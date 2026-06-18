Jetzt wird es ernst: Rockstar Games hat den Start der Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI bestätigt. Demnach können Spielerinnen und Spieler GTA 6 ab dem 25. Juni vorbestellen.

Die Information stammt aus einer aktuellen Mitteilung von Rockstar International. Zusätzlich wurde das offizielle Cover-Artwork zu GTA 6 bereitgestellt, das inzwischen auch auf der offiziellen Webseite von Grand Theft Auto VI verfügbar ist.

GTA 6 kann ab dem 25. Juni vorbestellt werden

Damit ist endlich klar, wann Rockstar die nächste große Phase der GTA-6-Vermarktung startet. Bislang konnten Fans den Titel zwar bereits auf Wunschlisten setzen, konkrete Vorbestellungen waren aber noch nicht möglich.

Das ändert sich nun am 25. Juni.

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Welche Editionen, Preise und möglichen Vorbestellerboni Rockstar anbieten wird, wurde in der Mitteilung noch nicht genannt. Entsprechende Details dürften spätestens zum Start der Vorbestellungen folgen.

© Rockstar Games

Offizielles Cover-Artwork veröffentlicht

Neben dem Vorbestellertermin hat Rockstar auch das offizielle Cover-Artwork zu GTA 6 bereitgestellt. Das Motiv dürfte künftig für die Handelsversionen, Store-Seiten und digitale Produktseiten verwendet werden.

Damit bekommt GTA 6 nach Trailern, Screenshots und der offiziellen Webseite nun ein weiteres zentrales Marketing-Element.

Nächster großer Schritt vor dem Release

GTA 6 erscheint nach aktuellem Stand am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt.

Mit dem Start der Vorbestellungen rückt der Release nun noch greifbarer näher. Gleichzeitig dürfte der 25. Juni neue Informationen liefern, etwa zu Editionen, Bonusinhalten, Preisen und möglichen Unterschieden zwischen digitaler und physischer Version.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald Rockstar weitere Details zu den GTA-6-Vorbestellungen veröffentlicht.