ARC Raiders Patch 1.33.0 – Free Loadouts in Night Raid teils deaktiviert

ARC Raiders hat am 16. Juni 2026 ein neues Live-Update bekommen und trifft damit einen Nerv, der die Community seit langer Zeit beschäftigt. Neben dem frischen Ingame-Event Forgotten Relics bringt Patch 1.33.0 vor allem eine Änderung, die viele schon deutlich früher erwartet hätten: In bestimmten Map-Conditions wird das umstrittene Free-Loadout-System vorübergehend eingeschränkt.

Free Loadouts galten für viele als Schlupfloch, weil sie das Risiko beim Sterben praktisch aushebeln. Wer ohne eigenes Gear einsteigt, verliert auch nichts und genau das wurde in ARC Raiders immer wieder als Einladung zum Trollen gesehen, weil aggressive Pushes oder riskante Aktionen kaum Konsequenzen haben.

Embark Studios reagiert nun mit einem Testlauf, der das Prinzip Risiko gegen Belohnung in ausgewählten Situationen wieder stärker in den Vordergrund rückt.

Forgotten Relics und der Test gegen Free-Loadout-Trolling

Was ändert sich bei den Free Loadouts in ARC Raiders? Für eine begrenzte Zeit werden Free Loadouts in den Map-Conditions Night Raid und Close Scrutiny deaktiviert. Heißt konkret: Wenn du in diese Szenarien willst, musst du mit eigener Ausrüstung antreten und damit auch das übliche Extraktions-Risiko akzeptieren.

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Gerade diese Conditions gelten als besonders attraktiv, weil dort in der Regel bessere Loot-Chancen locken. Genau hier ohne Risiko reinzugehen, war für viele der Kern des Problems. Mit der neuen Regelung wird das Feld in diesen Zeitfenstern deutlich fairer, weil jeder Einsatz wieder etwas kostet.

Wichtig ist dabei der Rahmen: Embark beschreibt das Ganze ausdrücklich als zeitlich begrenzten Test. Ob daraus eine dauerhafte Regel oder sogar eine Ausweitung auf weitere Conditions wird, dürfte stark davon abhängen, wie Feedback und Datenlage in den nächsten Wochen ausfallen.

Patch 1.33.0 im Überblick

Welche Patch-Highlights stecken in Update 1.33.0? Neben dem Event und der Free-Loadout-Anpassung räumt das Update an vielen Ecken auf. Ein Schwerpunkt liegt auf Waffenhandling, Stabilität, Audio und Quality-of-Life im Inventar.

Korrigierte unerwartete Verhaltensweisen beim Zielen über Kimme und Korn, die die Zielgenauigkeit bei einigen Waffen beeinflusst haben.

Spieler fallen nicht mehr gelegentlich durch die Map, wenn sie auf Fireballs- und Pop-Parts treten.

Kampfunfähige Teammitglieder stoppen Barrikaden nicht mehr beim Ausbreiten nach dem Platzieren.

Der Rocketeer lässt jetzt Launcher-Munition statt Heavy-Munition fallen.

Ermals verfügbare Angebote zeigen nun korrekt Stapelgrößen an, zum Beispiel Raider-Tokens x25.

Durchsagen beim Anfordern der Extraktion werden nun korrekt abgespielt.

Behebung eines Problems, bei dem Barrikaden-Kits beim Demontieren kein Audio abgespielt haben.

Welche weiteren Bugfixes und Verbesserungen sind enthalten? Die vollständigen Inhalte gehen deutlich tiefer und betreffen auch Animationen, ARC-Verhalten, Maps, Social-Features, UI und Utility.

Allgemein: Korrigierte unerwartete ADS-Verhaltensweisen mit Einfluss auf Zielgenauigkeit.

Allgemein: Kein Durchfallen durch die Map mehr beim Betreten von Fireballs- und Pop-Parts.

