Debatte gerade größer gekocht als sie ist? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.