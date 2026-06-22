Sony legt Kurs für PlayStation Plus fest – mehr Inhalte, mehr Extra und Premium

Sony hat sich offiziell zum aktuellen Kurs von PlayStation Plus geäußert und macht dabei deutlich, wohin die Reise 2026 gehen soll: mehr Engagement, bessere Inhalte und ein klarer Fokus darauf, Nutzer stärker in Richtung der höheren Abo-Stufen zu bewegen. Die Aussage stammt aus Sonys jüngstem Finanzbericht und ordnet den Service als wichtigen Wachstumstreiber in der PlayStation-Sparte ein.

Im Geschäftsjahr 2025 meldete Sony Rekordgewinne in der Gaming-Sparte, obwohl die Verkäufe eigener First-Party-Titel zurückgingen. PlayStation Plus wird dabei ausdrücklich als Baustein genannt, der diese Entwicklung mitgetragen hat.

Sonys neue Prioritäten für PlayStation Plus

Was hat Sony zu PlayStation Plus offiziell gesagt? In der Stellungnahme betont Sony, dass PlayStation Plus künftig noch stärker als Plattform für profitables Wachstum dienen soll. Ziel ist es, die Bindung zu erhöhen und das Angebot kontinuierlich auszubauen, während zugleich mehr Abonnenten in höherpreisige Stufen wechseln sollen.

Sony konzentriert sich darauf, das profitable Wachstum von PS Plus voranzutreiben, indem die Nutzerbindung erhöht und das Leistungsversprechen sowie die Inhalte des Dienstes kontinuierlich verbessert werden, und indem Nutzer eingeladen werden, zu höheren Stufen zu wechseln. Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

PlayStation Plus bleibt dabei das bekannte Drei-Stufen-Modell mit Online-Mehrspieler als Basis, plus gestaffelten Zusatzleistungen. Dazu gehören je nach Abo-Stufe unter anderem eine kuratierte Spielebibliothek, Cloud-Speicher, exklusive Rabatte sowie Zugriff auf zusätzliche Kataloge.

Ein entscheidender Punkt am Service ist das rotierende Angebot: Monatlich kommen neue Spiele hinzu, gleichzeitig verschwinden einzelne Titel nach einer gewissen Zeit wieder aus dem Katalog. Die monatlichen Games lassen sich ohne Aufpreis sichern, wenn man sie rechtzeitig beansprucht und das Abo aktiv hält. Der Spielekatalog der höheren Stufen funktioniert anders: Dort stehen ausgewählte Downloads grundsätzlich bereit, allerdings ebenfalls mit wechselndem Line-up. Für Retro-Fans gibt es zusätzlich einen Klassiker-Katalog mit älteren PlayStation-Titeln.

Kontroverse und Preisdruck treffen auf Wachstum

Warum sorgt PlayStation Plus aktuell für Diskussionen? Sony steht bei Teilen der Community in der Kritik, weil für den kommenden PS5-Release Halo: Campaign Evolved offenbar beide Profile eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft benötigen sollen, um Couch-Koop im Splitscreen auf derselben Konsole zu spielen. Bei Online-Koop ist ein Abo für beide Nutzer zwar üblich, beim lokalen Zusammenspiel wird diese Regelung jedoch als besonders hart wahrgenommen.

Gleichzeitig ist PlayStation Plus zuletzt teurer geworden, was die Stimmung zusätzlich aufgeheizt hat. Trotzdem wächst der Dienst weiter: Sony meldete für Q3 2025 insgesamt 129 Millionen monatlich aktive Nutzer im PlayStation Network, was den wirtschaftlichen Hebel hinter dieser Strategie erklärt.

Auch die Verteilung der Abo-Stufen deutet auf den gewünschten Trend: Bereits 2024 waren 38 Prozent der Abonnenten in den Extra- oder Premium-Tiers, nach 30 Prozent im Jahr 2022. Genau auf diese Verschiebung scheint Sony nun noch stärker zu setzen.

Welche Spiele sind aktuell neu bei PlayStation Plus

Welche neuen Games sind im Juni 2026 bei PlayStation Plus dabei? Im aktuellen monatlichen Line-up sind Grounded: Fully Yoked Edition, Nickelodeon: All-Star Brawl 2 und Warhammer 40K: Darktide enthalten. Diese Titel stehen allen Abonnenten zur Verfügung, sofern sie rechtzeitig zur Bibliothek hinzugefügt werden.

Zusätzlich werden für PlayStation Plus Extra neue Inhalte im Spielekatalog hervorgehoben. Dazu zählen:

Black Desert

Blades of Fire

Farming Simulator 25

Final Fantasy 16

Kingdom Come: Deliverance

Life is Strange: Double Exposure

Sonic X Shadow Generations

Unterm Strich zeichnet sich ab: Sony will PlayStation Plus nicht nur als Bonus zum Online-Gaming verstanden wissen, sondern als zentrales Ökosystem, das immer mehr Inhalte bündelt und langfristig höhere Abo-Stufen attraktiver machen soll.

Wie seht ihr den Kurs: Würdet ihr für bessere Inhalte eher auf Extra oder Premium wechseln, oder ist für euch die Basis-Stufe völlig ausreichend? Schreibt es gerne in die Kommentare.