Allgemein: Quest-Ziele aktivieren sich in seltenen Fällen nicht mehr in falscher Reihenfolge, wodurch spätere Schritte zu früh erscheinen.

Allgemein: Schadens-Tracking für Expeditionen schließt Schaden von Squad-Mitgliedern nun aus.

Animation: Fix für kurzes T-Posing beim Rückwärtslaufen direkt nach einem Sprint-Dodge-Roll.

Animation: Lange Waffen lösen sich nach dem Vaulting beim Waffenwechsel nicht mehr und erscheinen nicht mehr hinter der Figur, Equip- und Unequip-Animationen laufen korrekt.

Animation: Das Sandveil-Outfit verzerrt nicht mehr unnatürlich im Nacken- und Schulterbereich.

ARC: Der Rocketeer droppt Launcher-Munition statt Heavy-Munition.

ARC: Die Firefly lässt nicht mehr gelegentlich eine Brandgranate fallen, ohne zerstört zu werden.

ARC: Queen und Matriarch können ihre Füße auf variablerem Terrain platzieren und außerdem auf beweglichen Oberflächen stehen.

Audio: Extraktions-Durchsagen funktionieren korrekt.

Audio: Barrikaden-Kit spielt beim Demontieren wieder Audio ab.

Audio: Verbesserte Audio-Cues für Raider-Caches, damit sie leichter zu finden sind.

Audio: Angepasste Schrittlautstärken für Stehen, Gehen, Schleichen, Rennen und Sprinten, zusätzlich lauterer Metalslide für klarere Bewegungsaudios.

Maps: Kein Durchfallen mehr nahe der Wand am Pilgrim’s-Peak-Gebäude.

Social: Freunde, die außerhalb des Spiels hinzugefügt werden, aktualisieren ihre Präsenz im Spiel korrekt, sofern sie es besitzen.

UI: Ermals Angebote zeigen Stapelgrößen korrekt an, zum Beispiel Raider-Tokens x25.

UI: Neue Eingabe-Shortcuts im Inventar-Aktionsmenü für Verkaufen, Recyceln, Reparieren (nur Gamepad), Verwerten und Fallenlassen.

UI: Fix, bei dem Upgrade auf einer Waffe eine andere Waffe öffnen konnte, wenn große Inventare verwaltet wurden.

UI: Fix, bei dem der Expeditions-Schadens-Tracker ab einer hohen Schadensmenge falsche Werte anzeigen konnte.

UI: Warnhinweis zu Free Loadouts berücksichtigt nun korrekt das Auffüllen von Item-Stacks bei der Prüfung des verfügbaren Inventarplatzes.

UI: Fix für das Zusammenführen von Stacks im Lager, das zuvor beim Auffüllen mit überlaufenden Items scheitern konnte.

UI: Das aktuelle Loadout wird beim Auswählen von Free Loadout nicht mehr geleert, bis eine Runde gespielt wurde.

UI: Nach dem Ready zeigt der Inventarbildschirm nun korrekt das Free Loadout statt eines leeren Inventars.

UI: Fix für Zittern in Lebens- und Rüstungsanzeige während Heilung.

UI: Das Öffnen des Konsolenmenüs während Matchmaking bricht das Matchmaking nicht mehr ab.

UI: Countdown-Anzeigen für Map-Conditions sind nun erst 60 Minuten vor Start sichtbar.

Utility: Kampfunfähige Teammitglieder stoppen Barrikaden-Kits nicht mehr beim Ausbreiten nach dem Platzieren.

Utility: Fix für die Heilwolke des Tactical Mk.3 Healing-Augments, die zuvor DBNO-Charaktere wiederbeleben konnte.

Was hältst du vom Test, Free Loadouts in Night Raid und Close Scrutiny zu deaktivieren, und würdest du dir eine dauerhafte Regelung für mehr Risiko im High-Loot-Content wünschen? Schreib es gern in die Kommentare.