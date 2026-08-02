Fallout 76 schwächt Befall-Bosse ab – weitere Änderungen fürs Herbst-Update geplant

Bethesda reagiert auf die Kritik an den jüngsten Änderungen von Fallout 76 und schwächt die besonders widerstandsfähigen Befall-Bosse ab. Seit dem 31. Juli 2026 verfügen sämtliche Bosse dieser Aktivität über etwas weniger Lebenspunkte.

Die Anpassung basiert direkt auf Rückmeldungen aus der Community. Nach dem Mid-Season-Update waren die Kämpfe deutlich langwieriger geworden, ohne dass der zusätzliche Verbrauch von Munition und anderen Ressourcen durch bessere Belohnungen ausgeglichen wurde.

Weniger Lebenspunkte für alle Befall-Bosse

Warum werden die Befall-Bosse leichter besiegbar? Bethesda räumt ein, die Lebenspunkte der Gegner zuvor zu stark erhöht zu haben. Eigentlich sollten die Bosse lange genug überleben, damit weitere Ödlandbewohner zur laufenden Aktivität stoßen und sich ebenfalls eine Belohnung sichern können.

In der Praxis fühlten sich viele Begegnungen jedoch unnötig zäh an. Vor allem kleinere Gruppen und Fans, die Befälle auf privaten Welten allein bewältigen wollten, mussten große Mengen Munition investieren. Mit der Reduzierung sollen die Kämpfe nun flüssiger ablaufen, ohne dass die Bosse innerhalb weniger Sekunden ausgeschaltet werden.

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Eine konkrete Prozentangabe nennt Bethesda nicht. Bestätigt ist lediglich, dass die Lebenspunkte leicht gesenkt wurden und die Anpassung für alle Befall-Bosse gilt. Ob der Unterschied bei besonders starken Varianten deutlich spürbar ist, dürfte daher auch weiterhin vom eigenen Build und der Größe der anwesenden Gruppe abhängen.

Größerer Umbau für das Herbst-Update

Welche Änderungen sind für die Befälle geplant? Die aktuelle Abschwächung ist nur der erste Schritt. Mit dem Herbst-Update 2026 will Bethesda den Ablauf der Aktivität und ihren Belohnungspool umfassender überarbeiten.

Künftig erscheint der Boss nicht mehr sofort. Zunächst müssen Mitglieder der jeweiligen feindlichen Fraktion aufgespürt und besiegt werden. Erst nachdem eine bestimmte Anzahl dieser Gegner ausgeschaltet wurde, wird der Befall-Boss gerufen. Damit soll die Aktivität stärker wie ein tatsächlicher Befall wirken und gleichzeitig mehr Zeit für die Anreise weiterer Teilnehmer bieten.

Auch bei den Belohnungen sind mehrere Verbesserungen vorgesehen:

Besiegte Gegner sollen mehr Munition fallen lassen.

Normale Befall-Gegner sollen garantiert legendäre Gegenstände hinterlassen.

Befall-Bosse sollen eine Chance auf Mod-Boxen erhalten.

Mehr Komfort auf der Karte

Wie verbessert Bethesda die Übersicht? Das bisherige grüne Gebiet auf der Karte soll durch eine neue Rauchdarstellung ersetzt werden. Die Position eines Befalls wird dadurch stärker in die Spielwelt eingebunden und soll leichter erkennbar sein.

Wer die Aktivitäten nicht verfolgen möchte, erhält außerdem eine Einstellung zum Abschalten der Benachrichtigungen und visuellen Einblendungen. Zusätzlich wird die Schnellreise zu Teammitgliedern kostenlos, wenn diese sich bereits in einem Befall befinden. Ein genauer Veröffentlichungstermin für das Herbst-Update 2026 steht noch aus.

Wie findet ihr die Abschwächung der Befall-Bosse und die geplanten Belohnungen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.