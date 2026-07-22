Fright Train auf Steam – Survival-Horror-Roguelite auf einem Monsterzug

Auf Steam kündigt sich für September 2026 ein Survival-Horror-Spiel an, das gleich zwei sehr unterschiedliche Videowelten zusammenbringt: Fright Train wirkt in seinen besten Momenten wie eine Hommage an den Zug-Albtraum von Resident Evil Zero, kombiniert mit dem Flair einer anthropomorphen Elite-Truppe, wie man sie aus Star Fox kennt. Das Ergebnis sieht nach einem ungewöhnlichen Mix aus Horror, Action und Roguelite-Struktur aus, der sich vor allem durch sein Setting und einige eigenständige Systeme abheben will.

Entwickelt wird Fright Train von WildArts Games, veröffentlicht von Black Lantern Collective. WildArts hat bereits drei Spiele veröffentlicht, darunter das First-Person-Horror-Adventure Helltown, das rundenbasierte RPG Born of Bread und zuletzt 2025 das düstere Horror-Spiel Caput Mortum. Fright Train wirkt nun wie eine stilisierte Schnittmenge aus den beiden Horror-Ausflügen, nur mit deutlich mehr Eigenfarbe und einer Prise skurrilem Charme.

Setting und Grundidee auf dem Zug

Worum geht es in Fright Train? Im Zentrum steht Doug, ein paranormaler Spezialagent, der auf einem fahrenden Zug gegen mutierte Kreaturen antritt. Das Spiel ist in der Antarktis angesiedelt und wird auf Steam als Third-Person-Action-Survival-Horror-Roguelite beschrieben, also als Horror-Action aus der Schulterperspektive mit wiederholbaren Runs und zufallsbasierten Elementen.

Der Zug ist dabei nicht nur Kulisse, sondern Spielmechanik: Du musst seine Teile instand halten, damit er in Bewegung bleibt. Kommt die Lok zum Stillstand, droht laut Beschreibung die nächste Welle von Abscheulichkeiten, die den Zug entern. Dieser Druck, ständig zwischen Kampf, Ressourcenmanagement und Reparaturen zu wechseln, erinnert stark an klassische Survival-Horror-Tugenden, nur eben mit Roguelite-Pacing.

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Wer bei einem von Monstern überrannten Zug sofort an Resident Evil Zero denkt, liegt thematisch nicht daneben. Fright Train ist keine direkte Kopie, spielt aber bewusst mit ähnlichen Bildern: enge Gänge, unklare Bedrohungen, ein klaustrophobisches Fortbewegungsmittel als Fallenhaus auf Schienen.

Roguelite-Struktur und besondere Gameplay-Systeme

Was macht das Gameplay anders als klassischer Survival Horror? Der wichtigste Unterschied: Der Zug ist prozedural generiert. Das bedeutet, Layout und Abfolgen sollen sich zwischen den Runs verändern, was die Roguelite-Struktur unterstützt und für mehr Wiederspielwert sorgen soll. Erfolgreiche Durchläufe werden dabei belohnt, was auf langfristige Progression und optimierte Taktiken hinausläuft.

Besonders spannend klingt das Inventarsystem: Die Position eines Items am Körper von Doug beeinflusst, wie schnell du es im Kampf einsetzen kannst. Damit wird aus dem üblichen Rucksack-Tetris eine Frage von Zugriff und Timing. Wer Heilung oder eine wichtige Waffe ungünstig verstaut, zahlt im Gefecht offenbar wertvolle Sekunden.

Auch tonal geht Fright Train einen eigenen Weg. Laut Beschreibung soll die Story im Stil eines B-Movies erzählt werden. Das könnte bedeuten: bewusst pulpig, etwas überdreht, aber genau dadurch passend zu einem Spiel, das Horror mit stilisiertem Look und einem sprechenden Protagonisten kombiniert.

Star-Fox-Vibes, Demo und Veröffentlichung

Warum erinnert Doug an Star Fox? Doug ist ein großer, anthropomorpher Hund und scheint Teil einer Organisation zu sein, die ebenfalls aus sprechenden Tieren besteht. Allein diese Prämisse weckt Assoziationen an Star Fox, ohne dass Fright Train deshalb in Richtung Space-Shooter abbiegt. Gerade dieser Kontrast aus Tierheld und Body-Horror-Setting könnte für viele den Reiz ausmachen.

Wer sich selbst ein Bild machen will, kann bereits jetzt eine kostenlose Demo auf Steam ausprobieren. Der vollständige Release ist aktuell für den 15. September 2026 geplant. Ein weiteres Detail, das in der Außendarstellung betont wird: WildArts positioniert sich klar gegen generative KI und nutzt dafür ein deutlich sichtbares Made by Humans-Label auf der Steam-Seite sowie auf der eigenen Webpräsenz.

Wie klingt Fright Train für dich: eher neugierig machender Genre-Mix oder zu schräg, um zu funktionieren? Schreib deine Einschätzung gern in die Kommentare.