PlayStation Plus – Gratispaket für MARVEL Tōkon mit Avataren und Posen

PlayStation Plus bietet Abonnenten ab sofort ein neues Gratispaket rund um MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Der Bonus erscheint passend zum heutigen Release des Fighting-Games am 6. August 2026 und kann unabhängig von der gebuchten Mitgliedschaft eingelöst werden.

Damit erhalten Mitglieder der Stufen Essential, Extra und Premium zusätzliche Profilbilder sowie kosmetische Inhalte für das neue Marvel-Spiel. Das eigentliche Spiel gehört allerdings nicht zum kostenlosen Paket und muss separat für PS5 erworben werden.

Exklusive Marvel-Inhalte für Abonnenten

Welche Inhalte stecken im kostenlosen PlayStation Plus-Paket? Der Download umfasst fünf exklusive PSN-Avatare und ein Set mit Ergebnisbildschirm-Posen für insgesamt 20 spielbare Charaktere aus MARVEL Tōkon: Fighting Souls.

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PSN – Avatar mit Captain America

– mit Captain America PSN-Avatar mit Storm

PSN-Avatar mit Spider-Man

PSN-Avatar mit Doctor Doom

PSN-Avatar mit Ghost Rider

Ergebnisbildschirm-Posen für 20 Charaktere, darunter Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord und Peni Parker

Die Avatare lassen sich nach dem Download über den Avatar-Bereich des eigenen PlayStation-Profils auswählen. Die zusätzlichen Charakterposen werden unmittelbar in der PS5-Version von MARVEL Tōkon: Fighting Souls freigeschaltet, sofern sowohl das Spiel als auch das Bonuspaket auf der Konsole installiert sind.

Sony verteilt über PlayStation Plus immer wieder vergleichbare Extras abseits der monatlichen Vollversionen. Zu den bisherigen Beispielen zählen das EA Sports FC 26 PlayStation Plus Icons Pack und ein Premium-Kosmetikpaket für Rocket League.

Download auf PS5 und PS4

Wie lässt sich das neue PS5-Freebie herunterladen? Das Paket steht seit dem 6. August 2026 im PlayStation Plus-Bereich des PlayStation Stores bereit. Alternativ kann es über die PlayStation Plus-Webseite dem eigenen Konto hinzugefügt werden.

Auch Mitglieder mit einer PS4 können das Paket beanspruchen und die fünf Marvel-Avatare verwenden. Die Ergebnisbildschirm-Posen setzen dagegen eine PS5 und die entsprechende Version von MARVEL Tōkon: Fighting Souls voraus, da das Fighting-Game nicht für PS4 veröffentlicht wurde.

Für das Online-Multiplayer-Angebot auf PS5 ist ohnehin eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Wer sich hauptsächlich in Ranglistenmatches oder Gefechten mit Freunden messen möchte, erfüllt damit bereits die wichtigste Voraussetzung für das Bonuspaket.

Lange Frist für die Einlösung

Bis wann bleibt das PlayStation Plus-Paket verfügbar? Mitglieder können den kostenlosen Zusatzinhalt bis zum 6. August 2027 beanspruchen. Trotz des langen Zeitfensters lohnt sich eine frühzeitige Einlösung, damit das Paket nicht später in Vergessenheit gerät.

Parallel dazu stehen seit dem 4. August 2026 die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für August bereit. Das aktuelle Angebot umfasst drei unterschiedliche Titel:

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition für PS5 und PS4

Big Walk für PS5

Signalis für PS4

Das neue Marvel-Paket rundet damit einen bereits umfangreichen Monat für PlayStation Plus ab. Werdet ihr die Avatare und Ergebnisbildschirm-Posen herunterladen, oder wartet ihr bei MARVEL Tōkon: Fighting Souls noch ab? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.