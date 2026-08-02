Bethesda kündigt Nuka-Girl-Raketenanzug-Statue an, Versand ab März 2027

Bethesda hat einen neuen Fallout-Release für März 2027 angekündigt. Wer dabei auf Fallout 5, ein Remaster oder eine umfangreiche Erweiterung hofft, sollte die Erwartungen allerdings bremsen: Bei der Neuerscheinung handelt es sich um eine detailreiche Nuka-Girl-Rocketsuit-Statue.

Das Sammlerstück kann bereits über den offiziellen US-amerikanischen Bethesda Gear Store vorbestellt werden. Als voraussichtlicher Versandzeitraum wird März 2027 genannt, wobei sich dieser Termin bei Verzögerungen in der Produktion noch verschieben kann.

Eine Veröffentlichung als Videospiel ist damit ausdrücklich nicht gemeint. Trotzdem dürfte die neue Figur besonders für Fans interessant sein, die ihre Sammlung um eines der bekanntesten Motive aus dem Fallout-Universum erweitern möchten.

Nuka-Girl startet im Raketenanzug durch

Wie sieht die neue Fallout-Statue aus? Im Mittelpunkt steht Nuka-Girl in ihrem ikonischen Raketenanzug. Das Maskottchen lehnt an einer Rakete, hält seinen Weltraumhelm an der Hüfte und streckt mit der rechten Hand eine Flasche Nuka-Cola in die Höhe.

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Als Untergrund dient ein großer Kronkorken, dessen Oberfläche von plastisch dargestelltem Rauch bedeckt ist. Zusammen mit der Rakete greift das Design den für Fallout typischen Mix aus amerikanischer Werbung der 1950er-Jahre, Atomzeitalter und Retro-Futurismus auf.

Die Figur erscheint im Maßstab 1:6 und misst vom unteren Ende der Basis bis zur Spitze der Rakete rund 32,5 Zentimeter. Bethesda setzt bei der Herstellung auf eine Kombination aus ABS und PVC.

Nuka-Girl im klassischen Raketenanzug

Weltraumhelm und Flasche Nuka-Cola als Zubehör

Rakete mit aufsteigendem Rauch

Basis im Design eines Nuka-Cola-Kronkorkens

Maßstab 1:6

Gesamthöhe von rund 32,5 Zentimetern

Gewicht von etwa 780 Gramm

Materialien aus ABS und PVC

Vorbestellung und Veröffentlichung

Wann erscheint die Nuka-Girl-Rocketsuit-Statue? Bethesda plant den Versand derzeit für März 2027. Da es sich um einen Vorverkaufsartikel handelt, werden Bestellungen mit weiteren vorbestellten Produkten erst verschickt, sobald sämtliche enthaltenen Artikel verfügbar sind.

Die Vorbestellung wird aktuell über den US-amerikanischen Bethesda Gear Store angeboten. Ein offizieller Europreis und eine ausdrückliche Bestätigung für den deutschen Bethesda Gear Store stehen bislang noch aus.

Die Ankündigung schließt die lange Wartezeit auf ein komplett neues Fallout-Abenteuer natürlich nicht. Fallout 76 erhält weiterhin regelmäßig neue Inhalte, während Fallout 4 seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung am 10. November 2015 einen festen Platz unter den beliebtesten Teilen der Reihe besitzt.

Als hochwertiges Ausstellungsstück macht die Statue dennoch einiges her. Besonders die Rakete, die Kronkorken-Basis und die vielen kleinen Details des Raketenanzugs dürften dafür sorgen, dass Nuka-Girl in einer Fallout-Sammlung schnell zum Blickfang wird.

Wie gefällt euch die neue Nuka-Girl-Rocketsuit-Statue, und würdet ihr sie euch in die eigene Gaming-Ecke stellen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.