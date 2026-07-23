Steam Free Weekend – 6 Spiele bis 27. Juli 2026 gratis spielbar

Steam hat kurzfristig eine besonders fette Gratis-Aktion gestartet: Gleich sechs Spiele sind im Rahmen eines Free-Weekend-Angebots bis zum 27. Juli 2026 kostenlos spielbar. Wer also ohnehin nach neuem Futter für den PC sucht, kann sich an diesem Wochenende quer durch Koop-Shooter, Survival und Chaos-Coop testen, ohne Geld auszugeben.

Wichtig dabei: Es handelt sich hier um zeitlich begrenztes Gratis-Spielen, nicht um ein dauerhaftes Verschenken. Passend zur Aktion laufen außerdem Rabatte, falls du nach dem Probespielen dauerhaft einsteigen willst.

Alle kostenlosen Spiele bis 27. Juli 2026 im Überblick

Welche Spiele sind jetzt gratis auf Steam spielbar? Bis zum 27. Juli 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit sind diese sechs Titel kostenlos spielbar:

Icarus

Firefighting Simulator: Ignite

Killing Floor 3

Wild Assault

Unrailed 2: Back on Track

Metal Gear Solid: Master Collection Version

Eine Ausnahme solltest du dir allerdings merken: Firefighting Simulator: Ignite endet früher und ist nur bis zum 26. Juli 2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit im Free-Weekend-Angebot.

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Diese Genres deckt das Free Weekend ab

Für wen lohnt sich die Aktion besonders? Auffällig ist die klare Schlagseite in Richtung Survival und Koop. Wenn du gern mit Freunden Basen hochziehst, Ressourcen sammelst oder gemeinsam gegen Horden und Katastrophen antrittst, bekommst du hier eine ziemlich breite Auswahl in kurzer Zeit.

Die Spanne reicht von extraction-ähnlichem Survival in Icarus über klassisches Koop-Gemetzel in Killing Floor 3 bis hin zu Team-Chaos in Unrailed 2: Back on Track, das seinen Reiz vor allem daraus zieht, dass ständig irgendetwas schiefgeht und genau das der Spaß ist.

Wer es cineastischer und ruhiger mag, kann außerdem mit Metal Gear Solid: Master Collection Version einen Genre-Klassiker im Stealth-Bereich anspielen und prüfen, ob das Spielgefühl auch heute noch klickt.

Rabatte während der Aktion und ein dauerhaft kostenloses Extra

Welche Deals laufen parallel zum Gratis-Wochenende? Zeitgleich sind mehrere der Spiele reduziert. Bei Icarus ist ein besonders hoher Rabatt angekündigt, zudem sind auch für Killing Floor 3, Wild Assault, Unrailed 2: Back on Track, Firefighting Simulator: Ignite und Metal Gear Solid: Master Collection Version Preisnachlässe im Aktionszeitraum vorgesehen.

Zusätzlich gibt es unabhängig vom Free Weekend auch ein Free-to-Keep-Angebot: Yet Another Zombie Defense HD kann bis zum 30. Juli 2026 kostenlos zur Bibliothek hinzugefügt werden und bleibt dann dauerhaft verfügbar. Außerdem ist für The Mound: Omen of Cthulhu ein kostenloses Zusatzpaket namens Lost Explorers Swords Pack bis zum 29. Juli 2026 erhältlich.

Welche der sechs Gratis-Spiele willst du dir bis zum 27. Juli 2026 ansehen, und welches sollte Steam deiner Meinung nach als Nächstes in ein Free Weekend packen? Schreib es gern in die Kommentare.