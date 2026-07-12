Majoras Mask für Switch 2 – Wie glaubwürdig ist das Remake-Gerücht

Gerüchte um ein Switch-2-Remake von The Legend of Zelda: Majoras Mask machen aktuell die Runde, doch der Anlass dafür ist dünn. Auslöser ist ein Eintrag, der auf der IMDB-Seite von Nobuyuki Hiyama, der Stimme von Link in Ocarina of Time, aufgetaucht ist und dort ein Remake von Majoras Mask erwähnt. Viele Fans haben das direkt als Hinweis auf ein neues Projekt gedeutet, nur: Solche Datenbankeinträge gelten in der Regel nicht als belastbarer Beleg für eine tatsächliche Entwicklung.

Trotzdem trifft das Thema einen Nerv, denn Majoras Mask ist bis heute eines der ungewöhnlichsten und beliebtesten Zelda-Abenteuer. Ein modernisiertes Comeback auf neuer Nintendo-Hardware wäre für viele genau die Art von Remake, die man sofort wieder in die Konsole schieben würde.

Warum Majoras Mask bis heute heraussticht

Was macht Majoras Mask so besonders? Das Spiel erschien ursprünglich am 26. Oktober 2000 für Nintendo 64 und ist ein direkter Nachfolger zu Ocarina of Time. Statt einfach auf Bewährtes zu setzen, ging Nintendo damals spürbar ins Risiko und genau das hat sich ausgezahlt: Majoras Mask gilt als Kritikerliebling, weil es sich mutig von klassischen Zelda-Strukturen löst.

Der Kern ist der berühmte Drei-Tage-Zyklus. Termina lebt nach einem festen Zeitplan, Quests und Begegnungen verändern sich je nach Tageszeit, und über allem hängt der drohende Einschlag des Mondes. Dieses permanente Ticken sorgt für eine ganz eigene Spannung, die auch heute noch kaum ein anderes Adventure so konsequent erzeugt.

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Hinzu kommen die Masken als zentrales Gameplay-Element. Link sammelt im Lauf des Abenteuers unterschiedliche Masken, die nicht nur Rätsel lösen, sondern ihm teils komplett neue Fähigkeiten geben. Kombiniert mit der beklemmend-mysteriösen Stimmung entsteht ein Zelda, das sich deutlich vom Rest der Reihe abhebt und gerade deshalb so nachhaltig im Gedächtnis bleibt.

Was an den Switch-2-Gerüchten dran sein könnte

Wie glaubwürdig ist das Remake-Gerücht zur Switch 2? Der aktuelle IMDB-Hinweis wird von vielen als zu wacklig angesehen, um daraus ein echtes Leak abzuleiten. Interessanter ist der größere Kontext: Nintendo hat in der Vergangenheit Ocarina of Time und Majoras Mask gerne im Doppelpack gedacht.

So erschien Ocarina of Time 3D im Jahr 2011 für den Nintendo 3DS, Majoras Mask 3D folgte vier Jahre später. Da beide Spiele viele Assets teilen, liegt die Überlegung nahe, dass Nintendo einen ähnlichen Weg erneut gehen könnte, falls ein Ocarina-of-Time-Remake für Switch 2 tatsächlich umfangreich produziert wird.

Entscheidend dürfte dabei sein, wie groß das Ocarina-of-Time-Remake ausfällt. Sollte es vor allem eine optische Modernisierung sein, wäre ein Majoras-Mask-Remake als naheliegender nächster Schritt gut vorstellbar. Falls Ocarina of Time dagegen stärker umgebaut wird, etwa durch grundlegend neue Struktur oder komplexere Systeme, könnte es für Majoras Mask deutlich aufwendiger werden, denselben Sprung mitzugehen.

Release-Aussichten und Optionen für Zelda-Fans

Wann könnte ein Majoras-Mask-Remake erscheinen? Selbst wenn Nintendo ein Remake plant, würde es voraussichtlich noch Jahre dauern, bis es tatsächlich veröffentlicht wird. Kurzfristig richtet sich der Blick daher eher auf das Ocarina-of-Time-Remake, das laut aktuellem Stand später im Jahr 2026 auf der Switch 2 erscheinen soll.

Wer nicht warten will, kann Majoras Mask schon jetzt in der Originalfassung über Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket spielen. Das ist aktuell die einfachste Möglichkeit, Termina wieder zu besuchen, den Zeitzyklus neu zu meistern und die Maskenmechanik in ihrer ursprünglichen Form zu erleben.

Würdet ihr euch ein Switch-2-Remake von The Legend of Zelda: Majoras Mask wünschen, und falls ja, eher als reine Grafik-Politur oder als komplett neu interpretiertes Remake? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.