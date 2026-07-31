PlayStation Plus im August 2026 – Gratis-Bonuspaket für Marvel Tōkon

PlayStation Plus legt im August 2026 noch einmal nach. Ab dem 6. August 2026 können Abonnenten ein zusätzliches Bonuspaket für MARVEL Tōkon: Fighting Souls ohne weitere Kosten über den PlayStation Store einlösen.

Das Angebot gilt unabhängig von der gebuchten Mitgliedschaft für PlayStation Plus Essential, Extra und Premium. Passend dazu erscheint das von Arc System Works entwickelte 4-gegen-4-Kampfspiel am selben Tag für PS5 und PC.

Das Bonuspaket für Marvel-Fans

Welche Inhalte stecken im kostenlosen PlayStation Plus-Paket? Das Paket umfasst fünf Profil-Avatare sowie einen Satz besonderer Charakterposen für den Ergebnisbildschirm von MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Bei den Profilbildern stehen einige der bekanntesten Helden und Schurken des Marvel-Universums im Mittelpunkt.

Captain America

Storm

Spider-Man

Doctor Doom

Ghost Rider

Hinzu kommen Ergebnisbildschirm-Posen für das vollständige Aufgebot aus 20 Charakteren. Sony nennt unter anderem Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord und Peni Parker als Beispiele. Diese Posen können nach dem Download direkt in der PS5-Version des Kampfspiels ausgewählt werden.

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Die Avatare erscheinen dagegen im Avatar-Bereich der Profilseite auf PS5 und PS4. Das Bonuspaket bleibt ein ganzes Jahr verfügbar und kann vom 6. August 2026 bis zum 6. August 2027 beansprucht werden.

Einlösung über den PlayStation Store

Wie lässt sich das PlayStation Plus-Freebie herunterladen? Mitglieder finden das Paket ab dem 6. August 2026 im PlayStation Plus-Bereich des PlayStation Stores auf PS5 und PS4. Alternativ ist die Einlösung über die PlayStation Plus-Webseite möglich.

Das Paket muss zunächst mit dem eigenen Konto beansprucht und anschließend heruntergeladen werden. Erst danach stehen die Avatare im Profil und die Charakterposen innerhalb von MARVEL Tōkon: Fighting Souls zur Verfügung. Für Online-Kämpfe wird mindestens eine aktive Essential-Mitgliedschaft benötigt, während lokale Partien auch ohne Online-Abonnement möglich sind.

Der Bonus ergänzt einen ohnehin gut gefüllten Monat für PlayStation Plus. Ab dem 4. August 2026 erhalten Mitglieder Zugriff auf die folgenden monatlichen Spiele:

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

Big Walk

Signalis

Im Spielekatalog für Extra und Premium befinden sich außerdem aktuelle Juli-Neuzugänge wie Dying Light, Snow Bros. Wonderland, Citizen Sleeper 2: Starward Vector und Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind. Damit folgen innerhalb weniger Tage mehrere neue Spiele und das zusätzliche Marvel-Paket.

Unterstützung nach der Veröffentlichung

Welche Zukunftspläne gibt es für MARVEL Tōkon: Fighting Souls? Das Kampfspiel startet mit 20 verfügbaren Charakteren und soll nach der Veröffentlichung durch zusätzliche Inhalte erweitert werden. Mit Phönix-Cyclops wurde bereits ein Charakter für den Jahr-1-DLC angekündigt.

Das kostenlose PlayStation Plus-Paket ist zwar kein umfangreiches Erweiterungspaket, bietet Fans zum Release aber einige zusätzliche Möglichkeiten zur Personalisierung. Besonders praktisch ist der lange Einlösezeitraum, durch den Interessierte nicht zwingend direkt am Erscheinungstag zugreifen müssen.

Werdet ihr MARVEL Tōkon: Fighting Souls am 6. August 2026 ausprobieren und das kostenlose PlayStation Plus-Paket einlösen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.