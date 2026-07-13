The Finals Season 11 bringt Bot Matches – PvE-Modus sorgt für ARC Raiders Frust

Embark Studios hat einen lange geforderten PvE-Modus nachgereicht, aber nicht dort, wo ihn viele Fans sehen wollten. Statt ARC Raiders um eine reine Koop- oder Solo-Alternative zu erweitern, landet die neue PvE-Option in The Finals und sorgt damit für gemischte Reaktionen in der Community.

Gerade weil ARC Raiders seit dem Start im Oktober 2025 mit starken Zahlen das Extraction-Genre aufgemischt hat, hoffen viele seit Monaten auf einen Modus, der ohne PvP-Druck auskommt. Embark setzt den Schritt jetzt zwar um, nur eben im anderen Live-Service-Projekt.

Bot Matches kommen in Season 11 zu The Finals

Was genau ist der neue PvE-Modus in The Finals? Mit Season 11, die unter dem Sci-Fi-Motto Galaxy Masters läuft, führt Embark sogenannte Bot Matches ein. Statt gegen echte Gegner anzutreten, könnt ihr im Modus Cashout (Bots) gegen KI-Teams spielen und das entweder solo, im Trio oder per Matchmaking mit weiteren Mitstreitern.

Embark macht dabei klar, dass die Bots nicht als Laufkundschaft gedacht sind. Sie sollen sich wie ernstzunehmende Gegner verhalten, Wege effizient nutzen, Zerstörung gezielt auslösen und Loadouts so ausspielen, wie man es sonst aus PvP-Partien kennt.

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Zusätzlich bringt Season 11 eine neue Map namens Galaxy Estates, ein überarbeitetes Tutorial, neue Onboarding-Verträge sowie eine große Ladung kosmetischer Inhalte über den Battle Pass. Auch das Nahkampfsystem und das Ping-System wurden mit dem Update spürbar angefasst, um diese Grundpfeiler im Spielablauf sauberer zu machen.

Warum ARC Raiders-Fans trotzdem enttäuscht sind

Warum warten viele in ARC Raiders auf einen eigenen PvE-Modus? ARC Raiders hat sich nach dem Release im Oktober 2025 nicht nur wegen seiner Updates und Events getragen, sondern auch, weil es Hardcore- und Casual-Publikum gleichzeitig abholen konnte. Mit der Zeit hat die anfängliche Wucht aber etwas nachgelassen, und genau dann wächst der Wunsch nach Alternativen zum reinen Konkurrenzdruck im Extraction-Alltag.

Während andere Spiele des Genres PvE-Angebote ausbauen, bleibt ARC Raiders vorerst beim bisherigen Fokus, obwohl Embark größere Änderungen für die Zukunft angekündigt hat. Der neue Bot-Schwerpunkt in The Finals wirkt deshalb für manche wie ein Seitenhieb, auch wenn er inhaltlich logisch ist, weil die Arena-Struktur sich gut für Trainings- und PvE-Varianten eignet.

Interessant ist zudem der KI-Vergleich: Wer ARC Raiders kennt, weiß, wie bedrohlich und lernfähig die ARCs auftreten können. Embark deutet an, dass auch die neuen Bots in The Finals mit der Zeit weiterentwickelt werden und perspektivisch in weitere Modi und Maps ausrollen sollen.

Crossover-Event als Brücke zwischen beiden Spielen

Welche Belohnungen gibt es durch das neue Crossover? Parallel zu Season 11 läuft ein frisches Crossover-Event für ARC Raiders und The Finals. In The Finals warten drei Quests, die sich um typische Match-Ziele drehen, nämlich Cash verdienen, Teamkameraden wiederbeleben sowie Eliminierungen oder Assists sammeln.

Wer die Aufgaben abschließt, schaltet für ARC Raiders das Azimuth-Outfit und den Archeologist-Rucksack frei, sofern die Embark-ID mit beiden Spielen verbunden ist. Embark liefert damit einen klaren Anreiz, den neuen Bot-Modus in The Finals zumindest auszuprobieren, selbst wenn ihr eigentlich auf ARC Raiders fokussiert seid.

Dass die Rechnung aufgeht, zeigt ein Blick auf die aktuelle Dynamik: Season 11 hat die Aktivität in The Finals sichtbar nach oben gedrückt. Auf Steam lag der Peak am 3. Juli 2026 bei über 28.000 aktiven Nutzern und damit auf einem 10-Monats-Hoch.

Wie findest du es, dass Embark den PvE-Wunsch zuerst in The Finals erfüllt und nicht in ARC Raiders? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.